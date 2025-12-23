Tecno

WhatsApp quiere mejorar los Canales y prepara una función de cuestionarios interactivos

A través de preguntas, los administradores podrán estar más cerca de sus seguidores y realizar concursos

WhatsApp incorpora cuestionarios en los
WhatsApp incorpora cuestionarios en los Canales para aumentar la interactividad entre administradores y seguidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp quiere mantener vivos los Canales y está trabajando en una función que permitirá crear cuestionarios para generar mayor interés entre los participantes y el administrador.

A diferencia de los grupos, esta sección de la aplicación no permite respuestas de los seguidores, únicamente el dueño de canal es el que puede realizar publicaciones en texto, imagen, audio y video, y los participantes reaccionar a esos anuncios. Por eso esta nueva función sería una herramienta ideal para fomentar la interacción.

La novedad se encuentra en fase de pruebas a través de la versión beta tanto en dispositivos Android como en iOS. Según WaBetaInfo, la función ya está activa para un grupo de usuarios seleccionados como parte de un lanzamiento escalonado, lo que anticipa una disponibilidad generalizada en futuras actualizaciones de la aplicación.

Cómo son los cuestionarios en los Canales de WhatsApp

El proceso para crear un cuestionario resulta sencillo y familiar para quienes ya han utilizado encuestas en WhatsApp. Los administradores acceden a la opción directamente desde el menú de compartir del canal, donde encuentran la nueva herramienta bajo la etiqueta Cuestionario de Canal o Quiz. La interfaz permite redactar una pregunta, añadir varias opciones de respuesta e incorporar imágenes ilustrativas para cada alternativa.

La nueva función de cuestionarios
La nueva función de cuestionarios en Canales de WhatsApp permite a los administradores evaluar el conocimiento de su audiencia. (WABetaInfo)

A diferencia de las encuestas tradicionales, el aspecto clave de los cuestionarios es la obligatoriedad de seleccionar la respuesta correcta antes de publicar. Esta diferencia transforma la dinámica de la interacción: el objetivo ya no es recabar opiniones, sino poner a prueba el conocimiento o la atención de los seguidores sobre los contenidos del canal. Una vez publicado, el cuestionario aparece en el canal y cualquier usuario con acceso puede participar.

Al seleccionar la opción correcta, la aplicación despliega una animación breve de confeti, aportando un toque lúdico y gratificante. Si la respuesta es incorrecta, el sistema informa de inmediato cuál era la opción acertada.

Los beneficios de esta función no solo recaen en los seguidores, sino también en los administradores de los canales. Tras cada cuestionario, WhatsApp ofrece métricas detalladas sobre la participación: cantidad de respuestas por opción, identificación de los contactos que participaron y, en el caso de usuarios fuera de la agenda, solo el acceso a su foto de perfil, respetando la configuración de privacidad y evitando la exposición de datos sensibles como el número de teléfono.

Este análisis en tiempo real permite a los administradores ajustar la estrategia de contenidos en función de la respuesta del público. Los datos ayudan a identificar temas que generan mayor interés, evaluar el grado de conocimiento de la audiencia y planificar futuras publicaciones más alineadas con los intereses detectados.

Solo los administradores de Canales
Solo los administradores de Canales pueden crear y publicar cuestionarios, mientras que los seguidores participan respondiendo sin dejar comentarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Cuándo estaría disponible esta función en WhatsApp

Actualmente, la función de cuestionarios se encuentra disponible para un grupo limitado de usuarios en las versiones beta de WhatsApp para Android e iOS, incluyendo la beta 25.36.10.71 distribuida a través de TestFlight para iPhone.

El despliegue progresivo responde a la necesidad de evaluar el funcionamiento en escenarios reales, recopilar comentarios sobre la experiencia de uso y corregir posibles incidencias antes de un lanzamiento masivo.

La expectativa es que, tras el periodo de pruebas, los cuestionarios tipo Trivial se habiliten para el resto de la base de usuarios.

Qué tan posible es evitar a Meta AI en WhatsApp

WhatsApp integró la función Meta AI, identificada por un círculo azul, que opera como asistente de inteligencia artificial. Muchos usuarios buscan eliminarla, pero según Joshua Breckman, portavoz de WhatsApp, la opción de desactivar o quitar Meta AI no existe en la aplicación.

Meta AI, el asistente de
Meta AI, el asistente de inteligencia artificial de WhatsApp, no puede eliminarse completamente, pero es posible restringir su actividad utilizando comandos y configuraciones de privacidad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La única alternativa es reducir su presencia: se pueden borrar los datos almacenados utilizando el comando “/reset-ai” en el chat, lo que restaura la herramienta a su configuración inicial y elimina conversaciones almacenadas. Además, evitar mencionar @metaai en chats grupales y activar la privacidad avanzada del chat limita la intervención de la IA y protege la confidencialidad de los mensajes.

Instalar versiones antiguas de la app resulta inseguro, ya que expone dispositivos a vulnerabilidades.

