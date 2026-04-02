América Latina

Estados Unidos y Ecuador firmaron un acuerdo de cooperación en energía nuclear civil para fines pacíficos

El memorando establece un marco para desarrollar proyectos en generación eléctrica, investigación y medicina atómica

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La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y Christopher Landau, vicesecretario de Estado estadounidense.
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld y Christopher Landau, vicesecretario de Estado estadounidense.

Estados Unidos y Ecuador firmaron este 1 de abril de 2026 un memorando de entendimiento sobre cooperación estratégica en materia nuclear civil, en un movimiento que amplía la agenda bilateral hacia sectores de alta tecnología y seguridad energética. El acuerdo fue suscrito en Washington por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, según informó el Departamento de Estado en una nota oficial.

El documento establece un marco de colaboración para el desarrollo de proyectos relacionados con el uso pacífico de la energía nuclear, un concepto que se refiere a la aplicación de tecnologías nucleares con fines no militares. Esto incluye, principalmente, la generación de electricidad en centrales nucleares, el funcionamiento de reactores de investigación científica y la producción de radioisótopos utilizados en medicina, especialmente en diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer.

De acuerdo con la información oficial, el objetivo central del memorando es impulsar una asociación sólida en materia nuclear civil entre ambos países, con énfasis en el fortalecimiento de la seguridad energética y la cooperación económica. En términos prácticos, la seguridad energética implica garantizar el acceso estable, sostenible y diversificado a fuentes de energía, un desafío relevante para países como Ecuador, cuya matriz energética ha dependido históricamente de la hidroelectricidad y de combustibles fósiles.

El memorando establece un marco para desarrollar proyectos en medicina nuclear(Foto: Pixabay)
El memorando establece un marco para desarrollar proyectos en medicina nuclear(Foto: Pixabay)

El acuerdo también incorpora principios clave del régimen internacional de gobernanza nuclear, como los estándares de seguridad, la protección física de materiales nucleares y el compromiso con la no proliferación. Este último concepto es central en la política global de control nuclear y busca evitar la expansión de armas nucleares o de tecnologías sensibles que puedan ser utilizadas con fines militares. En este contexto, los acuerdos de cooperación nuclear civil suelen estar alineados con marcos multilaterales como el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Según la nota del Departamento de Estado, este tipo de memorandos se consolidó como una herramienta diplomática durante el primer mandato del presidente Donald Trump y tiene como finalidad establecer las bases para relaciones estratégicas de largo plazo con países socios . En el caso de Ecuador, el acuerdo abre la puerta a posibles inversiones, transferencia de tecnología y asistencia técnica por parte de empresas e instituciones estadounidenses en el ámbito nuclear.

Uno de los componentes más relevantes de la cooperación prevista es el desarrollo de infraestructura vinculada al uso responsable de la energía nuclear. Esto no implica necesariamente la construcción inmediata de plantas nucleares de gran escala, sino que puede incluir proyectos más acotados, como reactores de investigación, centros de formación técnica o instalaciones para la producción de radioisótopos médicos . Estos últimos son fundamentales en la medicina moderna, ya que permiten realizar estudios de imagen avanzados y tratamientos especializados en oncología.

Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Marco Rubio, Nasry Asfura y otros líderes posan frente al escudo de 'Shield of the Americas Doral 2026' con banderas
Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele, Marco Rubio, Nasry Asfura y otros líderes políticos posan juntos en la cumbre 'Shield of the Americas' en Doral, Florida, en 2026.

La firma del memorando se inscribe en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, basado en intereses compartidos en materia de seguridad y desarrollo económico. La cooperación en el ámbito nuclear civil también tiene implicaciones geopolíticas, en la medida en que posiciona a Estados Unidos como un socio tecnológico clave frente a la creciente presencia de otros actores internacionales en América Latina en sectores energéticos y de infraestructura.

Para Ecuador, el acuerdo representa una oportunidad de diversificación tecnológica y de acceso a conocimiento especializado en un campo altamente regulado y de complejidad técnica. Sin embargo, también plantea desafíos institucionales, regulatorios y financieros, dado que el desarrollo de capacidades nucleares civiles requiere marcos normativos robustos, formación de talento humano altamente calificado y sistemas de supervisión independientes.

El memorando no constituye un tratado vinculante ni implica compromisos inmediatos de inversión, sino que funciona como un instrumento de entendimiento que habilita futuras negociaciones y proyectos específicos. En este tipo de acuerdos, el avance concreto depende de la voluntad política, la disponibilidad de recursos y la capacidad de los países para estructurar iniciativas viables dentro de los estándares internacionales.

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