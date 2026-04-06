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La nave Orion de Artemis II entró en la esfera de influencia lunar y se acerca a la zona oculta donde quedará incomunicada

El ingreso marca un momento relevante para la misión, ya que las fuerzas gravitacionales de la Luna superan a las de la Tierra sobre la nave, lo que permitirá realizar trayectorias hacia y desde nuestro satélite

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La tripulación de Artemis II entra en la "esfera de influencia" de la luna antes del sobrevuelo

La tripulación de Artemis II entró en la esfera de influencia gravitacional de la Luna este domingo, mientras se preparaban para alcanzar la mayor distancia que los humanos hayan recorrido jamás en el espacio a bordo de la cápsula tripulada Orion.

“Recientemente hemos recibido la confirmación de que la nave espacial Orion y su tripulación han entrado oficialmente en la esfera de influencia lunar. Este hito se produce a los cuatro días, seis horas, dos minutos y 54 segundos de la misión Artemis II. Al alcanzar este hito, significa que las fuerzas gravitatorias de la Luna son ahora mayores sobre la nave espacial Orion que sobre la Tierra”, dijo un narrador del centro de control de la misión Artemis II de la NASA en Houston, Texas.

La especialista de misión, Christina Koch, declaró, “nos gustaría compartir que notamos que entramos en la esfera de influencia lunar hace aproximadamente una hora. Y, efectivamente, ahora estamos cayendo hacia la Luna en lugar de alejarnos de la Tierra. Es un hito asombroso. Además, antes, veíamos la Tierra como una media luna a través de la escotilla lateral y la Luna a través de la ventana tres. Y, sin duda, la Luna es mucho más grande que la Tierra”.

La Luna durante su fase gibosa creciente sobre Ronda, España, tras el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA, con el cohete lunar de última generación, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula tripulada Orión, el 2 de abril de 2026. REUTERS/Jon Nazca/Foto de archivo
La Luna durante su fase gibosa creciente sobre Ronda, España, tras el lanzamiento de la misión Artemis II de la NASA, con el cohete lunar de última generación, el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la cápsula tripulada Orión, el 2 de abril de 2026. REUTERS/Jon Nazca/Foto de archivo

Orión pasará por detrás de la Luna en una trayectoria de “retorno libre”, un camino que la hará girar naturalmente de regreso hacia la Tierra sin necesidad de propulsión adicional. La nave alcanzará su máxima distancia de la Tierra durante esta fase.

Una travesía sin contacto y el valor científico de la observación directa

El momento más crítico de Artemis II se producirá durante los hasta 50 minutos en los que la nave permanecerá fuera de contacto por radio con el centro de control. Este periodo sin comunicación directa sirve como prueba fundamental para los sistemas de navegación y comunicación de la nave, un paso clave para la validación de tecnologías que serán esenciales en futuras misiones a la Luna y Marte.

Durante este intervalo, la tripulación registrará observaciones en tiempo real, anotando detalles y vinculando sus comentarios con las imágenes tomadas.

El momento más crítico de Artemis II se producirá durante los hasta 50 minutos en los que la nave permanecerá fuera de contacto por radio con el centro de control. 
El momento más crítico de Artemis II se producirá durante los hasta 50 minutos en los que la nave permanecerá fuera de contacto por radio con el centro de control. 

La posibilidad de observar fenómenos como el polvo suspendido sobre la superficie lunar o la dinámica de las sombras en regiones inexploradas abrió nuevas preguntas científicas.

El sobrevuelo también permite a los astronautas observar y documentar el desplazamiento del polvo lunar, un fenómeno que la comunidad científica considera relevante para el diseño de futuras bases y misiones de exploración prolongada. Las imágenes y videos capturados serán analizados por equipos de la NASA y de instituciones asociadas, con el objetivo de comparar las observaciones humanas directas con los datos obtenidos por sondas automáticas y telescopios terrestres.

Se espera que la misión Artemis II de la NASA, que se lanzó el pasado miércoles, dure unos 10 días y envíe a cuatro astronautas en un viaje a alta velocidad alrededor de la Luna y de regreso, en la primera misión lunar tripulada desde la era Apolo.

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