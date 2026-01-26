Tecno

De rechazar 600 dólares en bitcoin a perder 76 mil millones: la increíble historia de Lily Allen

A comienzos de 2009, la artista desestimó una oferta por un show virtual en Second Life, donde el pago sería en una criptomoneda desconocida

En el año 2009, Lily
En el año 2009, Lily Allen vivía el punto más alto de su carrera musical.

La cantante británica Lily Allen protagonizó una de las historias más llamativas vinculadas al auge de las criptomonedas. Al rechazar una oferta de pago en bitcoin por un concierto virtual en 2009, dejó pasar la oportunidad de convertirse en una de las personas más ricas del planeta.

La decisión, comprensible en aquel contexto, hoy representa una anécdota sobre las vueltas imprevisibles del éxito financiero en la era digital.

Lilly Allen y la oferta en bitcoin: el concierto que pudo cambiarlo todo

En el año 2009, Lily Allen vivía el punto más alto de su carrera musical, con discos exitosos y giras internacionales. Fue entonces cuando recibió una invitación para actuar en un concierto virtual dentro del entorno digital Second Life.

La cantante británica Lily Allen
La cantante británica Lily Allen protagonizó una de las historias más llamativas vinculadas al auge de las criptomonedas. (REUTERS/May James)

El evento, poco convencional para una artista de su calibre, venía acompañado de una propuesta de pago que parecía aún más insólita: 600 dólares equivalentes en bitcoin, una moneda electrónica prácticamente desconocida fuera de nichos tecnológicos.

En ese momento, la cantante optó por rechazar la oferta, considerando que la suma era insignificante frente a los honorarios habituales que recibía por sus presentaciones. Además, el pago en una criptomoneda sin respaldo ni valor de mercado consolidado no ofrecía garantías reales.

Años después, Allen recordaría esta decisión, confirmando que la cifra implicaba recibir cientos de miles de bitcoins, algo que entonces parecía irrelevante y ahora resulta inconcebible.

Bitcoin es una moneda digital
Bitcoin es una moneda digital descentralizada que permite realizar transacciones en línea sin la intervención de bancos. REUTERS/Dado Ruvic

El crecimiento de bitcoin y la fortuna que nunca fue

La historia cobró un nuevo significado con la evolución del mercado de las criptomonedas. En 2009, el valor de un bitcoin rondaba los 0,0007 dólares. La oferta para Allen ascendía a unos 860 mil bitcoins, equivalentes apenas a 600 dólares en ese entonces.

Sin embargo, la apreciación de esta moneda digital fue tan vertiginosa que cualquier tenedor temprano de grandes cantidades experimentó un salto patrimonial sin precedentes.

Si Lilly Allen hubiera aceptado y conservado esos tokens hasta 2014, podría haber vendido su reserva por más de 850 millones de dólares, cuando cada bitcoin alcanzó el valor simbólico de mil dólares. De haber esperado aún más, hasta el año 2019, el monto a su favor habría superado los 10 mil millones, con cotizaciones cercanas a los 12 mil dólares por unidad.

A diferencia del dinero tradicional,
A diferencia del dinero tradicional, bitcoin no existe en forma física. (Imagen ilustrativa Infobae)

La cifra resulta aún más impactante al considerar valores recientes: con precios cercanos a los 88 mil dólares por bitcoin, la suma original de 860 mil monedas representaría hoy alrededor de 76 mil millones de dólares.

Esta fortuna hipotética situaría a Allen entre los grandes magnates del mundo, muy por encima de su patrimonio real, que ronda los cuatro millones de dólares.

Oportunidades perdidas y el impacto de las criptomonedas en el mundo del espectáculo

La anécdota de Lily Allen ilustra cómo el desconocimiento y la desconfianza hacia las criptomonedas en sus primeros años llevaron a muchos a subestimar el potencial de activos digitales como bitcoin.

Lily Allen es una reconocida
Lily Allen es una reconocida cantante, compositora y actriz británica de pop y synthpop. (REUTERS/Isabel Infantes)

En 2009, aceptar ese tipo de pago era percibido como una apuesta arriesgada más que una oportunidad de inversión. Lo que para la artista fue una decisión racional —rechazar una suma modesta en un formato desconocido— hoy es una de las historias más recordadas sobre oportunidades perdidas en la industria musical y en el mercado financiero digital.

El caso también refleja el cambio de paradigma en la economía global, donde los activos digitales se han consolidado como instrumentos de alto valor y volatilidad, capaces de transformar la vida de quienes apostaron por ellos en etapas tempranas.

Bitcoin: qué es y cómo funciona la criptomoneda

Bitcoin es una moneda digital descentralizada que permite realizar transacciones en línea sin la intervención de bancos o entidades centrales. Creada en 2009, funciona a través de una red global de computadoras que validan y registran cada operación en una base de datos pública llamada blockchain.

A diferencia del dinero tradicional, bitcoin no existe en forma física y su emisión está limitada a 21 millones de unidades. Su valor puede variar notablemente debido a la oferta, la demanda y la percepción del mercado. Además de servir como medio de pago, muchos lo consideran una reserva de valor o una inversión especulativa.

