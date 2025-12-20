Haz que el iPhone te recuerde todos los cumpleaños de amigos y familiares con este truco

Para no olvidar cumpleaños en 2026, el iPhone permite configurar recordatorios que avisan sobre fechas importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no quieres olvidar el cumpleaños de ningún familiar o amigo cercano en 2026, el iPhone puede convertirse en tu mejor aliado, ya que es posible configurar recordatorios para que el celular te notifique sobre estas fechas importantes.

Esta función resulta especialmente útil si tienes una agenda ocupada, perteneces a un grupo grande de familiares o amigos, o simplemente quieres asegurarte de no dejar pasar ningún aniversario especial.

Con solo ingresar las fechas en la aplicación de Contactos o Calendario, el iPhone se encargará de enviarte alertas a tiempo, ayudándote a mantener vivas las celebraciones y fortalecer tus lazos personales.

Esta función es ideal para agendas ocupadas o para quienes tienen muchos familiares y amigos. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Cómo hacer que el iPhone avise cumpleaños

El paso a paso para activar los avisos de cumpleaños en iPhone es el siguiente:

Abre la aplicación Contactos y selecciona el contacto al que deseas añadir la fecha de cumpleaños. Pulsa en ‘Editar’ y desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción “Agregar cumpleaños”. Introduce la fecha de nacimiento correspondiente y guarda los cambios. Luego, abre la aplicación Calendario y verifica que la opción “Cumpleaños” esté activada en las listas a mostrar, lo que permitirá que todos los cumpleaños registrados en tus contactos aparezcan automáticamente. Finalmente, en ‘Ajustes‘ > ‘Notificaciones‘ > ‘Calendario‘, asegúrate de que las alertas para cumpleaños estén habilitadas para recibir avisos puntualmente.

Activar alertas de cumpleaños en el iPhone ayuda a mantener una vida social activa y relaciones más cercanas. REUTERS/Maxim Shemetov

Por qué es útil agregar las notificaciones de cumpleaños en iPhone

Agregar notificaciones de cumpleaños en el iPhone es una función muy útil para quienes desean mantener una vida social activa y fortalecer sus relaciones personales.

Al activar estas alertas, el dispositivo se encarga de recordarte de manera automática las fechas especiales de familiares, amigos o compañeros de trabajo, evitando olvidos que pueden generar incomodidad o malentendidos.

Estas notificaciones resultan prácticas en entornos donde el ritmo diario y los compromisos pueden hacer que las fechas importantes pasen desapercibidas.

Así, los cumpleaños se conservan incluso al cambiar o restaurar el dispositivo. (Apple)

Con los recordatorios de cumpleaños, el usuario puede planificar con anticipación una felicitación, una llamada, un mensaje o incluso preparar un pequeño obsequio, demostrando atención y consideración hacia los demás.

Además, integrar los cumpleaños en el sistema del iPhone simplifica la gestión del calendario personal, ya que todos los avisos quedan centralizados, organizados y sincronizados en todos los dispositivos conectados a la misma cuenta.

Esto asegura que, incluso al cambiar de equipo o restaurar el teléfono, la información de los cumpleaños permanezca protegida.

Por último, estas notificaciones contribuyen a fortalecer los vínculos afectivos y la comunicación, permitiendo celebrar momentos importantes y mostrando a quienes nos rodean que valoramos y recordamos sus fechas especiales.

Apple lanzó iOS 26.2, la versión más reciente de su sistema operativo para iPhone, con funciones muy esperadas. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Apple estrena iOS 26.2

Apple ha presentado iOS 26.2, la versión más reciente de su sistema operativo para iPhone, que añade funciones muy solicitadas por los usuarios.

Entre las actualizaciones más destacadas se encuentra la solución a una antigua limitación: anteriormente, los recordatorios programados con fecha y hora solo enviaban una notificación estándar, que podía pasarse por alto si el usuario no consultaba el dispositivo.

Con iOS 26.2, esto se transforma completamente. Ahora, al crear una tarea, es posible marcarla como urgente. Esta función activa una alarma sonora similar a la de una alarma convencional, en lugar del típico “ding”, asegurando que la notificación no pase desapercibida.

Apple estrena iOS 26.2 con diversas nuevas funciones. (Apple)

Esta característica es especialmente útil para recordatorios prioritarios, como tomar un medicamento o retirar alimentos del horno, ya que la alarma puede sonar incluso cuando los Modos de Concentración están habilitados. Así, es posible recibir notificaciones críticas en el iPhone sin riesgo de perderlas.

Para actualizar tu iPhone, conecta el celular a una red WiFi estable y asegúrate de que tenga suficiente batería, o mantenlo conectado al cargador. Dirígete a la Configuración del dispositivo y luego al apartado de ‘General‘.