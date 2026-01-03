Aprende a ubicar el sofá según el tamaño de tu televisor

La distancia entre el sofá y el televisor debe ajustarse al tamaño de pantalla para evitar fatiga ocular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Saber dónde ubicar el sofá y el televisor es una de las consultas más frecuentes al reorganizar la sala o adquirir un nuevo equipo. Existen pautas técnicas sencillas que, aplicadas correctamente, permiten mejorar el confort, proteger la salud visual y aprovechar mejor el entretenimiento en casa.

La manera en que se instala el televisor influye directamente en la comodidad y el bienestar de los usuarios. Un posicionamiento incorrecto puede causar fatiga ocular e incomodidad física, dificultando una experiencia agradable frente a la pantalla.

Distancia entre el sofá y el televisor

El primer factor clave es la distancia entre el sofá y el televisor, que debe calcularse según el tamaño de pantalla.

El centro del televisor debe alinearse con la altura de los ojos al estar sentado para prevenir molestias físicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones de LG definen una relación directa entre las pulgadas del televisor y la distancia desde el asiento principal.

Por ejemplo, para un equipo de 32 pulgadas la distancia recomendada es 1,34 metros; para 40 pulgadas, 1,68 metros; en modelos de 48 pulgadas conviene dejar 2 metros; para 65 pulgadas, la separación adecuada es de 2,7 metros; y en el caso de pantallas de 75 pulgadas, se aconsejan 3,15 metros. Para modelos de 86 pulgadas, el espacio ideal debe ser de 3,6 metros aproximadamente.

Estas medidas pueden adaptarse al tamaño real disponible y es importante evitar un televisor que desborde las dimensiones de la habitación. El tamaño de la sala influye considerablemente en la experiencia visual y una distancia insuficiente puede provocar molestias, como fatiga ocular.

Altura, iluminación y otros aspectos importantes

Colocar el televisor lejos de fuentes de luz directa minimiza reflejos y facilita la adaptación visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la altura ideal del televisor, el centro de la pantalla debe estar alineado con la altura de los ojos cuando el espectador está sentado. Este criterio evita dolores de cuello y fatiga, ya que colocar el televisor demasiado alto o bajo puede comprometer la comodidad y el disfrute del contenido.

La iluminación del entorno es otro aspecto importante. Es preferible ubicar el televisor donde la luz natural o de las lámparas no cause reflejos en la pantalla. Incorporar iluminación indirecta detrás del televisor ayuda a suavizar el contraste con el entorno, facilitando la adaptación de la vista y disminuyendo el cansancio ocular durante periodos prolongados.

La elección de soportes de pared es clave para la seguridad y el aprovechamiento del espacio. Un soporte fijo aporta estabilidad y ahorra superficie, mientras que el soporte articulado permite cambiar la orientación y el ángulo según la posición del espectador. En viviendas con niños, resulta esencial que la instalación sea robusta para evitar accidentes.

Elegir soportes de pared adecuados y robustos garantiza seguridad, especialmente en hogares con niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar los cables con canaletas no solo mejora la estética, sino que previene tropiezos y riesgos en el hogar. Mantener los cables recogidos también contribuye a un ambiente más ordenado.

Por último, revisar la proximidad de enchufes y tomas de corriente facilita la conexión de todos los dispositivos. Además, asegurar suficiente ventilación detrás del televisor evita el sobrecalentamiento y contribuye a prolongar la vida útil del equipo.

Al seguir estas recomendaciones, es posible transformar cualquier sala o habitación en un espacio cómodo y seguro, diseñado para disfrutar del contenido sin molestias ni distracciones.