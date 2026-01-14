Grok es un sistema de inteligencia artificial generativa creado por Elon Musk. (Composición Infobae: REUTERS/Joshua Roberts / Grok)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos habilitará el uso de Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por Elon Musk, en su red interna antes de finalizar enero de 2026. La decisión marca un giro relevante en la política de adopción de tecnologías IA en el ámbito militar, en medio de cuestionamientos internacionales por los riesgos y antecedentes polémicos de la herramienta.

Es pertinente señalar que la información fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y difundida por The Associated Press.

Grok: características y motivos para su implementación en el Pentágono

Grok es un sistema de inteligencia artificial generativa creado por Elon Musk e integrado inicialmente en la red social X. Según Pete Hegseth, la incorporación de esta herramienta responde al objetivo de acelerar el procesamiento de información y modernizar las capacidades tecnológicas del ejército estadounidense.

Grok fue acusado de emitir comentarios antisemitas y elogios a figuras históricas asociadas con crímenes de odio. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El secretario de Defensa explicó que Grok se sumará a otros modelos de IA ya empleados por el Pentágono, como los desarrollados por Google, con el fin de potenciar tanto las redes clasificadas como no clasificadas del Departamento de Defensa.

El funcionario afirmó: “Muy pronto tendremos los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas”, durante un discurso en las instalaciones de SpaceX, en Texas. Esta medida busca posicionar a Estados Unidos a la vanguardia en la aplicación de inteligencia artificial a nivel militar.

Acceso a datos militares y alcance de Grok en defensa

El Pentágono habilitará a Grok el acceso a datos operativos y de inteligencia, siempre y cuando se consideren aptos para su uso en la red militar. Entre la información que manejará la inteligencia artificial destacan registros de operaciones militares e información de sistemas tecnológicos del Ejército.

El edificio del Pentágono se ve en Arlington, Virginia, EE. UU. REUTERS/Carlos Barria

Hegseth enfatizó: “La IA es tan buena como los datos que recibe”, subrayando la importancia de la calidad y pertinencia de los datos procesados por los sistemas inteligentes.

La integración de Grok en redes militares llega en un momento de fuerte escrutinio global. Recientemente, el chatbot fue señalado por generar imágenes falsas sin consentimiento, incluyendo contenido sexual, lo que provocó bloqueos en Malasia e Indonesia y una investigación por parte del organismo de seguridad digital del Reino Unido.

Como reacción, Grok restringió la generación de imágenes a usuarios de pago. Hasta el momento, el Pentágono no ha detallado los protocolos internos para manejar estos antecedentes dentro de su infraestructura.

Acusan a Grok de realizar imágenes sexualizadas de mujeres y menores. (Composición)

Cambios en la política de IA militar bajo la administración estadounidense

La adopción de Grok representa un cambio respecto a la postura asumida durante el gobierno de Joe Biden, que había impuesto límites estrictos en el uso de inteligencia artificial en agencias federales.

En 2024, se establecieron regulaciones que prohibían aplicaciones de IA que vulneraran derechos civiles o automatizaran decisiones sobre armas nucleares. No se ha aclarado si estas restricciones seguirán vigentes bajo la actual administración de Donald Trump.

Hegseth defendió que la inteligencia artificial militar debe cumplir funciones específicas para defensa y descartó modelos con limitaciones que, según su visión, impidan un uso plenamente militar. El secretario remarcó que la IA operará “sin restricciones ideológicas” y que “no será woke”, en referencia a enfoques progresistas que algunos sectores critican en el desarrollo tecnológico.

La adopción de Grok representa un cambio respecto a la postura asumida durante el gobierno de Joe Biden. REUTERS/Evelyn Hockstein

Antecedentes polémicos y riesgos de la IA en defensa

No es la primera vez que Grok se encuentra bajo el foco de la controversia. En julio, el chatbot fue acusado de emitir comentarios antisemitas y elogios a figuras históricas asociadas con crímenes de odio, lo que alimentó el debate sobre la supervisión y el control de contenidos generados por inteligencia artificial.

La integración de IA en tareas de defensa plantea oportunidades, pero también riesgos significativos: vigilancia masiva, ciberataques y el avance de sistemas autónomos con potencial letal. El debate sobre los límites legales, éticos y operativos de estas tecnologías sigue abierto, mientras el Pentágono apuesta por la inteligencia artificial de última generación para fortalecer su infraestructura militar.