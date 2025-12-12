Qué significa cuando aparece HD y HD+ al realizar una llamada telefónica

as llamadas HD usan la red 4G LTE para ofrecer voz más clara y con menos ruido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguna vez te has preguntado qué significa cuando, al realizar una llamada, aparece en la parte superior del teléfono móvil el icono HD o HD+, esto indica la calidad de voz de la llamada.

Samsung explica que las llamadas HD o de alta definición utilizan la red 4G LTE para brindar una voz más clara y con mínimos ruidos de fondo. Gracias a esta tecnología, las conversaciones telefónicas suenan mucho más nítidas, como si ambos interlocutores estuvieran en la misma habitación.

Por su parte, las llamadas HD+ ofrecen una calidad de audio aún superior, usando tecnologías de codificación que mejoran la pureza y fidelidad del sonido, lo que se traduce en una experiencia de conversación todavía más natural y realista.

Las llamadas HD+ brindan audio superior gracias a una codificación más avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se habilitan estas llamadas

Las llamadas HD y HD+ se habilitan automáticamente cuando tanto tu dispositivo como el de la persona a la que llamas son compatibles con esta tecnología y ambos están conectados a una red 4G LTE o superior.

No es necesario activarlas manualmente: el sistema detecta si las condiciones técnicas son adecuadas para ofrecer la mejor calidad de voz disponible.

Ambos usuarios deben estar en un área con cobertura 4G LTE y contar con un operador que ofrezca este servicio. Cuando estos requisitos se cumplen, el ícono HD o HD+ aparecerá en la pantalla durante la llamada, indicando que la conversación se está realizando con calidad de alta definición.

Las llamadas HD y HD+ se activan automáticamente si ambos dispositivos son compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué celulares son compatibles con estas llamadas

Los celulares compatibles con las llamadas HD y HD+ suelen ser aquellos que admiten la tecnología 4G LTE y cuentan con voz sobre LTE (VoLTE). Prácticamente, todos los smartphones de gama media y alta lanzados en los últimos años incluyen esta función, entre ellos:

Samsung Galaxy (series S, Note, A, M y Z a partir de modelos recientes)

iPhone (a partir de iPhone 6)

Xiaomi (series Redmi, Mi y Poco compatibles con VoLTE)

Motorola, Huawei, Oppo, Vivo, Sony y otras marcas reconocidas

Además, es necesario que el operador de telefonía en tu país ofrezca servicio VoLTE y que el dispositivo cuente con una versión de software actualizada, ya que en algunos casos la compatibilidad se habilita con actualizaciones del sistema.

Los celulares con HD y HD+ suelen contar con 4G LTE y soporte VoLTE. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Para saber si tu celular es compatible, verifica en los ajustes de red si aparece la opción VoLTE o consulta el soporte de tu fabricante.

Cómo verificar que un celular es compatible con estas llamadas

Para verificar que un celular es compatible con estas llamadas, hay que seguir estos pasos:

Acceder a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’. Seleccionar el apartado ‘Redes’ o ‘Conexiones Móviles’. Escoger la tarjeta SIM, si se utilizan varias Buscar la opción ‘Llamadas VoLTE’ (Android) o ‘Voz y Datos’ (iOS). Activar el modo ‘4G’ o ‘5G’, según la compatibilidad del dispositivo y el operador

Qué es VoLTE

VoLTE es la sigla de Voice over LTE (Voz sobre LTE). Es una tecnología que permite realizar llamadas de voz utilizando la red de datos 4G LTE en lugar de las redes tradicionales 2G o 3G. Gracias a esto, las llamadas cuentan con una calidad de audio superior, mayor nitidez y conexión más rápida.

VoLTE (Voice over LTE) permite hacer llamadas por la red 4G en lugar de las redes 2G o 3G. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, con VoLTE es posible mantener la conexión de datos 4G mientras se habla por teléfono, lo que permite navegar por internet, usar aplicaciones o recibir mensajes sin interrupciones durante la llamada. VoLTE también optimiza el consumo de batería y mejora la eficiencia de la red.

Para utilizar esta función, es necesario contar con un teléfono compatible, estar en una zona con cobertura 4G LTE y que el operador ofrezca servicio VoLTE.

Qué ocurre si un celular no es compatible con estas llamadas

Si un celular no es compatible con VoLTE ni con las llamadas HD o HD+, las llamadas de voz se realizan utilizando las redes tradicionales 2G o 3G. Esto implica varias diferencias:

Calidad de sonido inferior: La voz puede escucharse menos nítida y con mayor presencia de ruido de fondo.

Tiempo de conexión más largo: La llamada puede tardar más en establecerse, ya que el teléfono pasa de la red 4G a 2G o 3G para poder conectar.

Menor eficiencia: Las redes más antiguas suelen consumir más batería y ofrecen menos estabilidad.