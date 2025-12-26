Tecno

Google transforma gobiernos locales con soluciones en seguridad, educación y movilidad usando IA

La compañía respalda plataformas digitales que ayudan a funcionarios a crear políticas que mejoran la respuesta de la autoridad, amplía el acceso a la universidad y reducen el tráfico pesado

El impacto de la tecnología
El impacto de la tecnología de Google se puede ver reflejado en plataformas que incorporan su tecnología para brindar servicios más especializados y que ayuden a la ciudadanía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito público ha dejado de ser una promesa lejana. El trabajo de Google junto a organizaciones en América Latina muestra que la aplicación de sistemas avanzados como Gemini va mucho más allá de funciones como la generación automática de textos.

Lejos de configurarse solo como un chatbot, la tecnología desarrollada e implementada en la región busca cubrir una serie de necesidades complejas que enfrentan los gobiernos locales, desde garantizar la seguridad ciudadana hasta fomentar una adecuada planificación educativa y mejorar el flujo vehicular.

Un caso que ilustra este trabajo conjunto es la transformación de la plataforma Portal. A partir de la colaboración con Google, la herramienta desarrollada por la Red de Innovación Local (RIL), se consolidó como lo como un “Google para ciudades” o “Google para alcaldes”, según afirmó su directora global, Delfina Irazusta.

Los funcionarios pueden ingresar a
Los funcionarios pueden ingresar a la plataforma y revisar políticas que se han implementado en otros países y ver su viabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta plataforma, potenciada por inteligencia artificial de Google, fue diseñada para convertirse en un espacio donde quienes gestionan gobiernos locales pueden consultar información especializada, intercambiar experiencias y encontrar soluciones a los desafíos cotidianos en áreas clave de la administración pública.

Cómo se utiliza la inteligencia artificial de Google en la seguridad pública

En materia de seguridad, la inteligencia artificial ha facilitado que los gobiernos locales o municipales diseñen, evalúen y ajusten políticas de manera más efectiva.

Las experiencias compartidas a través de la plataforma permiten a los municipios identificar los programas que han demostrado mejores resultados y adaptarlos a sus propias necesidades, impulsando una dinámica continua de mejora en la gestión de la seguridad ciudadana.

La tecnología brinda acceso a
La tecnología brinda acceso a planes que se han implementado en otros países que permiten que la asistencia policial sea más efectiva en caso de incidentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Irazusta destacó en este campo la implementación de la política “Ojos en Alerta”, que varios municipios han adoptado. “Si tu ciudad lo tiene, después la consecuencia es que vivís más seguro, vivís más tranquilo, y tenés mejor respuesta en menor tiempo del sistema de seguridad”, detalló.

Qué cambios permite la tecnología en el sistema educativo municipal

El sector educativo se ha beneficiado de la incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública. Mediante el uso de plataformas inteligentes, los funcionarios municipales pueden acceder a guías, materiales y experiencias previas de otras comunidades, lo que permite replicar y adaptar proyectos exitosos en el ámbito educativo.

El uso de la IA de Google en este tipo de plataformas facilita este intercambio y favorece la planificación de estrategias inclusivas, posibilitando que los gobiernos orienten sus acciones y recursos hacia mejoras concretas en oportunidades educativas.

Herramientas digitales respaldadas por Google
Herramientas digitales respaldadas por Google facilitan la planificación y el monitoreo de políticas inclusivas en educación, contribuyendo a la graduación de jóvenes que logran ser los primeros universitarios de sus familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las transformaciones alcanzadas Irazusta relató: “gracias a una política educativa que se logra diseñar es posible que una ciudad tenga nuevos egresados y mejor aún, sea los primeros universitarios graduados en una familia”.

De qué manera la tecnología de Google mejora la movilidad urbana

La movilidad urbana plantea diversos retos en las ciudades latinas. Tamar Colodenco, gerente de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales para Google en Cono Sur, destacó: “Google tiene muchas herramientas que son de mucha utilidad para los gobiernos locales y que se usan hace muchos años para la planificación urbana, para la gestión urbana, como puede ser Google Maps, como puede ser Waze”.

Sobre los beneficios de implementar tecnología en la movilidad urbana, así sea en la optimización de semáforos, Colodenco explicó que “hace que mejore el flujo del tráfico de la ciudad, al igual que se reduzcan las emisiones de carbono de los autos que circulan en una ciudad”.

La inteligencia artificial aplicada a
La inteligencia artificial aplicada a la movilidad permite ajustar semáforos y reducir la congestión vehicular en ciudades latinoamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el impacto de la IA en la actualidad, la ejecutiva dijo: “Pensamos que la inteligencia artificial es el futuro, pero en realidad lo que estamos viendo con los diferentes casos de éxito es que es la tecnología del presente”.

Qué impacto se reporta tras incorporar IA de Google

El salto cuantitativo y cualitativo en gobiernos locales se ha vuelto evidente tras la implementación de herramientas inteligentes. “Portal tenía antes del apoyo de Google una cantidad de usuarios. Y, a partir de que se volvió inteligente, se triplicó en un mes la cantidad que obtuvo el portal en cinco años”, mencionó.

Asimismo, la directiva sostuvo que la IA no solo facilita el acceso a información, sino que transforma las dinámicas de trabajo. “Tenemos los feedback más variados de testimonios que dicen: tenía una reunión con el intendente y antes conversé con la IA, mejoré el proyecto y fui a conversar”, contó Irazusta.

