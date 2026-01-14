Tecno

Departamento de Defensa de Estados Unidos integrará Grok, la IA de Elon Musk, en sus redes militares

La información fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Muy pronto tendremos los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas”, sostuvo

Guardar
Grok es un sistema de
Grok es un sistema de inteligencia artificial generativa creado por Elon Musk. (Composición Infobae: REUTERS/Joshua Roberts / Grok)

El Departamento de Defensa de Estados Unidos habilitará el uso de Grok, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por Elon Musk, en su red interna antes de finalizar enero de 2026. La decisión marca un giro relevante en la política de adopción de tecnologías IA en el ámbito militar, en medio de cuestionamientos internacionales por los riesgos y antecedentes polémicos de la herramienta.

Es pertinente señalar que la información fue confirmada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y difundida por The Associated Press.

Grok: características y motivos para su implementación en el Pentágono

Grok es un sistema de inteligencia artificial generativa creado por Elon Musk e integrado inicialmente en la red social X. Según Pete Hegseth, la incorporación de esta herramienta responde al objetivo de acelerar el procesamiento de información y modernizar las capacidades tecnológicas del ejército estadounidense.

Grok fue acusado de emitir
Grok fue acusado de emitir comentarios antisemitas y elogios a figuras históricas asociadas con crímenes de odio. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

El secretario de Defensa explicó que Grok se sumará a otros modelos de IA ya empleados por el Pentágono, como los desarrollados por Google, con el fin de potenciar tanto las redes clasificadas como no clasificadas del Departamento de Defensa.

El funcionario afirmó: “Muy pronto tendremos los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas”, durante un discurso en las instalaciones de SpaceX, en Texas. Esta medida busca posicionar a Estados Unidos a la vanguardia en la aplicación de inteligencia artificial a nivel militar.

Acceso a datos militares y alcance de Grok en defensa

El Pentágono habilitará a Grok el acceso a datos operativos y de inteligencia, siempre y cuando se consideren aptos para su uso en la red militar. Entre la información que manejará la inteligencia artificial destacan registros de operaciones militares e información de sistemas tecnológicos del Ejército.

El edificio del Pentágono se
El edificio del Pentágono se ve en Arlington, Virginia, EE. UU. REUTERS/Carlos Barria

Hegseth enfatizó: “La IA es tan buena como los datos que recibe”, subrayando la importancia de la calidad y pertinencia de los datos procesados por los sistemas inteligentes.

La integración de Grok en redes militares llega en un momento de fuerte escrutinio global. Recientemente, el chatbot fue señalado por generar imágenes falsas sin consentimiento, incluyendo contenido sexual, lo que provocó bloqueos en Malasia e Indonesia y una investigación por parte del organismo de seguridad digital del Reino Unido.

Como reacción, Grok restringió la generación de imágenes a usuarios de pago. Hasta el momento, el Pentágono no ha detallado los protocolos internos para manejar estos antecedentes dentro de su infraestructura.

Acusan a Grok de realizar
Acusan a Grok de realizar imágenes sexualizadas de mujeres y menores. (Composición)

Cambios en la política de IA militar bajo la administración estadounidense

La adopción de Grok representa un cambio respecto a la postura asumida durante el gobierno de Joe Biden, que había impuesto límites estrictos en el uso de inteligencia artificial en agencias federales.

En 2024, se establecieron regulaciones que prohibían aplicaciones de IA que vulneraran derechos civiles o automatizaran decisiones sobre armas nucleares. No se ha aclarado si estas restricciones seguirán vigentes bajo la actual administración de Donald Trump.

Hegseth defendió que la inteligencia artificial militar debe cumplir funciones específicas para defensa y descartó modelos con limitaciones que, según su visión, impidan un uso plenamente militar. El secretario remarcó que la IA operará “sin restricciones ideológicas” y que “no será woke”, en referencia a enfoques progresistas que algunos sectores critican en el desarrollo tecnológico.

La adopción de Grok representa
La adopción de Grok representa un cambio respecto a la postura asumida durante el gobierno de Joe Biden. REUTERS/Evelyn Hockstein

Antecedentes polémicos y riesgos de la IA en defensa

No es la primera vez que Grok se encuentra bajo el foco de la controversia. En julio, el chatbot fue acusado de emitir comentarios antisemitas y elogios a figuras históricas asociadas con crímenes de odio, lo que alimentó el debate sobre la supervisión y el control de contenidos generados por inteligencia artificial.

La integración de IA en tareas de defensa plantea oportunidades, pero también riesgos significativos: vigilancia masiva, ciberataques y el avance de sistemas autónomos con potencial letal. El debate sobre los límites legales, éticos y operativos de estas tecnologías sigue abierto, mientras el Pentágono apuesta por la inteligencia artificial de última generación para fortalecer su infraestructura militar.

Temas Relacionados

PentágonoGrokEstados UnidosElon MuskIALo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

La inteligencia artificial permite acelerar el diseño de medicamentos proteicos

La modernización en biomedicina impulsa nuevas alternativas terapéuticas y fomenta la colaboración entre empresas, startups y laboratorios académicos

La inteligencia artificial permite acelerar

Micron, proveedor de Sony y Nintendo, advierte que la escasez de RAM se extendería hasta 2028

El mercado de memorias RAM vive una etapa crítica, marcado por la alta demanda de inteligencia artificial y el menor suministro para usuarios comunes

Micron, proveedor de Sony y

Teléfonos que ya no son compatibles con WhatsApp: lista actualizada a enero de 2026

WhatsApp dejó de funcionar en varios modelos antiguos de Android y iPhone tras actualizar sus requisitos técnicos

Teléfonos que ya no son

La consultora McKinsey introduce entrevistas con inteligencia artificial en sus procesos de selección en Estados Unidos

La firma de consultoría ha implementado una nueva dinámica en la que los candidatos deben interactuar con una herramienta de inteligencia artificial interna, reflejando la creciente relevancia tecnológica en el sector y anticipando cambios en los perfiles profesionales

La consultora McKinsey introduce entrevistas

Personal Intelligence de Google Gemini: la inteligencia artificial que entiende tu contexto y personaliza cada respuesta

La nueva función de inteligencia artificial conecta Gmail, Fotos y YouTube, y permite a Gemini razonar entre datos complejos del usuario para ofrecer recomendaciones y soluciones adaptadas a necesidades y preferencias individuales como nunca antes

Personal Intelligence de Google Gemini:
DEPORTES
La frase más sincera del

La frase más sincera del goleador histórico de los Mundiales ante la chance de que Messi y Mbappé rompan su récord

El crudo relato de Lisandro Martínez sobre cómo lo impactó la grave lesión que lo tuvo nueve meses inactivo: “No quería jugar más”

7 frases de Riquelme: por qué Hinestroza puede ser el único refuerzo del mercado de Boca y su emoción al hablar de Miguel Russo

La Fundación River Plate encabeza una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en la Patagonia

Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

TELESHOW
El giro de Lali Espósito:

El giro de Lali Espósito: su curiosa reacción a un posteo en X tras anunciar su casamiento

Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: “Me da una tristeza brutal”

La fuerte frase de Luciano Castro en medio del escándalo: “Mi vida está destrozada”

Las emotivas palabras del Chino Leunis por los 16 años de su hija: “Gracias por tu amor infinito”

Las reacciones al emocionante anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Qué fiestón se viene”

INFOBAE AMÉRICA

El Foro Penal elevó a

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

“Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes”: Fernando Morientes destaca el convenio entre universidad peruana y Fundación Real Madrid

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Estados Unidos e Israel con represalias severas