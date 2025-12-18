Amazon integra IA, chips y computación cuántica bajo la dirección de Peter DeSantis

DeSantis acumula hitos como la supervisión del lanzamiento de Amazon EC2 en 2006. (Composición Infobae: REUTERS/Leonhard Foeger / AP)

Amazon ha decidido consolidar sus esfuerzos en inteligencia artificial, desarrollo de chips personalizados y computación cuántica dentro de una nueva organización, que será dirigida por Peter DeSantis, uno de los ejecutivos más veteranos y experimentados de la compañía.

La reorganización estratégica, anunciada por el CEO Andy Jassy, busca potenciar el impacto de innovaciones clave en el ecosistema tecnológico de Amazon y acelerar la integración de tecnologías avanzadas en los productos y servicios que la empresa ofrece a nivel global.

Peter DeSantis liderará la transformación tecnológica en Amazon

El nombramiento de Peter DeSantis como cabeza de la nueva organización tecnológica responde a la necesidad de unificar los principales motores de desarrollo de la empresa bajo un liderazgo con amplio conocimiento operacional.

Peter DeSantis es uno de los ejecutivos más veteranos y experimentados de Amazon. AWS

Tras casi tres décadas de trayectoria en Amazon, DeSantis acumula hitos como la supervisión del lanzamiento de Amazon EC2 en 2006, la adquisición estratégica de Annapurna Labs en 2015 y la gestión de la infraestructura de AWS desde 2016. Andy Jassy, CEO de Amazon, respaldó la designación al afirmar: “No puedo pensar en un mejor líder para esta organización que Peter”.

La agenda de esta nueva unidad engloba la supervisión de los modelos de IA más sofisticados de Amazon, el impulso en el diseño de procesadores propios y la expansión de la computación cuántica, áreas consideradas esenciales para definir la próxima ola de experiencias para el cliente y la competitividad de Amazon en el mercado global.

Cambios en inteligencia artificial y transición de liderazgo

El anuncio revela también una reconfiguración en el área de investigación avanzada de inteligencia artificial general (AGI). Pieter Abbeel, cofundador de Covariant y calificado como “uno de los investigadores de IA más destacados del mundo”, ocupará la dirección de investigación de modelos de frontera para AGI en Amazon.

Amazon es una empresa dedicada al comercio electrónico, servicios en la nube y tecnología digital. REUTERS/Dado Ruvic

Es pertinente señalar que Covariant, la empresa fundada por Abbeel, fue pionera en modelos fundacionales comerciales para robótica.

Por otra parte, Rohit Prasad, quien ha sido clave en el desarrollo de Amazon Nova y en la dirección de la organización AGI durante los últimos dos años, se retirará de Amazon a finales de año.

Prasad, que fue pieza fundamental en los primeros años de Alexa y en la evolución de la IA en Amazon, impulsó la creación de 12 modelos fundacionales líderes en el sector. Andy Jassy expresó su “gratitud por las contribuciones de Prasad, su visión técnica y su liderazgo”.

Finalmente, esta renovación en la conducción tecnológica de la compañía se produce tras la presentación de los modelos Nova 2 en la reciente conferencia re:Invent.

La IA ha permitido a empresas como Amazon optimizar procesos logísticos y mejorar la atención al cliente, entre otros aspectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amazon adquiere participación en Rappi para fortalecer su expansión en América Latina

Amazon ha reforzado su apuesta por América Latina al convertirse en accionista de Rappi, la popular aplicación colombiana de envíos que ha evolucionado en los últimos años hacia una plataforma integral de servicios. La adquisición, realizada en septiembre de 2025, responde a la estrategia de la compañía estadounidense de expandir su impacto en la región y competir de manera más efectiva en un entorno de alta rivalidad.

Según datos de Bloomberg, Amazon participó en la operación a través de un pagaré convertible por 25 millones de dólares, lo que podría permitirle tomar hasta un 12% de la propiedad de Rappi. Si bien los detalles finales de la transacción pueden ajustarse, la alianza se interpreta como una jugada en la que ambas partes buscan fortalecer su posición en el mercado latinoamericano.

Como parte del acuerdo, Rappi podría modernizar y escalar su infraestructura tecnológica gracias al acceso a Amazon Web Services (AWS) y beneficiarse del conocimiento logístico que caracteriza a la firma fundada por Jeff Bezos. Por otro lado, Amazon obtiene una oportunidad privilegiada para ampliar su base de usuarios en la región y posicionarse mejor frente a competidores como MercadoLibre.