Microsoft publica los requisitos ideales para ejecutar juegos para PC en 2026

Microsoft publica las especificaciones recomendadas para armar el mejor PC gamer en 2026, optimizando el rendimiento con Windows 11. (Google Imagen)

Microsoft ha publicado sus recomendaciones técnicas y especificaciones para quienes buscan armar o actualizar su equipo con vistas a 2026, tanto para experiencias de juego cotidianas como para quienes pretenden alcanzar el máximo nivel posible en rendimiento.

Estas directrices no solo apuntan a garantizar un rendimiento óptimo, sino que también ofrecen un marco sobre la mejor manera de aprovechar Windows 11 y las tecnologías asociadas al ecosistema gamer.

Los tres perfiles para tener el mejor PC gamer en 2026

Las orientaciones de Microsoft parten de una división clara en perfiles de uso, que define las necesidades según el nivel de exigencia y la resolución objetivo de los jugadores. Así, la compañía diferencia entre quienes priorizan resoluciones 1080p en configuración media, aquellos que apuestan por 1440p y calidad alta, y finalmente los entusiastas del 4K con los ajustes gráficos al máximo.

Cada perfil demanda una combinación precisa de procesador y tarjeta gráfica, adaptándose a los requerimientos esperados de los juegos más representativos en 2026.

Para gaming en 1080p, Microsoft sugiere procesadores AMD Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-12400 y tarjetas gráficas GTX 1660 SUPER o RX 6600. (Google Imagen)

Gaming básico (1080p, calidad media)

Para quienes apuntan a una experiencia estable en 1080p, con configuraciones gráficas medias y sin habilitar trazado de rayos, Microsoft recomienda como base un procesador AMD Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-12400, acompañados por una GPU como la NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER o la AMD Radeon RX 6600.

Esta configuración permite ejecutar títulos actuales de manera fluida, garantizando que los recursos del sistema no se vuelvan un factor limitante para quienes priorizan jugabilidad sobre fidelidad gráfica.

Gaming intermedio (1440p, calidad alta)

El salto a una experiencia más envolvente implica un incremento notorio en las exigencias técnicas. Para asegurar rendimiento en 1440p con calidad alta, Microsoft sugiere procesadores Ryzen 5 7600 o Core i5-13600K, junto a tarjetas gráficas del rango de la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti o RTX 4060 Ti, o la AMD Radeon RX 6700 XT.

Este segmento refleja la tendencia creciente entre jugadores a migrar hacia resoluciones superiores, motivados por monitores más avanzados y el deseo de explotar las capacidades visuales de los títulos venideros.

La configuración de alta gama para gaming en 4K incluye procesadores Ryzen 7 7800X3D o Core i7-13700K y tarjetas RTX 4080 o RX 7900 XTX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alta gama (4K, calidad alta)

En la cima del rendimiento, orientado al gaming en 4K, Microsoft establece como referencias procesadores Ryzen 7 7800X3D o Core i7-13700K, combinados con tarjetas gráficas NVIDIA RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XTX.

Aquí, se persigue una experiencia gráfica de máxima fidelidad, con frame rates estables incluso bajo las más altas cargas visuales y efectos avanzados como el Ray Tracing activo.

Qué otros componentes debe tener un PC gamer en 2026

Memoria y almacenamiento

El rendimiento global de una PC para juegos no depende únicamente del procesador y la tarjeta gráfica. Microsoft enfatiza la importancia de la memoria RAM y el almacenamiento sólido.

El estándar de 16 GB de RAM domina la actualidad y continúa siendo suficiente para la mayoría de los títulos, aunque se destacan los 32 GB como ideales para quienes incursionan en títulos particularmente demandantes o hacen uso intensivo de mods.

Microsoft recomienda un mínimo de 16 GB de RAM y unidades SSD M.2 NVMe de al menos 1 TB para aprovechar DirectStorage en juegos.(Imagen ilustrativa Infobae)

Respecto al almacenamiento, la utilización de unidades SSD de al menos 1 TB, preferentemente en formato M.2 NVMe, se vuelve imprescindible para aprovechar tecnologías como DirectStorage, que permite transferir datos directamente del SSD a la GPU. Este avance reduce drásticamente los tiempos de carga y mejora la fluidez en mundos abiertos o videojuegos de alta complejidad.

Placa base

La selección de la motherboard aparece como otro pilar de la configuración. Microsoft recomienda priorizar modelos compatibles con los procesadores y memorias elegidos, poniendo especial atención en la existencia de slots M.2, soporte para DDR4 o DDR5 según corresponda, y una estructura capaz de cumplir con una entrega de energía robusta. La adecuada gestión de cables, además, se asocia directamente con una mejor ventilación y longevidad de los componentes.

Accesorios

Un entorno de juego completo depende tanto de la base técnica como de la elección de periféricos. Microsoft detalla especificaciones beneficiosas para obtener una experiencia diferenciada:

Monitores : deben contar con tasas de refresco de 144 Hz para partidas fluidas, ascendiendo hasta 240 Hz para juegos competitivos. La inclusión de HDR y la selección entre IPS, VA u OLED dependerá de la preferencia entre tiempo de respuesta, calidad de colores o contraste.

Teclados y ratones : los mecánicos ofrecen mayor durabilidad y respuesta. Se recomienda buscar modelos con capacidad de personalización en retroiluminación y asignación de botones.

Auriculares : los productos con sonido envolvente, drivers de 40 a 50 mm y micrófonos con cancelación de ruido favorecen la comunicación como parte clave de la experiencia multijugador.

Controladores y dispositivos portátiles: el soporte nativo para Xbox Wireless Controllers y la amplia compatibilidad de Windows con dispositivos portátiles aseguran flexibilidad total.