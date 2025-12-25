Tecno

Videos en YouTube para calmar a tu mascota durante los fuegos pirotécnicos este mes de diciembre

Utilizar melodías relajantes, aislar el ruido y crear refugios seguros son claves para minimizar la ansiedad de perros y gatos en Nochebuena y Navidad

Videos en línea, acompañamiento emocional
Videos en línea, acompañamiento emocional y técnicas preventivas se consolidan como aliados clave para reducir el miedo de perros y gatos ante la pirotecnia en las celebraciones decembrinas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Nochebuena y la Navidad son celebraciones llenas de luz y sonido, momentos que muchas familias esperan con entusiasmo. Sin embargo, para quienes conviven con animales de compañía, estas fechas pueden significar una fuente de estrés importante debido a los fuegos pirotécnicos.

Perros y gatos, con sentidos mucho más agudos que los de los humanos, pueden sufrir episodios de ansiedad o miedo intenso frente a las detonaciones y destellos que acompañan las festividades.

La música clásica y videos relajantes ayudan a tus mascotas durante las explosiones

En los últimos años, han surgido en YouTube numerosos videos diseñados específicamente para tranquilizar a las mascotas en situaciones de estrés. Muchos de estos contenidos recurren a música clásica o sonidos suaves, que funcionan para reducir la ansiedad en perros y gatos.

De acuerdo a National Geographic estas grabaciones funcionan como un fondo relajante, ayudando a enmascarar los ruidos externos y a crear un ambiente más cómodo para los animales durante los momentos de mayor ruido.

Reproducir música clásica o melodías relajantes durante los fuegos artificiales puede favorecer la calma en los animales y disminuir su sobresalto. La variedad de videos disponibles permite encontrar opciones adaptadas tanto para perros como para gatos, lo que facilita que cada tutor encuentre el contenido más apropiado para su mascota.

Por qué los fuegos pirotécnicos afectan a perros y gatos

El temor de las mascotas a los fuegos artificiales se debe principalmente a su sensibilidad sensorial. Los perros y gatos tienen una capacidad auditiva mucho mayor que la de los humanos, lo que les permite captar ruidos a niveles de intensidad que para nosotros serían casi imperceptibles.

De acuerdo con Purina, los estallidos repentinos de la pirotecnia, que pueden superar fácilmente los 120 decibeles, resultan aterradores para ellos.

Los juegos pirotécnicos suelen provocar
Los juegos pirotécnicos suelen provocar estrés, ansiedad y otras afectaciones a algunos animales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El componente visual, con luces intermitentes y destellos inesperados, puede aumentar el nerviosismo, especialmente en gatos, cuya visión nocturna es muy superior a la humana. Además, la asociación de estos estímulos con situaciones de peligro activa respuestas instintivas de huida o búsqueda de refugio, lo que puede llevar a conductas como temblores, lloriqueos, jadeos, esconderse o intentar escapar.

Consejos para proteger y tranquilizar a tu mascota

Ante la presencia de fuegos artificiales, existen varias estrategias que pueden ayudar a reducir el impacto negativo en perros y gatos:

  • Crea un ambiente seguro: Acondiciona una habitación o espacio donde tu mascota se sienta protegida. Usa mantas, camas y objetos familiares para darle confort. Para gatos, una caja de cartón con una cobija suele ser un refugio efectivo.
  • Aísla el ruido y la luz: Cierra ventanas, cortinas y puertas para minimizar la entrada de sonidos y destellos. Si es posible, reproduce música relajante o los videos de YouTube mencionados para crear un fondo tranquilizador.
  • No fuerces el contacto: Deja que tu mascota elija dónde quiere resguardarse. Forzarla a permanecer en un sitio específico puede aumentar su ansiedad.
  • Mantén la calma: Transmitir serenidad es fundamental. Los animales perciben el estado emocional de sus tutores, por lo que mantener una actitud tranquila puede ayudarles a sentirse más seguros.
  • Utiliza técnicas complementarias: Métodos como el Tellington Ttouch (vendajes suaves y toques circulares) pueden contribuir a la relajación. Consulta tutoriales y aplica estas técnicas con anticipación.
  • Considera feromonas, snacks o juguetes: Consulta con tu veterinario sobre el uso de feromonas sintéticas, catnip para gatos, premios o juguetes que puedan ayudar a distraer o tranquilizar durante el evento.
Del estrés al bienestar: cómo
Del estrés al bienestar: cómo la música digital y los consejos tecnológicos mejoran la Navidad de las mascotas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de estrés, cómo identificarlas y cuándo consultar al especialista

Observa si tu mascota muestra signos como temblores, jadeo excesivo, lamidos repetitivos, vocalizaciones, intentos de escape o búsqueda intensa de refugio. Estos comportamientos indican que está experimentando un alto nivel de ansiedad. Si estos episodios son frecuentes o intensos, es recomendable consultar a un veterinario para valorar alternativas de manejo y prevención.

En estas fiestas, cuidar a las mascotas implica anticiparse a sus necesidades y crear un entorno que les brinde tranquilidad.

El uso de videos musicales relajantes y la aplicación de medidas preventivas son herramientas valiosas para hacer de la Navidad y la Nochebuena momentos seguros y agradables para todos los miembros de la familia, incluidos los de cuatro patas.

