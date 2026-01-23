Tecno

El fútbol que viene rumbo al próximo Mundial: qué esperan hoy los hinchas en la era digital

Clubes y federaciones enfrentan el desafío de adaptar su oferta tecnológica para responder a nuevas demandas de los aficionados

En la antesala de los grandes eventos deportivos del 2026, como la Copa Mundial de Fútbol, la relación entre tecnología y aficionados se presenta como un desafío central para los equipos y organizadores.

Un reciente estudio de Infobip revela que la brecha entre las expectativas de los fanáticos y la oferta digital de los clubes y federaciones sigue ampliándose, en un contexto donde las transmisiones tradicionales ya no bastan para satisfacer la demanda.

El estudio señala que ocho de cada diez aficionados quieren sentirse más conectados con sus equipos y exigen mucho más que actualizaciones esporádicas sobre resultados o lanzamientos de camisetas.

Asimismo, el informe destaca que las nuevas generaciones, especialmente los menores de 35 años, lideran la demanda de experiencias digitales activas que integren periodos de entrenamiento, entrevistas y momentos cotidianos, con un acceso que va más allá de los 90 minutos de partido.

Contenido exclusivo y participación: las nuevas exigencias del hincha digital Angélica Arévalo, gerente de Industrias para LATAM en Infobip, explicó que “el fan actual no es pasivo; ahora desea participar, opinar y tener acceso a experiencias que antes estaban reservadas para unos pocos”.

El informe indica que siete de cada diez aficionados se sentirían más conectados si tuvieran acceso frecuente a los jugadores y a contenido detrás de cámaras, mientras que un 61% reclama información técnica y profunda sobre lo que sucede dentro y fuera del campo de juego.

La investigación sostiene que la falta de interacción real genera frustración y debilita el vínculo emocional con los clubes. Además, la conversación deportiva se mantiene activa las 24 horas en redes sociales, superando los límites de las transmisiones y ampliando el ecosistema de información.

Este fenómeno obliga a los equipos a reconsiderar su estrategia comunicacional, incorporando herramientas de inteligencia artificial y omnicanalidad para personalizar la experiencia y responder ágilmente a las inquietudes de los hinchas.

Boletería y trato preferencial: el reclamo de los aficionados locales El acceso a boletos constituye uno de los puntos más sensibles para los fanáticos, especialmente de cara al campeonato mundial de 2026.

El 68% de los encuestados considera que los hinchas locales deberían tener prioridad y acceso anticipado a entradas a precios preferenciales, según detalla el informe. La percepción generalizada es que los seguidores frecuentes merecen beneficios adicionales frente a turistas o compradores ocasionales.

Los clubes y organizadores enfrentan el reto de equilibrar la venta de entradas con la fidelización de sus comunidades más cercanas. Las nuevas tecnologías permiten segmentar la oferta y automatizar procesos, lo que abre posibilidades para programas de recompensas, acceso exclusivo y mejoras en la experiencia del usuario.

El estudio también revela que los hinchas están dispuestos a interactuar con asistentes virtuales que aporten información relevante y faciliten la compra de productos o servicios, siempre que la experiencia sea personalizada y no invasiva.

Angélica Arévalo resalta que “la tecnología permite entender al hincha en tiempo real, conocer sus intereses y adaptar la comunicación a su nivel de engagement”. Según la ejecutiva, una estrategia basada en datos y automatización puede transformar la interacción, permitiendo que los clubes ofrezcan contenido exclusivo, acceso anticipado y recompensas que fortalezcan el vínculo con sus seguidores.

Estadios inteligentes y nuevas experiencias para el aficionado

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un antes y un después en la integración de tecnología con inteligencia artificial, dispositivos inteligentes y plataformas digitales en los estadios de Canadá, México y Estados Unidos.

El despliegue tecnológico incluye alianzas con empresas como Lenovo, Microsoft y Globant, que aportan infraestructura avanzada, IA y soluciones de conectividad para transformar la experiencia de los aficionados y la gestión operativa de los recintos.

La inteligencia artificial permitirá analizar jugadas en tiempo real, facilitar decisiones arbitrales y generar datos estratégicos para entrenadores y público. Aplicaciones móviles, repeticiones personalizadas y estadísticas en vivo estarán disponibles para los hinchas, que también contarán con servicios mejorados de conectividad y monitoreo a través de sensores y dispositivos IoT.

Estas innovaciones buscan garantizar operaciones más seguras y ofrecer experiencias interactivas sin interrupciones para decenas de miles de asistentes, consolidando la visión de una Copa Mundial hiperconectada y adaptada a la era digital.

