Qué hace un Oficial de Inteligencia Artificial, la nueva especialidad para miembros del Ejército de EE. UU

El Ejército de EE. UU. formalizó la especialidad 49B para integrar inteligencia artificial en la estructura militar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ejército de Estados Unidos ha establecido la figura del Oficial de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático (código 49B), una nueva especialidad orientada a acelerar la transformación tecnológica militar. Esta decisión implica la creación de una vía profesional propia, cuyo objetivo es incorporar uniformados con competencias avanzadas para la integración y supervisión de sistemas inteligentes en operaciones de defensa.

La iniciativa se enmarca en el avance de la inteligencia artificial en el ámbito militar y en la necesidad de fortalecer la capacidad operacional interna. De acuerdo con el teniente coronel Orlandon Howard, portavoz del Ejército, la medida permitirá formar un grupo dedicado de expertos que liderará la adopción institucional de inteligencia artificial y aprendizaje automático en todas las funciones de combate.

Esta nueva área, designada como Oficial de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático bajo el código 49B, constituye una concentración profesional que reconoce atribuciones específicas y una estructura doctrinal propia para los oficiales que la integren. La medida marca un giro en la política de personal, priorizando a expertos uniformados frente a la tradicional dependencia de analistas civiles o contratistas externos en estas materias.

Oficiales 49B recibirán formación avanzada en el uso y supervisión de sistemas autónomos y robótica militar. (US. Army)

Proceso de selección

El acceso al 49B estará disponible para oficiales a partir de enero de 2026, mediante el programa voluntario de transferencia interna de oficiales. Si bien no existen prerrequisitos formales, el Ejército de EE. UU. ha señalado su preferencia por quienes cuenten con formación académica avanzada o experiencia técnica en inteligencia artificial y aprendizaje automático. El número de plazas y los criterios de selección definitivos para la primera cohorte aún no han sido publicados.

El proceso de selección tendrá un despliegue progresivo, con la primera convocatoria formal a través del programa voluntario agendada para enero de 2026. Los oficiales seleccionados deberán completar el cambio de especialidad antes de septiembre de ese mismo año. La posibilidad de extender este camino profesional a suboficiales está actualmente bajo evaluación, según los comunicados oficiales.

En cuanto a la formación, los oficiales 49B recibirán entrenamiento de nivel posgrado que enfatizará tanto la supervisión como el manejo y despliegue de sistemas basados en inteligencia artificial y robótica militar. El plan formativo contempla prácticas directas para el desarrollo y mantenimiento de tecnologías autónomas, esenciales para las operaciones futuras, según describen las notas oficiales.

El proceso de selección para la especialidad 49B inicia en enero de 2026 mediante convocatoria voluntaria. (Reuters)

Qué funciones tendrá esta especialidad

Entre las funciones del oficial 49B figuran la optimización de la toma de decisiones en combate, la eficiencia de la logística apoyada en inteligencia artificial y la gestión de sistemas autónomos, incluidos robots de campo y drones. Este personal tendrá la responsabilidad de asesorar en el despliegue de estas tecnologías a gran escala en escenarios militares, en consonancia con las doctrinas actualizadas y las lecciones obtenidas de conflictos recientes, como el de Ucrania.

El teniente coronel Howard remarcó en un comunicado que la implementación de esta especialidad es fundamental para mantener la ventaja operativa del Ejército.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, destacó el inicio de “una nueva era en la guerra estadounidense, impulsada por la inteligencia artificial”, y subrayó la puesta en marcha de la plataforma GenAI.mil basada en tecnologías de Google Gemini. Ambas autoridades coinciden en que la implementación de la especialidad 49B constituye una transformación permanente del cuerpo de oficiales, orientada a anticipar los desarrollos tecnológicos de posibles adversarios.

Los oficiales 49B asesorarán en el despliegue de inteligencia artificial y drones en operaciones de combate. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la creación de esta especialidad, el Ejército de EE. UU. busca consolidar una fuerza capaz de adaptarse y superar a cualquier oponente en escenarios donde el conocimiento y el dominio tecnológico resulten determinantes para la superioridad operacional.