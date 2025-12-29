Geoffrey Hinton afirma que los beneficios de la inteligencia artificial en medicina, educación y clima todavía no compensan plenamente los peligros asociados. (Foto: REUTERS/Mark Blinch/File Photo)

La proyección de Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la inteligencia artificial”, sitúa al año 2026 como un punto de inflexión en el desarrollo de la tecnología, anticipando un escenario donde la IA avanzará lo suficiente como para reemplazar una gama cada vez más amplia de empleos.

Esta advertencia, realizada en una reciente entrevista con el programa State of the Union de CNN, destaca tanto la magnitud del progreso tecnológico, como el profundo impacto que tendrá sobre la estructura laboral global y la distribución de la riqueza.

Cuáles son las predicciones del padrino de la IA sobre 2026

En su análisis, Hinton señala que la velocidad del avance en inteligencia artificial excede incluso las predicciones más optimistas. Según su observación, los sistemas de IA duplican su capacidad para realizar tareas complejas aproximadamente cada siete meses, lo que permite que actividades que antes requerían una hora de trabajo ahora se resuelvan en minutos.

El avance de la inteligencia artificial supera todas las predicciones, duplicando su capacidad para tareas complejas cada siete meses, según Hinton. (imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la ingeniería de software, estima que dentro de pocos años solo será necesario un número muy reducido de profesionales para proyectos que en la actualidad exigen la intervención de grupos completos, una transformación que, en sus palabras, derivará en “un reemplazo masivo de puestos de trabajo”.

Por qué es muy posible que más empleos sean sustituidos por la IA

Algunos estudios reflejan un desplome cercano al 30% en las vacantes, particularmente desde la irrupción de ChatGPT de OpenAI. Esta caída impacta de manera especial en los empleos de nivel de entrada, un fenómeno que ya experimentan empresas como Amazon, que han anunciado despidos tras la implementación de IA.

Sin embargo, estas compañías también reportan grandes mejoras en la eficiencia operativa, evidenciando el doble filo de la automatización: mientras incrementa la productividad, reduce la necesidad de capital humano.

Qué implicaciones éticas y sociales tiene el avance de la inteligencia artificial

Hinton alerta que la automatización masiva impulsada por IA aumentará la concentración de riqueza y profundizará la desigualdad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al abordar las implicaciones éticas y sociales, Hinton enfatiza que este proceso de automatización intensificará la concentración de riqueza y podría aumentar la desigualdad y la probreza.

En una declaración al Financial Times, afirmó: “Hará que unas pocas personas sean mucho más ricas y la mayoría más pobres”, atribuyendo estos efectos al funcionamiento del sistema capitalista y al incentivo económico inherente en el desarrollo de tecnologías disruptivas.

Cuánto es el nivel de preocupación de Hinton alrededor del avance de la IA

Durante la entrevista en CNN, y tras ser interrogado sobre su nivel de preocupación desde que abandonó su puesto en Google en 2023 para advertir sobre los riesgos de la IA, Hinton admitió sentirse aún más inquieto.

El científico advierte que la IA tiene el potencial de engañar a los humanos si percibe amenazas a sus objetivos, aumentando los riesgos éticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ha progresado incluso más rápido de lo que pensaba. En particular, ha mejorado en cosas como razonar y también en cosas como engañar a la gente”, explicó.

Agregó que un sistema de inteligencia artificial, en caso de percibir que sus objetivos están amenazados, podría intentar engañar a los humanos para garantizar su propia operatividad y la consecución de sus metas.

Asimismo, el experto observa que, aunque ciertas empresas tecnológicas se esfuerzan más que otras en implementar medidas de seguridad, todas deben equilibrar estos criterios con sus propios intereses económicos.

La tensión entre innovación tecnológica y seguridad queda reflejada en el ejemplo de los coches autónomos, que reducen accidentes pero no eliminan los riesgos fatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ilustrar esta lógica, expuso: “Los coches sin conductor matarán gente, pero matarán a muchas menos personas que los conductores normales”. De este modo, plasma la tensión permanente entre los beneficios pragmáticos y los riesgos éticos que acompañan la integración de la inteligencia artificial en la sociedad.

En qué se diferencia la visión del padrino de la IA con la de otros expertos

A diferencia de otras voces optimistas en el campo, Hinton mantiene una postura de incertidumbre sobre si los beneficios globales de la IA superarán los riesgos asociados.

Reconoce el potencial de esta tecnología para impulsar avances en medicina, educación y temas climáticos, pero advierte sobre la insuficiencia de los esfuerzos actuales para mitigar los peligros subyacentes.

“Junto con esas cosas maravillosas vienen algunas cosas aterradoras, y no creo que la gente esté trabajando lo suficiente en cómo podemos mitigar esas cosas aterradoras”, sentenció.