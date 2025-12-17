Copa Mundial 2026: llega FIFA a Netflix, el videojuego exclusivo que se usa desde el televisor

De cara al Mundial 2026, Netflix lanzará un juego de simulación de fútbol de la FIFA, desarrollado por Delphi Interactive. (Instagram: leomessi / Netflix)

Para la Copa Mundial 2026, en Netflix estará disponible un juego de simulación de fútbol de la FIFA, desarrollado y publicado por Delphi Interactive. Según Netflix, el juego estará disponible inicialmente en televisores seleccionados de ciertos países, con planes de expansión a futuro.

“La Copa Mundial de la FIFA será el evento cultural de 2026, y ahora los aficionados podrán celebrar su afición llevando el fútbol directamente a sus salas de estar”, manifestó Alain Tascan, presidente de Juegos de Netflix.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, añadió: “La FIFA está muy emocionada de asociarse con Netflix Games y Delphi Interactive antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta importante colaboración es un hito clave en el compromiso de la FIFA con la innovación en el mundo de los videojuegos de fútbol, que aspira a llegar a miles de millones de aficionados al fútbol de todas las edades en todo el mundo y redefinirá el concepto mismo de los juegos de simulación”.

El nuevo título de la FIFA se sumará a la colección de juegos que los suscriptores de Netflix ya pueden disfrutar en sus televisores, junto a sus series y películas, utilizando sus teléfonos móviles como control remoto.

El juego estará disponible inicialmente en televisores seleccionados de algunos países, con planes de expansión. (Netflix)

Cómo será el juego de FIFA en Netflix

El juego de FIFA que llegará a Netflix ofrece una experiencia de simulación de fútbol completamente renovada para los fanáticos. Desarrollado por Delphi Interactive, el título permitirá a los usuarios sumergirse en los partidos de la Copa Mundial 2026.

Los suscriptores de Netflix podrán acceder al juego desde sus televisores en países seleccionados y controlar la acción directamente desde sus teléfonos, sin necesidad de una consola adicional.

“El juego, desarrollado y publicado por Delphi Interactive, permite a los miembros de Netflix vivir la emoción y el drama del torneo en su forma más pura y divertida: en un formato rápido de aprender, emocionante de dominar y diseñado para que cualquiera pueda disfrutarlo. Además, puedes jugar solo o con amigos en línea: solo necesitas Netflix y tu teléfono”, explica la empresa.

El nuevo título se sumará al catálogo de juegos que los suscriptores pueden jugar en sus televisores junto a series y películas, usando el celular como control. REUTERS/Rodrigo Antunes/File Photo

Qué videojuegos se encuentran en Netflix

Netflix pone a disposición una biblioteca cada vez más amplia de videojuegos móviles, disponible sin costo extra para sus suscriptores.

Entre las opciones destacan títulos reconocidos como Grand Theft Auto: The Trilogy, Red Dead Redemption, Oxenfree, Hades, Sonic Mania Plus y Monument Valley, junto a propuestas inspiradas en sus series, como Squid Game: Unleashed.

También se incluyen juegos de fiesta, como Boggle Party y Pictionary: Game Night, y futuros lanzamientos de peso, entre ellos un nuevo título de la FIFA previsto para 2026 yWWE 2K25, todo ello sin anuncios ni compras dentro de la aplicación.

Netflix continúa ampliando su biblioteca de videojuegos móviles sin costo adicional para sus suscriptores. (Netflix)

Netflix lanza Party Games

Netflix anunció una función que pretende cambiar la forma en que los usuarios disfrutan videojuegos en la plataforma. Para utilizarla, solo es necesario ingresar en la sección ‘Juegos’ desde la aplicación en el televisor, elegir el juego preferido y usar el teléfono móvil como mando para empezar a jugar.

“Hemos diseñado una manera totalmente diferente de disfrutar videojuegos, tan simple como ver una serie en streaming cualquier noche. Basta con contar con una suscripción a Netflix y un celular para acceder a una nueva dimensión de entretenimiento interactivo”, destacó la compañía.

Además, Netflix presentó la función ‘Momentos’, que facilita seleccionar y compartir segmentos específicos de películas o series.

A través de la aplicación móvil, los usuarios pueden pulsar el botón ‘Clip’ en la escena elegida y ajustar la duración del fragmento. Una vez guardado en la sección ‘Mi Netflix’, el extracto queda disponible para reproducirse nuevamente o compartirlo fácilmente.

Al enviarlo, los destinatarios reciben una imagen y un enlace que abre directamente el clip en la aplicación, siempre que cuenten con una cuenta activa.