Gmail presenta nuevas funciones con IA en la bandeja de entrada, búsquedas y más

Las plataformas de correo electrónico avanzan hacia una mayor integración de inteligencia artificial para optimizar la gestión y la experiencia del usuario

El objetivo de las nuevas
El objetivo de las nuevas funciones de Gmail es automatizar y simplificar la gestión del correo electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google anunció el lanzamiento de una serie de herramientas basadas en inteligencia artificial que transforman la experiencia de uso en Gmail, con nuevas funciones en la bandeja de entrada, búsquedas y redacción de correos.

El despliegue de estas innovaciones marca un avance significativo en la personalización y automatización de la gestión de correos electrónicos, en línea con la estrategia de la compañía para integrar IA en sus principales servicios.

Qué funciones de IA llegan a Gmail

La característica más destacada es la nueva pestaña de IA en la bandeja de entrada, que introduce dos secciones principales: “Tareas sugeridas” y “Temas para ponerse al día”. En la primera sección, los usuarios encuentran resúmenes de correos electrónicos que requieren una acción inmediata, como recordatorios de pagos próximos, actualizaciones sobre citas médicas o notificaciones sobre envíos pendientes.

La segunda sección agrupa avisos relevantes, como el estado de devoluciones, confirmaciones de entrega de compras y disponibilidad de documentos financieros, organizados automáticamente por categorías como “Finanzas” o “Compras”.

Gmail incorpora IA para organizar
Gmail incorpora IA para organizar tareas y avisos relevantes en la bandeja de entrada. (Google)

Blake Barnes, vicepresidente de producto de Google, afirmó durante la presentación que la compañía busca ofrecer una bandeja de entrada proactiva, capaz de mostrar al usuario las tareas necesarias y el momento adecuado para resolverlas. Esta nueva vista no reemplaza la bandeja tradicional, que seguirá disponible para quienes prefieran la organización clásica, sino que ofrece una alternativa para filtrar y priorizar la información relevante.

La función de IA en la bandeja de entrada comenzó a implementarse en un grupo reducido de usuarios seleccionados, con la expectativa de extenderse a una audiencia más amplia en los próximos meses. El objetivo es que los usuarios puedan alternar entre la bandeja tradicional y la nueva vista impulsada por IA, según sus necesidades diarias.

Otra novedad relevante es la introducción de AI Overviews en las búsquedas dentro de Gmail. Esta herramienta permite realizar consultas en lenguaje natural y recibir respuestas concretas extraídas de los propios correos electrónicos, sin depender de palabras clave ni revisar manualmente múltiples mensajes. Por ejemplo, una búsqueda como “¿Quién me envió el presupuesto para la reforma del baño el año pasado?” arroja un resumen generado por IA con los datos esenciales, extraídos de la correspondencia almacenada en la cuenta.

La función AI Overviews permite
La función AI Overviews permite búsquedas en lenguaje natural y resúmenes automáticos de correos. (Google)

Barnes explicó que el sistema analiza todos los mensajes del usuario para responder de forma precisa. A diferencia de otros modelos de IA, la versión de Gmail genera respuestas exclusivas a partir del contenido personal, sin recurrir a fuentes externas. Esta función se encuentra disponible inicialmente para suscriptores de los planes Google AI Pro y Ultra, quienes también tendrán acceso a la nueva herramienta de revisión gramatical.

La función “Proofread”, inspirada en servicios como Grammarly, ayuda a mejorar la redacción de los correos electrónicos. Analiza los borradores y ofrece sugerencias para optimizar la claridad, la estructura y el uso de lenguaje activo. El sistema puede recomendar cambios de palabras, simplificación de frases o corrección de errores comunes, como el uso incorrecto de términos. Su propósito es ofrecer una alternativa integrada para quienes buscan perfeccionar sus mensajes sin depender de servicios externos.

La IA seguirá siendo opcional en Gmail

El despliegue de estas funciones responde a la tendencia creciente de recurrir a asistentes automáticos para gestionar la comunicación digital. Google señaló que todas las opciones de IA en Gmail son voluntarias y que los datos personales de los usuarios no se usan para entrenar los modelos de IA centrales, ya que el procesamiento se realiza en entornos aislados y protegidos.

Herramientas como “Ayúdame a escribir”
Herramientas como “Ayúdame a escribir” y respuestas sugeridas se extienden a todos los usuarios. (Google)

El anuncio incluyó la noticia de que varias funciones de IA antes limitadas a usuarios pagos, como “Ayúdame a escribir”, los resúmenes automáticos de conversaciones extensas y las respuestas sugeridas, ahora estarán disponibles para todos los usuarios de Gmail. “Ayúdame a escribir” permite generar borradores a partir de una indicación breve, mientras que los resúmenes de hilos largos facilitan la comprensión de conversaciones con múltiples respuestas. Las respuestas sugeridas se adaptan al contexto y tono del intercambio, agilizando la interacción.

La incorporación de IA a Gmail representa un paso más en la apuesta de Google por automatizar y personalizar la experiencia de gestión de correos electrónicos. Las nuevas herramientas buscan reducir la sobrecarga informativa, facilitar el acceso a datos clave y mejorar la eficiencia en la redacción, al tiempo que refuerzan el compromiso con la privacidad y el control de los usuarios sobre su información.

