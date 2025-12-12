Tecno

Qué significa cuando aparece HD y HD+ al realizar una llamada telefónica

En ambos casos, se utilizan la red 4G LTE o superior para ofrecer una voz más nítida y con menos ruido de fondo

Guardar
as llamadas HD usan la
as llamadas HD usan la red 4G LTE para ofrecer voz más clara y con menos ruido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguna vez te has preguntado qué significa cuando, al realizar una llamada, aparece en la parte superior del teléfono móvil el icono HD o HD+, esto indica la calidad de voz de la llamada.

Samsung explica que las llamadas HD o de alta definición utilizan la red 4G LTE para brindar una voz más clara y con mínimos ruidos de fondo. Gracias a esta tecnología, las conversaciones telefónicas suenan mucho más nítidas, como si ambos interlocutores estuvieran en la misma habitación.

Por su parte, las llamadas HD+ ofrecen una calidad de audio aún superior, usando tecnologías de codificación que mejoran la pureza y fidelidad del sonido, lo que se traduce en una experiencia de conversación todavía más natural y realista.

Las llamadas HD+ brindan audio
Las llamadas HD+ brindan audio superior gracias a una codificación más avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se habilitan estas llamadas

Las llamadas HD y HD+ se habilitan automáticamente cuando tanto tu dispositivo como el de la persona a la que llamas son compatibles con esta tecnología y ambos están conectados a una red 4G LTE o superior.

No es necesario activarlas manualmente: el sistema detecta si las condiciones técnicas son adecuadas para ofrecer la mejor calidad de voz disponible.

Ambos usuarios deben estar en un área con cobertura 4G LTE y contar con un operador que ofrezca este servicio. Cuando estos requisitos se cumplen, el ícono HD o HD+ aparecerá en la pantalla durante la llamada, indicando que la conversación se está realizando con calidad de alta definición.

Las llamadas HD y HD+
Las llamadas HD y HD+ se activan automáticamente si ambos dispositivos son compatibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué celulares son compatibles con estas llamadas

Los celulares compatibles con las llamadas HD y HD+ suelen ser aquellos que admiten la tecnología 4G LTE y cuentan con voz sobre LTE (VoLTE). Prácticamente, todos los smartphones de gama media y alta lanzados en los últimos años incluyen esta función, entre ellos:

  • Samsung Galaxy (series S, Note, A, M y Z a partir de modelos recientes)
  • iPhone (a partir de iPhone 6)
  • Xiaomi (series Redmi, Mi y Poco compatibles con VoLTE)
  • MotorolaHuaweiOppoVivoSony y otras marcas reconocidas

Además, es necesario que el operador de telefonía en tu país ofrezca servicio VoLTE y que el dispositivo cuente con una versión de software actualizada, ya que en algunos casos la compatibilidad se habilita con actualizaciones del sistema.

Los celulares con HD y
Los celulares con HD y HD+ suelen contar con 4G LTE y soporte VoLTE. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Para saber si tu celular es compatible, verifica en los ajustes de red si aparece la opción VoLTE o consulta el soporte de tu fabricante.

Cómo verificar que un celular es compatible con estas llamadas

Para verificar que un celular es compatible con estas llamadas, hay que seguir estos pasos:

  1. Acceder a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’.
  2. Seleccionar el apartado ‘Redes’ o ‘Conexiones Móviles’.
  3. Escoger la tarjeta SIM, si se utilizan varias
  4. Buscar la opción ‘Llamadas VoLTE’ (Android) o ‘Voz y Datos’ (iOS).
  5. Activar el modo ‘4G’ o ‘5G’, según la compatibilidad del dispositivo y el operador

Qué es VoLTE

VoLTE es la sigla de Voice over LTE (Voz sobre LTE). Es una tecnología que permite realizar llamadas de voz utilizando la red de datos 4G LTE en lugar de las redes tradicionales 2G o 3G. Gracias a esto, las llamadas cuentan con una calidad de audio superior, mayor nitidez y conexión más rápida.

VoLTE (Voice over LTE) permite
VoLTE (Voice over LTE) permite hacer llamadas por la red 4G en lugar de las redes 2G o 3G. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, con VoLTE es posible mantener la conexión de datos 4G mientras se habla por teléfono, lo que permite navegar por internet, usar aplicaciones o recibir mensajes sin interrupciones durante la llamada. VoLTE también optimiza el consumo de batería y mejora la eficiencia de la red.

Para utilizar esta función, es necesario contar con un teléfono compatible, estar en una zona con cobertura 4G LTE y que el operador ofrezca servicio VoLTE.

Qué ocurre si un celular no es compatible con estas llamadas

Si un celular no es compatible con VoLTE ni con las llamadas HD o HD+, las llamadas de voz se realizan utilizando las redes tradicionales 2G o 3G. Esto implica varias diferencias:

  • Calidad de sonido inferior: La voz puede escucharse menos nítida y con mayor presencia de ruido de fondo.
  • Tiempo de conexión más largo: La llamada puede tardar más en establecerse, ya que el teléfono pasa de la red 4G a 2G o 3G para poder conectar.
  • Menor eficiencia: Las redes más antiguas suelen consumir más batería y ofrecen menos estabilidad.

Temas Relacionados

SamsungLlamadasTeléfono móvilHD4GTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Más de 50 organizaciones denuncian bloqueos y censura en Facebook, WhatsApp e Instagram

Meta afirmó haber restablecido más de la mitad de las cuentas identificadas por Repro Uncensored, ONG que monitorea la censura digital dirigida a movimientos relacionados con género, salud y justicia

Más de 50 organizaciones denuncian

Hogwarts Legacy de Harry Potter llega gratis a Epic Games: así se puede descargar

En este videojuego, los jugadores encarnan a un estudiante de la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts y exploran una historia original situada en la década de 1890

Hogwarts Legacy de Harry Potter

Cómo elegir música libre de derechos y evitar problemas de monetización en YouTube

Utiliza fuentes oficiales, licencias claras, música original o dominio público, logrando videos atractivos y monetizables sin exponerte a sanciones automáticas

Cómo elegir música libre de

La apuesta agresiva de Oracle por la IA genera dudas entre los inversores y caen sus acciones

A pesar del crecimiento en compromisos, la empresa reportó un trimestre mixto que generó dudas entre los inversionistas y provocó una caída en sus acciones

La apuesta agresiva de Oracle

Es un microrobot, vuela como insecto y resiste turbulencias extremas

El avance del MIT combina un controlador predictivo y un modelo ligero de IA que permite al robot reaccionar en milisegundos sin perder precisión

Es un microrobot, vuela como
DEPORTES
La defensa a Jack Doohan

La defensa a Jack Doohan después de chocar tres días seguidos en la Súper Fórmula en Japón

¿Cómo se informan los hinchas de Boca?

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

El árbitro Andrés Merlos dirigió la final de la Liga de Casilda y quedó envuelto en un violento escándalo

TELESHOW
Las conmovedoras lágrimas de Georgina

Las conmovedoras lágrimas de Georgina Barbarossa al entrar a la casa de su infancia

Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

El conmovedor posteo de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hijo Tomás: “Admiro tu fortaleza”

INFOBAE AMÉRICA

Descubren un mecanismo que explica

Descubren un mecanismo que explica cómo la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

“Cada día dos personas mueren por ganarse la vida”: 624 trabajadores fallecieron en accidentes laborales en los diez primeros meses del año

La tecnología en las aulas como herramienta al servicio de la pedagogía

La familia de un hombre que mató a su madre y se quitó la vida demanda a OpenAI por “alimentar sus delirios paranoicos”

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico