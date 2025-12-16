Tecno

WhatsApp estrena efectos de confeti y composiciones visuales festivas para recibir 2026 en chats y estados

Las novedades permiten personalizar chats, estados y canales, con efectos de celebración y opciones gráficas adaptadas a la temporada

WhatsApp celebra 2026 con animaciones
WhatsApp celebra 2026 con animaciones de confeti y stickers festivos en Android

WhatsApp incorpora una serie de novedades visuales para celebrar el inicio de 2026, entre las que se destacan los efectos de confeti en las reacciones con emojis y un paquete de stickers animados orientados a los festejos de Año Nuevo.

Las nuevas funciones llegan como parte de las actualizaciones beta para Android, y estarán disponibles en los próximos días para mejorar la experiencia de quienes desean compartir mensajes especiales en estas fechas.

Cuáles fueron las novedades de WhatsApp para Navidad

La primera función consiste en una animación de confeti que se activa al reaccionar con emojis que representan celebraciones. Este efecto visual decorativo busca dinamizar las conversaciones y hacerlas más atractivas durante momentos de alegría o eventos especiales.

Los usuarios beta en Android
Los usuarios beta en Android disfrutan de recursos visuales que incluyen animaciones fluidas basadas en la tecnología Lottie, multiplicando las posibilidades de expresión festiva en la popular plataforma de mensajería - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El confeti aparece de manera uniforme en los chats, canales y actualizaciones de estado, garantizando una experiencia integrada en toda la plataforma. WhatsApp indica que este recurso tendrá carácter temporal, diseñado para acompañar únicamente la temporada festiva que rodea el cierre de año y la bienvenida a 2026.

La segunda novedad es la llegada de un sticker animado especial para conmemorar la entrada al nuevo año. Según informaciones oficiales, la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.1.4, disponible en Google Play Store, permite a algunos usuarios acceder ya a este recurso gráfico. La función amplía las posibilidades de personalización y expresión en los mensajes, tanto en chats personales como en grupos.

El sticker dedicado a 2026 forma parte de un nuevo paquete temático que incluye diversos diseños con motivos de fiesta, saludos y símbolos alusivos al cambio de año. Este conjunto no se limita a una única imagen, sino que ofrece múltiples opciones para que cada persona elija según el tono que desee transmitir en sus mensajes.

Cada sticker de este paquete se ha desarrollado con la tecnología Lottie, un estándar que posibilita animaciones fluidas, ligeras y escalables sin sacrificar calidad de imagen ni rendimiento en dispositivos de distinta capacidad.

WhatsApp añade animaciones de confeti
WhatsApp añade animaciones de confeti y stickers temáticos para festejar la llegada de 2026 - (WhatsApp)

Gracias a la implementación de animaciones mediante Lottie, los stickers mantienen un alto nivel visual sin impactar negativamente en el consumo de recursos o almacenamiento. A pesar de contar con animaciones dinámicas y detalles gráficos definidos, el paquete requiere un espacio mínimo en la memoria del teléfono. Esto permite que incluso los usuarios con dispositivos básicos disfruten de la experiencia completa, contribuyendo a la inclusión y la uniformidad en la comunicación visual.

Quienes pueden usar las nuevas animaciones de WhatsApp

Los primeros beneficiarios de esta actualización, usuarios beta en Android, pueden utilizar los stickers de 2026 tanto en chats individuales como grupales, otorgando un componente visual llamativo a sus deseos de Año Nuevo.

El mismo sticker puede ser compartido en canales de WhatsApp, permitiendo a administradores publicar mensajes festivos con una presentación más atractiva. Asimismo, la integración funciona para las actualizaciones de estado, facilitando a los usuarios una vía adicional para marcar el inicio de 2026 con elementos visuales distintivos.

Cómo probar las nuevas funciones de WhatsApp

Para probar las novedades antes de su lanzamiento oficial, es posible acceder a las funciones experimentales de WhatsApp mediante el programa beta.

En dispositivos Android, el ingreso se realiza buscando WhatsApp en Google Play Store, donde aparece la opción “Unirse al programa beta”. Si existen cupos, basta con solicitar el acceso y esperar la confirmación para comenzar a recibir versiones con herramientas en desarrollo.

En sistemas iOS, es necesario descargar la aplicación TestFlight desde la App Store y contar con un enlace de invitación válido, ya que el acceso es más restringido y depende de la disponibilidad de plazas. Tras la aceptación, se instala la versión beta de WhatsApp mediante TestFlight.

Estas ediciones permiten explorar características nuevas antes que el público general, aunque pueden presentar errores o modificaciones frecuentes por tratarse de funciones aún en prueba. Participar implica aceptar posibles inconvenientes y actualizaciones adicionales.

