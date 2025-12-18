Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Te compartimos el top 10 de los webtoons más populares de esta semana (Infobae)

Los webtoons son un formato de historieta digital que surgieron en Corea del Sur y su principal característica a diferencia de los cómics o mangas es que su presentación es una sola imagen vertical para que las personas puedan leerlos desde sus celulares o dispositivos electrónicos.

Suspenso, romance, comedia y acción son algunos de los géneros que se abordan en estas historias y en los últimos años los webtoons han adquirido relevancia en diferentes partes del mundo, pues cada día suman nuevos lectores gracias a los tramas que abordan.

Webtoon es el primer sitio que dio el salto fuera de Corea del Sur y logró asentarse a nivel internacional. Cada semana publican una lista con las historias más leídas y acá te compartimos cuáles fueron las 10 mejores historietas de este 18 de diciembre.

Los Webtoons más populares

1.- Mordiscos de amor

Género: Romance

Autor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..

Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

2.- Complejo de amigos de la infancia

Género: Romance

Autor: EUNHI

Haneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

3.- La emperatriz divorciada

Género: Fantasía

Autor: Alphatart, Sumpul, HereLee..

Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

4.- La misión de Santa

Género: Fantasía

Autor: Hyeon A Cho

Noah estaba robando en una iglesia con sus amigos durante Nochebuena.. pero al caer por una chimenea, su cuerpo y su alma se separan. Eve, una aspirante a Santa, lo salva y le propone un trato: Si logra recuperar los regalos que sus amigos robaron antes de que termine la Navidad, podrá volver a su cuerpo.

5.- Son solo negocios

Género: Romance

Autor: youngha, gongsa

“¿Una vida amorosa? ¡Por favor!”. Eunho, una total incrédula cuando de amor se trata, está centrada en ascender de posición en el trabajo. Inteligente y además con excelentes habilidades sociales, tanto sus jefes como sus clientes la adoran. Pero cuando de pronto aparece un novato frente a ella y un viejo primer amor comienza a sacudir las cosas, ella no puede evitarlo y flaquea.

7.- Los lobos de la emperatriz

Género: Romance

Autor: LICO, Honey Bambi

En un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

8.- Llora, o mejor aún, suplica

Género: Romance

Autor: VAN.J, Solche

Después de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

9.- Caída del espacio

Género: Romance

Autor: Pookie Senpai

Kade vive una vida tranquila y solitaria… ¡hasta que una adorable chica alienígena se estrella en su jardín! Al abrir las puertas de su hogar, ¿logrará esta chica de otro planeta abrir el corazón de Kade?

10.- La niñera de la mafia

Género: Romance

Autor: sh00, Violet Matter, roousuu, Drawniels, WmW..

Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

Las mejores aplicaciones para disfrutar de Webtoons

La fama de los webtoons ha crecido a nivel internacional, la plataforma de Naver ha logrado llegar acuerdos con DC Comics y Archie para alcanzar nuevos mercados (WEBTOON Entertainment/Handout via REUTERS)

En la era digital actual, los webtoons han ganado popularidad como una forma moderna y accesible de disfrutar el cómic. Entre las mejores aplicaciones para leer webtoons se encuentra LINE Webtoon, que ofrece una gran cantidad de títulos en diferentes géneros como acción, romance, comedia y drama. Según la página oficial de la app, la plataforma alberga a miles de artistas y cuenta con una base de usuarios activa y creciente.

Otra aplicación destacada es Tapas, que no solo ofrece webtoons, sino también novelas gráficas y cómics de otros estilos. La plataforma tiene una gran variedad de contenido, tanto gratuito como de pago y permite a los creadores independientes publicar sus obras. De acuerdo con su sitio web oficial, la app está diseñada para facilitar la interacción entre lectores y autores, ofreciendo una experiencia más personalizada y cercana.

Lezhin Comics también se destaca por su contenido exclusivo y de alta calidad. Esta aplicación está centrada en los webtoons de autor, brindando una selección premium para quienes buscan historias más maduras y sofisticadas. Lezhin es especialmente popular por su enfoque en títulos para un público adulto, con tramas complejas y profundas. Conforme a su página oficial, brinda una experiencia sin interrupciones, con un modelo de negocio basado en la compra de episodios y suscripciones.

Manta es una plataforma relativamente nueva que ha ganado terreno rápidamente en el mundo de los webtoons. Ofrece una experiencia de lectura sin anuncios y con un enfoque en contenido de pago mediante suscripción mensual. Según su sitio web, esta plataforma se dedica a la curaduría de historias de calidad, permitiendo que los lectores disfruten de series con tramas intrigantes y un estilo artístico único. Además, su formato sin interrupciones hace que la lectura sea más placentera y fluida.