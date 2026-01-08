Tecno

Premian una novela hecha con IA y luego cancelan su venta por controversias

Aunque la novela obtuvo el voto del público, AlphaPolis decidió retirar su lanzamiento comercial y cambiar las reglas del concurso

La industria japonesa de las novelas ligeras y web atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la decisión de la plataforma AlphaPolis de cancelar la publicación comercial de una obra que había sido premiada como la mejor del año.

El motivo fue que la novela ganadora del Gran Premio del 18º Premio de Novela de Fantasía fue creada utilizando inteligencia artificial generativa como herramienta principal, lo que desató una polémica sin precedentes sobre los límites entre creatividad humana, tecnología y propiedad intelectual.

La obra en cuestión, titulada “Jimi Skill ‘Okatazuke’ wa Saikyou desu!…” (¡La habilidad poco llamativa “Organización” es la más fuerte!), fue distinguida con el máximo galardón del certamen y un premio económico de 500.000 yenes.

Además, obtuvo el Premio de los Lectores, una señal clara de que la historia logró conectar con el público. Sin embargo, días después del anuncio oficial, AlphaPolis decidió anular su publicación en formato físico y su adaptación a manga, uno de los principales incentivos del concurso.

Una novela premiada… y retirada

La controversia surgió cuando se confirmó que el autor, que participa bajo el seudónimo de “Tabisuru Shosai”, había utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa como base central del proceso creativo. El propio escritor reconoció públicamente que el uso de IA formaba parte de un “desafío innovador” para explorar nuevas formas de narración.

Aunque el reglamento del concurso no prohibía explícitamente el uso de IA al momento de la convocatoria, la revelación generó un intenso debate interno y externo. Finalmente, AlphaPolis optó por una solución intermedia: respetar el premio monetario otorgado, pero cancelar la publicación comercial de la obra y cualquier proyecto derivado, como su adaptación al manga.

Un cambio de reglas de emergencia

El caso obligó a AlphaPolis a reaccionar rápidamente, pues la editorial actualizó sus políticas y reglas de participación en concursos literarios. La nueva normativa prohíbe de forma explícita el uso de inteligencia artificial generativa como herramienta principal de escritura, permitiéndola únicamente como apoyo secundario, por ejemplo, para correcciones gramaticales o sesiones de lluvia de ideas.

Lo más polémico de la decisión fue su aplicación retroactiva. Bajo estas nuevas reglas, la obra ganadora quedó automáticamente excluida de los beneficios editoriales, pese a haber sido premiada bajo un reglamento anterior. Esta medida generó críticas por parte de algunos sectores que consideran injusto modificar las condiciones después del fallo del jurado.

División en la comunidad literaria

La decisión de AlphaPolis partió en dos a la comunidad de escritores y lectores. Por un lado, numerosos autores y editores celebraron la medida como una defensa del trabajo creativo humano y de la originalidad, en un contexto donde la IA comienza a competir directamente con los creadores. Para este grupo, permitir novelas generadas por IA en concursos literarios desvaloriza el esfuerzo, la experiencia y la voz personal de los escritores.

En el extremo opuesto, muchos lectores expresaron su desacuerdo con la cancelación de la publicación. Argumentan que la novela ganó tanto el voto del jurado como el del público, lo que demuestra su calidad narrativa y capacidad de entretenimiento. Desde esta perspectiva, el método de creación sería secundario frente al resultado final: una historia que logró atrapar a miles de personas.

Propiedad intelectual y riesgos legales

Más allá del debate creativo, la decisión de AlphaPolis parece estar profundamente ligada a preocupaciones legales. La empresa ha incrementado su inversión en la industria del entretenimiento, incluyendo la reciente adquisición del estudio de animación White Fox, conocido por producciones como Re:Zero.

En ese sentido, la editorial busca proteger su catálogo frente a posibles conflictos de derechos de autor, uno de los principales vacíos legales asociados a los contenidos generados por inteligencia artificial.

La autoría, la originalidad de los textos y la posibilidad de que una IA haya sido entrenada con material protegido siguen siendo cuestiones sin resolver en muchos países, incluido Japón. Publicar y adaptar comercialmente una obra creada mayoritariamente por IA podría exponer a la empresa a disputas legales futuras.

