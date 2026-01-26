Por qué cubrir el teclado al digitar tu clave en un cajero automático es clave para tu seguridad

Por qué cubrir el teclado en el cajero automático es clave para evitar fraudes bancarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por los fraudes bancarios es cada vez más frecuente en un entorno donde los delincuentes perfeccionan sus métodos para obtener datos sensibles. Uno de los escenarios más vulnerables son los cajeros automáticos, ubicados en lugares públicos y transitados.

En este contexto, un gesto tan simple como cubrir el teclado al ingresar tu clave puede marcar la diferencia entre proteger tus fondos y ser víctima de robo.

Qué es el shoulder surfing

La razón principal es que los cajeros automáticos, al estar expuestos, facilitan el espionaje visual o shoulder surfing. Este método consiste en observar a las personas mientras introducen información confidencial, como el número PIN.

La vigilancia constante y el uso de la mano o cualquier objeto para tapar tus movimientos minimizan las posibilidades de que delincuentes accedan a tu información bancaria mediante técnicas de espionaje visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien puede parecer una práctica sofisticada, en realidad es sencilla y difícil de detectar, ya que solo requiere de una mirada atenta o el uso de dispositivos discretos como cámaras ocultas o espejos.

¿Por qué es tan importante cubrir el teclado?

Expertos en seguridad, como los citados por Scotiabank, insisten en que cubrir el teclado es una de las medidas más eficaces para impedir que terceros accedan a tu información bancaria.

Al realizar una transacción, basta con utilizar la mano libre, el teléfono o la cartera para bloquear la vista directa y proteger la clave. Esto reduce el riesgo de que personas cercanas o cámaras instaladas de forma fraudulenta puedan registrar los números que se ingresan.

El shoulder surfing no requiere habilidades técnicas avanzadas ni el uso de software especializado, y puede suceder en cualquier entorno concurrido: bancos, centros comerciales, transporte público, cafeterías o aeropuertos. Los delincuentes aprovechan la distracción de la víctima o las aglomeraciones para observar discretamente la clave y, en algunos casos, actuar de inmediato utilizando la información obtenida.

Recomendaciones a la hora de usar un cajero automático

Adoptar medidas como mantener la distancia, no aceptar ayuda de desconocidos y cambiar las claves regularmente reduce significativamente el riesgo de ser víctima de fraude en lugares concurridos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cubre siempre el teclado: Al digitar el PIN, utiliza la mano o cualquier objeto para tapar el teclado, evitando que sea visible desde otros ángulos. No aceptes ayuda de desconocidos: Evita recibir asistencia de personas que no sean empleados identificados del banco. Es una de las formas más comunes de fraude en cajeros automáticos. Presta atención a anomalías: Verifica que el cajero no tenga elementos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo, ya que pueden ser dispositivos para clonar tarjetas o grabar información. Mantén la distancia: Si notas que alguien se encuentra demasiado cerca cuando realizas la operación, pide espacio o espera a que se retire. Evita ambientes concurridos: Si es posible, utiliza cajeros ubicados en lugares privados o en horarios con poca afluencia. Cambia tus claves periódicamente: No reutilices la misma clave en diferentes servicios y actualízala con regularidad para reducir riesgos. Destruye los recibos: Recoge el comprobante después de la transacción y, si no lo necesitas, destrúyelo para evitar que terceros accedan a información sensible. Guarda el dinero antes de alejarte: No te distraigas organizando pertenencias en las inmediaciones del cajero para no facilitar situaciones de riesgo.

Qué hacer después de usar el cajero

La seguridad en cajeros automáticos depende de pequeños hábitos: cubrir el teclado y revisar el entorno - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España recomienda presionar siempre la tecla “cancelar” al finalizar la operación. Este paso asegura que la sesión temporal se cierre y nadie pueda acceder a tu información si el cajero no lo hace automáticamente. Omitir este paso puede dejar abierta la sesión durante algunos segundos, permitiendo que otra persona acceda al saldo, movimientos recientes o realice nuevas operaciones.

Además, es fundamental asegurarse de que no quede ninguna transacción pendiente antes de abandonar el cajero y revisar que no se hayan dejado pertenencias u objetos personales.

La autoridad financiera española subraya que la seguridad en los cajeros automáticos depende en gran medida de la adopción de hábitos preventivos simples, que en ocasiones son ignorados por la rutina o la prisa.

Cubrir el teclado, verificar el estado del cajero antes de usarlo y mantener la confidencialidad sobre las claves personales son medidas que pueden evitar fraudes y proteger tu patrimonio.