Este robot sorprende: tiene seis brazos, es humanoide y será contratado como todo un profesional

El dispositivo también tiene una base móvil con ruedas, rotación de 360 grados y sistema de elevación vertical

La robótica sigue avanzando y recientemente fue presentado un robot humanoide de seis brazos, diseñado especialmente para su uso en entornos industriales. La compañía Midea Group es la encargada de este proyecto, que busca darle a las empresas una herramienta de automatización.

El nombre de este dispositivo es MIRO U y se será probado por primera vez en una planta de producción de lavadoras durante este mes de diciembre, con la idea de luego llevarlo a otros sectores, como el automotor.

Cómo es el robot humanoide de seis brazos

MIRO U no es un robot humanoide convencional. Más que simplemente imitar la anatomía humana, su configuración está pensada en criterios de productividad y flexibilidad mecánica. El robot tiene una cabeza y un torso de diseño humanizado, lo que le facilita la interacción y el acceso a estaciones de trabajo originalmente pensadas para operarios humanos.

Sin embargo, su rasgo más distintivo es la incorporación de seis brazos mecánicos totalmente articulados, montados sobre una base móvil equipada con ruedas.

Midea Group presenta MIRO U, un robot con seis brazos articulados capaz de realizar tareas simultáneas en entornos de producción. (Midea Group)

La estructura de los seis brazos tiene propósitos diferentes según su ubicación y función. Dos brazos superiores fueron diseñados para ejecutar tareas que requieren precisión, mientras que los cuatro brazos inferiores tienen la capacidad de manejar cargas pesadas.

Esta distribución permite que MIRO U lleve a cabo varias operaciones al mismo tiempo, superando la capacidad multitarea de un operario tradicional o incluso de otras máquinas automatizadas más básicas. Según fuentes de la compañía, la adición de cuatro extremidades adicionales permite una mejora del 30% en la eficiencia operativa en comparación con robots de configuración humanoide tradicional.

Otra de las innovaciones que integra MIRO U se encuentra en los mecanismos de rotación y elevación. El robot ofrece rotación completa de 360 grados, lo que amplía el rango de acción sin la necesidad de relocalización frecuente. Además, suma un sistema de elevación vertical caracterizado por su estabilidad, fundamental a la hora de maniobrar piezas de gran peso en líneas de ensamblado.

El robot cuenta también con un sistema de cambio rápido de herramientas, concebido para minimizar el tiempo que transcurre entre distintas tareas y maximizar la eficiencia de cada ciclo de trabajo.

El sistema de cambio rápido de herramientas de MIRO U minimiza tiempos muertos y maximiza la productividad en líneas de ensamblado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La filosofía que impulsó el desarrollo de MIRO U se centra en la búsqueda de eficiencia y la capacidad de adaptación dentro de entornos industriales complejos.

Wei Chang, vicepresidente y director de tecnología de Midea Group, enfatizó durante la presentación oficial que el “valor central de MIRO U reside en ir más allá de la simple imitación de la forma humana para lograr un salto en la eficiencia operativa dentro de escenarios industriales”.

Este enfoque pone el acento en la gestión productiva y no en la mera apariencia, distanciando este desarrollo de otros proyectos internacionales que priorizan la similitud visual con los humanos antes que el rendimiento práctico.

Midea Group destinará al MIRO U en primera instancia a su planta de fabricación de lavadoras de alta gama ubicada en Wuxi, en la provincia de Jiangsu. Durante esta etapa, el robot pasará de pruebas controladas a un uso piloto bajo condiciones productivas reales.

El robot de seis brazos de Midea Group apunta a sectores como la industria automotriz, la logística y la manufactura avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa sostiene que la implantación de esta tecnología permitirá sustituir a varios operarios humanos y a máquinas especializadas en las jornadas de cambio de línea. Así, la flexibilidad y la rapidez de adaptación del robot resultarán claves para mejorar la eficiencia global del proceso industrial.

Cómo será la implementación de este robot de seis brazos

El diseño de seis brazos busca responder de forma directa a las necesidades productivas de fábricas modernas. Los cuatro brazos inferiores pueden levantar y manipular materiales pesados o bultos voluminosos, mientras los dos superiores se encargan de tareas complejas que requieren delicadeza y precisión, como el ensamblaje de componentes electrónicos o la manipulación de piezas pequeñas.

Esta configuración reduce la necesidad de reemplazar operarios o de recurrir a múltiples sistemas mecánicos para operaciones consecutivas, ya que MIRO U puede abarcar toda la secuencia de producción relevante en una sola estación.

Las posibilidades de uso no se limitan a la industria de electrodomésticos. El potencial para adaptarse a distintos sectores manufactureros convierte a este robot en una herramienta de interés transversal. El sector automotor, la logística y otras áreas de la manufactura avanzada figuran entre los destinos potenciales de la tecnología desarrollada por Midea.

