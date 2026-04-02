Polémica en Bolivia por la suspensión del balotaje para la Gobernación de La Paz tras la renuncia de uno de los partidos

Frontis del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, Bolivia. Foto: APG

El ganador de la elección a gobernador de La Paz, Bolivia, debía definirse el domingo 19 de abril en un balotaje entre el candidato de la alianza Patria, Luis Revilla, y el de Nueva Generación Patriótica (NGP), René Yahuasi.

Ambos fueron los más votados de la primera vuelta el pasado 22 de marzo: Revilla, el exalcalde de La Paz, obtuvo el 20% de los votos y Yahuasi el 9,18%. Al igual que en la elección presidencial, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debía lograr más del 50% de los votos o un mínimo del 40%, con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

Sin embargo, tras darse a conocer los resultados, NGP anunció sorpresivamente su retiro de la contienda electoral. El partido explicó a través de un comunicado que tomó esa decisión debido a que, pese a “múltiples intentos de coordinación” con Yahuasi, “no fue posible concretar una reunión para avanzar conjuntamente”.

“Esta falta de compromiso político derivó en una ruptura definitiva. Lo que debía ser una fiesta democrática terminó en un escenario de irresponsabilidad y desinterés, afectando a quienes confiaron en este proceso”, agregó el partido dirigido por Edgar Uriona, un migrante boliviano que prosperó en Estados Unidos.

Luis Revilla, ex alcalde de La Paz y candidato a la Gobernación paceña por la alianza Patria, se dirige a sus seguidores durante un evento de campaña electoral.

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, informó a los medios locales que la Sala Plena de ese organismo conoció “la comunicación oficial” de NGP sobre su declinación y que se tomó la decisión de aceptar la misma. En ese sentido, Arteaga manifestó que “la Sala Plena ha tomado la decisión de aceptar la declinación de participar de NGP” y que “por lo tanto será proclamado como gobernador del departamento de La Paz el señor Luis Antonio Revilla Herrero”.

Yahuasi rechazó la decisión del partido que lo postuló a la Gobernación y dijo ser víctima de “chantaje, acoso político y amenazas”. “No nos vamos a rendir, este es un inicio; por eso nosotros, desde las calles, vamos a hacer respetar la decisión”, afirmó al pedir a sus seguidores manifestarse en rechazo a esta determinación. También anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión del TSE al considerar que se vulneraron sus derechos políticos.

La decisión del TSE, que se enmarca en una modificación al artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral, promulgada durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), ha provocado una ola de críticas entre actores políticos de diferentes fuerzas, entre ellos el propio Morales, quien calificó el caso como una “maniobra escandalosa”.

Rene Yahuasi, candidato del partido Nueva Generación Patriótica para la Gobernación de La Paz, habla con la prensa rodeado de micrófonos y otras personas.

También hubo cuestionamientos al frente NGP, como el que hizo la diputada Lissa Claros, quien sugirió la existencia de “prebendas” para retirarse de la contienda. “Estoy segurísima de que ha habido cheques con varios ceros, que ha habido prebendas, esto o es casualidad, no es casualidad que hace unas horas Revilla estaba en reunión en la Casa Grande”, afirmó en relación a la alianza entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el candidato que será proclamado gobernador.

De igual forma, el excandidato a gobernador Andrés Gómez Vela manifestó que NGP debería ser sancionada y perder su personería jurídica “por violar el derecho de la gente a elegir y conformar gobierno”.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó en entrevista con Infobae que la decisión se asumió en cumplimiento de la ley, que en una modificación realizada el año 2014 incluyó la figura de declinación al balotaje en el caso de las gobernaciones.

El artículo establece de manera inequívoca que, si uno de los dos contendientes renuncia a la segunda vuelta, ésta “no se realizará” y “se proclamará ganadora a la candidatura que obtenga la mayoría de los votos válidos emitidos”.

“Esta ley no es democrática”, admitió Ávila, pero afirmó que no tiene otra alternativa que acatar lo que dicen las normas. “El TSE está atando de manos, no tiene otra opción que cumplir otra ley”.