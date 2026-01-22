Trump elogia a Tim Cook en Davos y pone a Apple como símbolo de crecimiento económico en EE. UU.

Donald Trump exaltó el trabajo de Apple con su CEO Tim Cook

En el Foro Económico Mundial de Davos de 2026, el presidente Donald Trump dedicó un momento especial para destacar el papel de Tim Cook, director ejecutivo de Apple, y el impacto de la compañía en la economía estadounidense. “Miren a quién veo: Tim. Hola, Tim Cook. Ha generado 650 mil millones de dólares, ¿de acuerdo?”, expresó el mandatario de EE. UU. durante su intervención, en referencia a los niveles de inversión y crecimiento alcanzados por el gigante tecnológico.

El mandatario elogió tanto la gestión de Cook como la bonanza económica del país en los últimos años. “Ha hecho un gran trabajo. Realmente has hecho un gran trabajo. Y hay mucha gente en esta sala que ha hecho un buen trabajo”, sostuvo Trump.

En otro momento de su discurso, Trump se preguntó cuántos han hecho un mejor trabajo que Cook e indicó que algunos están a su nivel. “Será mejor que te pongas las pilas, te lo digo”, señaló el jefe de Estado, subrayando la magnitud de los logros empresariales presentes en el encuentro.

En el Foro Económico Mundial de Davos de 2026, el presidente Donald Trump dedicó un momento especial para destacar el papel de Tim Cook. REUTERS/Jonathan Ernst

Trump también reflexionó sobre la prosperidad generada durante su administración y cómo los líderes empresariales han multiplicado su patrimonio. Según describió, suele decir a los principales empresarios: “Has duplicado tu patrimonio neto desde que soy presidente, ¿verdad?”.

Ante las respuestas afirmativas, el presidente les recordaba: “Les hemos dado una plataforma donde realmente pueden poner su genio a trabajar”.

La inversión de Apple en EE. UU.

Estas declaraciones se producen en un contexto de expansión para Apple, que en agosto de 2025 anunció un compromiso adicional de 100 mil millones de dólares en inversión en Estados Unidos. Con ello, la compañía elevó su compromiso total a 600 mil millones de dólares para los próximos cuatro años.

Tim Cook es el actual Director Ejecutivo (CEO) de Apple, sucediendo a Steve Jobs en 2011. REUTERS/Mario Anzuoni

El anuncio incluyó el lanzamiento del American Manufacturing Program (AMP), una iniciativa destinada a reforzar la cadena de suministro y promover la manufactura avanzada en territorio estadounidense.

“Hoy, nos enorgullecemos de aumentar nuestra inversión en Estados Unidos a 600 mil millones de dólares para los próximos cuatro años y de lanzar nuestro nuevo American Manufacturing Program”, subrayó Tim Cook en el comunicado.

El programa contempla nuevos y ampliados acuerdos con empresas nacionales, con el objetivo de incrementar la producción de componentes utilizados en productos Apple a nivel global. Cook agradeció expresamente el respaldo del presidente Trump a este tipo de iniciativas orientadas a fortalecer la industria y el empleo en Estados Unidos.

El reciente aniversario número 65 de Tim Cook ha reavivado el debate sobre la sucesión en la dirección de Apple. REUTERS/Mario Anzuoni

Quién podría suceder a Tim Cook

El reciente cumpleaños número 65 de Tim Cook ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de quién podría sucederlo al frente de Apple, una preocupación que, según The Wall Street Journal, ocupa a inversores y analistas incluso cuando el actual CEO no da señales de querer dejar su cargo.

Apple no establece un límite de edad para el retiro de sus altos ejecutivos, y bajo el liderazgo de Cook —quien asumió en 2011— la empresa ha visto crecer notablemente su valor en los mercados. Si bien la compañía enfrenta desafíos en el campo de la inteligencia artificial, la gestión de Cook continúa recibiendo elogios por cumplir con las expectativas de los accionistas.

En este escenario, la atención gira en torno a quienes podrían liderar la compañía en el futuro. The Wall Street Journal señala a John Ternus, Craig Federighi, Eddy Cue y Greg “Joz” Joswiak como los principales candidatos internos, cada uno responsable de divisiones clave dentro de la organización.