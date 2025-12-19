Google Meet se actualiza y deja que transmitas audios de otras aplicaciones en la reunión

Google Meet incorpora el audio del sistema en presentaciones de pantalla - (Google)

La plataforma Google Meet introdujo una nueva mejora, ahora los usuarios podrán compartir el audio del sistema al presentar pantalla durante una videollamada, eliminando una de las limitaciones más frecuentes al mostrar contenido de distintas aplicaciones.

Con este avance, la experiencia colaborativa en reuniones virtuales se vuelve más fluida y completa, permitiendo que todos los sonidos de tu ordenador lleguen a los participantes, sin importar la fuente o el programa que utilices.

Hasta ahora, la función para compartir pantalla en Google Meet permitía a los usuarios mostrar ventanas o pestañas específicas, manteniendo mayor control sobre la privacidad y el contenido proyectado.

Con el cambio, quienes requieran mostrar videos o música directamente desde su ordenador tendrán la posibilidad de reproducir todos los elementos sonoros sin recurrir a configuraciones adicionales o herramientas externas - (Google)

Sin embargo, surgía una dificultad cuando el audio que se buscaba compartir no correspondía a la ventana seleccionada, generando interrupciones y obligando a buscar soluciones alternativas que muchas veces no resultaban prácticas. Este inconveniente afectaba a profesionales en presentaciones, capacitaciones o eventos virtuales que necesitaban reproducir videos, música o sonidos desde distintas aplicaciones.

Cómo es la actualización de Google Meet

La nueva función permite integrar el audio del sistema directamente al compartir la pantalla, sin importar si se trata de una sola pestaña, una ventana o toda la pantalla.

Solo será necesario hacer clic en “Compartir pantalla” o “Presentar” y activar la opción para incluir el audio del sistema, visible en la parte inferior del menú correspondiente. Al finalizar la presentación, el sonido cesará automáticamente.

La actualización facilita el proceso de compartir contenidos multimedia y resuelve los inconvenientes habituales que encontraban quienes necesitaban transmitir audio de distintas fuentes en una videollamada.

Los usuarios deben revisar la compatibilidad de dispositivos y navegación para aprovechar una herramienta que promete elevar la dinámica colaborativa, especialmente en contextos empresariales o académicos de alta exigencia audiovisual.

Requisitos para activar la nueva función de Meet

El acceso a esta mejora demanda cumplir ciertos requisitos técnicos. Solo está disponible para usuarios con Chrome versión 142 o superior y sistemas operativos Windows 11 o macOS 14.02.

Además los desarrolladores de Google señalaron que algunos usuarios con configuraciones adaptables de audio podrían enfrentar restricciones, por lo que recomiendan “verificar la compatibilidad antes de iniciar la llamada”.

Se proyecta que a partir del 13 de enero de 2026 la actualización llegue a la mayoría de las cuentas, comenzando por los dominios empresariales de Google Workspace e integrándose progresivamente en el resto de los usuarios a nivel global. La empresa solicita comprobar en los días previos si la opción para compartir audio ya aparece disponible en el entorno de cada cuenta.

Personalización y nuevas opciones de video en Google Meet

Más allá de la novedad relacionada al audio, Google Meet continúa evolucionando en materia de personalización audiovisual. La plataforma permite modificar el fondo de video, aplicar desenfoques completos o parciales, elegir entre imágenes disponibles, subir fondos personalizados y agregar estilos o filtros de luz y color.

La reciente actualización de Google Meet permite compartir sonidos de cualquier aplicación junto con la pantalla, respondiendo así a una de las principales demandas de quienes necesitan presentar contenido multimedia en entornos laborales o educativos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aplicar estos cambios, los participantes deben hacer clic en “Aplicar efectos visuales” desde la vista propia antes de ingresar a una reunión.

Durante la transmisión, también es posible ajustar la cámara y el micrófono a través de la configuración avanzada. Los anfitriones y organizadores cuentan con mayores controles, pudiendo silenciar participantes, bloquear cámaras o limitar qué usuarios pueden mostrar su pantalla durante el desarrollo de la videollamada, brindando un entorno adaptable a distintas necesidades.

Herramientas para mejorar la comunicación: subtítulos y cancelación de ruido

Entre las características adicionales que ofrece Google Meet se encuentran los subtítulos automáticos, capaces de transcribir en vivo las intervenciones, y la cancelación de ruido, útil para reducir sensores ajenos en entornos concurridos.

Ambas funciones refuerzan la accesibilidad y la claridad de las reuniones, dando un paso más en la integración tecnológica.

Antes de utilizar la opción para compartir el audio del sistema, Google recomienda revisar los ajustes de sonido y video del ordenador, garantizando la compatibilidad y la adecuada configuración de altavoces y micrófono. Las recomendaciones abarcan desde la activación de filtros hasta la verificación del sistema operativo y el navegador.

Entre los consejos útiles se encuentra consultar el Centro de Ayuda de Google Meet, donde se aclaran dudas sobre requisitos técnicos, personalización y control de las reuniones. De este modo, los usuarios pueden adaptarse mejor a los nuevos recursos que la compañía de Mountain View pone a disposición para potenciar el trabajo y la educación remota.