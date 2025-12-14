Qué es drift y por qué hace que se mueva el joystick del mando: cómo solucionarlo

El “drift” en joysticks: causas técnicas, soluciones y el futuro de los controles de videojuegos - (Imagen ilustrativa Infobae)

El fenómeno conocido como “drift” en los joysticks es una de las fallas técnicas más persistentes y frustrantes para quienes utilizan controles en consolas como Xbox, PlayStation y Nintendo Switch.

Qué es el drift en los controles

Se trata de un movimiento involuntario detectado por el stick analógico, donde el personaje o la cámara se desplazan sin que el usuario intervenga. Este problema afecta tanto a dispositivos nuevos como antiguos y genera un alto volumen de consultas y reparaciones, tanto en hogares como en centros técnicos.

El drift se produce principalmente por el funcionamiento interno de los mandos, especialmente por el desgaste del potenciómetro, el componente encargado de registrar la posición y el desplazamiento del stick.

Sensores de efecto Hall: la respuesta tecnológica al drift en los mandos de consolas - SONY

Con el uso continuado, la fricción interna provoca que el punto central de reposo se desplace, lo que deriva en señales erróneas que el sistema interpreta como movimientos no solicitados.

Adicionalmente, la acumulación de suciedad (como polvo, restos de piel y partículas microscópicas) puede interferir en los contactos, afectando precisión y sensibilidad. Un golpe o caída también puede provocar desajustes físicos en el joystick, alterando su funcionamiento.

Cómo identificar si tengo problemas de drift con el mando

Diagnosticar la causa concreta requiere observar el comportamiento del stick. Si la palanca regresa con firmeza al centro, la suciedad suele ser el motivo principal. En cambio, si el stick se desplaza con poco esfuerzo o no recupera su posición, el desgaste mecánico puede ser el responsable.

El drift puede detectarse cuando, sin tocar el mando, el personaje principal o la cámara de un juego comienzan a moverse por sí solos, generando una experiencia frustrante y restando precisión a las acciones del usuario.

El drift es la causa más común por la que los jugadores pierden la cabeza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprobar si un Joy-Con de Nintendo Switch presenta drift, basta con acceder a la sección “Configuración de la consola” y entrar en el menú “Mandos y sensores”. Seleccionando “Calibrar palancas de control”, se inicia una prueba donde, si el punto verde en la pantalla se desplaza sin que se toque la palanca, el mando está afectado por drift.

Cómo solucionar los problemas de drift

Para quienes experimentan problemas de drift, existen varias soluciones que pueden probarse antes de recurrir a un reemplazo total. Una de las acciones más recomendadas es la limpieza preventiva.

Utilizar aire comprimido en la base del stick ayuda a desalojar partículas de polvo y suciedad. El uso de alcohol isopropílico, aplicado en espray o con un hisopo, permite limpiar los contactos internos sin riesgo para los componentes electrónicos.

Durante este proceso, se sugiere mover el joystick en distintos ángulos para mejorar la remoción de cualquier residuo adherido. En casos leves, este mantenimiento puede restaurar momentáneamente la funcionalidad adecuada.

Cómo limpiar y calibrar el joystick para reducir el drift y evitar reparaciones costosas - (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra herramienta importante para combatir el drift es la calibración. Ajustar el joystick desde el menú de la consola permite que el sistema redefina cuál es el punto central del stick y compense desvíos menores.

Microsoft, por ejemplo, ofrece una aplicación de accesorios para Xbox que facilita este proceso, guiando paso a paso al usuario para centrar la palanca y registrar todo el rango de movimiento. La calibración también puede corregir desviaciones ocasionadas por golpes o pequeñas fallas del hardware, devolviendo precisión al control y mejorando la experiencia de usuario.

Cuando el drift persiste incluso después de limpiar y calibrar, es probable que el daño sea irreversible y requiera el reemplazo de componentes internos. En estos casos, acudir a un servicio técnico especializado es la opción más adecuada, sobre todo en controles antiguos o muy utilizados, donde la reparación casera puede resultar insuficiente o arriesgada.

El drift evidencia los desafíos mecánicos y electrónicos de los mandos modernos y resalta la importancia de la innovación en materiales y sensores para prolongar la vida útil de estos dispositivos. Por ahora, la combinación de limpieza, calibración y el avance hacia sensores alternativos permite enfrentar esta falla y mejorar la experiencia del usuario, tanto a corto como a largo plazo.