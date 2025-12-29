Tecno

Los nombres más populares para bebés nacidos en enero de 2026, según la IA

La inteligencia artificial tiene en cuenta factores como la frecuencia de inscripción en registros civiles, la sonoridad, el significado, la influencia cultural y la adaptabilidad a diferentes espacios

Guardar
La lista de sugerencias de
La lista de sugerencias de la IA abarca para bebés de diferentes lugares de nacimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de un nuevo año suele marcar tendencias en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, y la elección del nombre para los recién nacidos no es la excepción.

Para enero de 2026, la inteligencia artificial (IA) identifica una serie de nombres que se perfilan como los preferidos por las familias, tanto para niñas como para niños, en países de habla hispana y comunidades globales.

La selección de nombres responde a factores culturales, tendencias internacionales y el peso de la tradición. La IA, al cruzar datos de registros y preferencias sociales, sugiere alternativas que van desde clásicos atemporales hasta opciones que reflejan aspiraciones y valores contemporáneos.

Cuáles son los nombres de niña sugeridos por la IA para enero de 2026

Sofía, Lucía, Olivia, Emma y
Sofía, Lucía, Olivia, Emma y Valeria encabezan las preferencias para niñas, según proyecciones de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las niñas, la inteligencia artificial destaca cinco nombres sobresalientes en predicciones para inicios de 2026. Sofía encabeza la lista, seguida de Lucía, Olivia, Emma y Valeria. Estos nombres presentan una combinación de tradición, significado y sonoridad que los mantiene vigentes.

La preferencia por Sofía y Emma se apoya en su popularidad sostenida durante la última década. El nombre Olivia se consolida entre los favoritos, mientras que Valeria y Lucía muestran una fuerte presencia en países hispanohablantes.

La IA asocia su elección a la facilidad de pronunciación, su presencia en figuras públicas y la influencia de producciones culturales internacionales.

Qué significado tienen los nombres de niñas sugeridos por la IA

El análisis de la IA toma en cuenta factores como la frecuencia de registro en los últimos años, la resonancia cultural y el significado etimológico.

El significado, la sonoridad y
El significado, la sonoridad y la presencia cultural influyen en la popularidad de estos nombres femeninos y su relación con los progenitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sofía significa “sabiduría”, atributo valorado por muchas familias. Lucía se asocia a la luz y el nacimiento, mientras que Olivia se vincula al símbolo de paz representado por el olivo. Emma transmite ideas de totalidad y universalidad, y Valeria destaca por su raíz latina relacionada con la fortaleza.

Estos nombres aparecen de manera constante en registros oficiales, listas de popularidad y referencias mediáticas, lo que amplifica su presencia en el imaginario colectivo.

Cuáles nombres masculinos lideran las tendencias de la IA para 2026

En el caso de los varones, la inteligencia artificial coloca en los primeros lugares a Liam, Noah, Mateo, Hugo y Lucas. Estos nombres reúnen características como brevedad, fuerza fonética y una creciente aceptación global.

Liam, Noah, Mateo, Hugo y
Liam, Noah, Mateo, Hugo y Lucas figuran entre los más frecuentes en las tendencias para varones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liam y Noah han dominado los rankings en distintos países, mientras que Mateo, Hugo y Lucas se mantienen entre las opciones más recurrentes en regiones hispanohablantes. La IA atribuye su éxito tanto a modas internacionales como al arraigo de nombres bíblicos y tradicionales.

Por qué la IA destaca a Liam, Noah, Mateo, Hugo y Lucas

La elección de estos nombres responde a una combinación de factores culturales y mediáticos. Liam es apreciado por su origen irlandés y su significado de determinación.

Noah se identifica con la tranquilidad y la paz, mientras que Mateo posee una fuerte tradición religiosa como “don de Dios”. Hugo y Lucas destacan por su presencia constante en registros civiles y por su fácil adaptación en distintos idiomas.

El nombre de figuras públicas
El nombre de figuras públicas como cantantes o artistas influyen en la elección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de estos nombres se refuerza a través de figuras públicas, personajes de ficción y la preferencia por nombres cortos y universales. Este fenómeno se refleja tanto en tendencias oficiales como en búsquedas y menciones en plataformas digitales.

Qué elementos considera la IA para establecer estas tendencias

Los modelos de inteligencia artificial consultados se basan en el análisis de datos provenientes de registros civiles, medios de comunicación y plataformas digitales. El sistema detecta patrones de uso, frecuencia de aparición y proyección de crecimiento en listas públicas y privadas.

Asimismo, la IA evalúa el impacto de fenómenos culturales, éxitos televisivos y la influencia de celebridades. Incorpora variables lingüísticas, lo que permite prever la permanencia de ciertos nombres más allá de modas pasajeras.

Temas Relacionados

NombresBebésEnero2026SignificadoTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi y más apps: estos fueron los gastos hormiga más comunes de los colombianos en 2025

El uso cotidiano de servicios en línea y aplicaciones móviles ha modificado los hábitos de consumo, llevando a que sumas aparentemente menores se conviertan en significativas

Suscripción a ChatGPT, Rappi, Didi

El fin de la palabra podcast ha llegado, los videos de los programas favoritos están desdibujando lo que conocíamos antes

La mezcla de entrevistas, reseñas y fragmentos televisivos en plataformas como YouTube y Spotify está obligando a dejar atrás la definición clásica de este formato

El fin de la palabra

10 inventos tecnológicos que cambiaron el mundo en 2001 y cumplirán 25 años en 2026

Apple, Microsoft y Nintendo fueron algunas de las marcas que dispositivos importantes en el inicio del siglo XXI

10 inventos tecnológicos que cambiaron

WhatsApp Web renovará las llamadas de audio y video desde el PC con nuevas notificaciones

La posibilidad de recibir y silenciar alertas según el dispositivo y el momento, marca un avance en la personalización de la plataforma de Meta

WhatsApp Web renovará las llamadas
DEPORTES
El video de la violenta

El video de la violenta pelea que protagonizó el ex Independiente Darío Gandín en un partido de fútbol 5

Erling Haaland reivindicó su estilo de juego: “El mayor cumplido es cuando dicen ‘solo mete goles fáciles’”

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

TELESHOW
Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

INFOBAE AMÉRICA

Renunció el director del Banco

Renunció el director del Banco Central de Irán por el desplome de la moneda que desencadenó protestas sociales

El oro y la plata caen bruscamente tras récords históricos en medio de una creciente volatilidad antes fin de año

El Museo del Prado batió su propio récord histórico de visitas

Rusia acusó a Ucrania de atacar una residencia de Putin y puso en duda el avance de las negociaciones de paz

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro