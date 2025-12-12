Es un microrobot, vuela como insecto y resiste turbulencias extremas

El MIT crea un microrrobot aéreo capaz de hacer volteretas. (MIT)

Investigadores del MIT desarrollaron un microrrobot aéreo que marca un avance significativo en robótica ligera, pues es capaz de realizar maniobras extremadamente rápidas, controlar su trayectoria en entornos turbulentos y ejecutar acrobacias que hasta ahora solo se veían en el reino animal.

El prototipo, con el tamaño aproximado de un insecto grande, representa uno de los progresos más sólidos hacia robots diminutos capaces de operar en espacios estrechos y condiciones adversas.

La novedad radica en su capacidad de combinar velocidad, precisión y estabilidad, un desafío complejo para máquinas tan pequeñas. Según las pruebas del equipo, el robot puede acelerar más del 400% respecto a intentos anteriores, realizar hasta diez volteretas en poco más de diez segundos y mantener una desviación mínima respecto al recorrido previsto, incluso cuando enfrenta ráfagas de aire intensas.

MIT presenta un robot que es del tamaño de un insecto. (MIT)

Estos resultados reflejan el avance conseguido tras años de trabajo en dos frentes: mejorar los actuadores que funcionan como “músculos artificiales” y desarrollar un sistema de control capaz de anticipar y corregir movimientos en milisegundos. Esta nueva arquitectura resuelve la principal limitación de los microrrobots anteriores, que podían desplazarse, pero no ejecutar vuelos agresivos ni maniobras repentinas sin perder estabilidad.

Un sistema de control basado en IA para vuelos más ágiles

El salto tecnológico tiene su base en una combinación de técnicas de predicción y aprendizaje automático. El robot emplea un controlador predictivo por modelos, que calcula las maniobras ideales respetando límites físicos, y una red neuronal entrenada para actuar como una versión comprimida de ese controlador, lo que permite operar en tiempo real sin sobrecargar el sistema.

Gracias a esa doble capa, el robot puede realizar movimientos abruptos similares a los “sacádicos”, cambios rápidos de orientación que los insectos utilizan para estabilizarse y fijar referencias visuales. Aunque no fueron programados de forma explícita, surgieron como un comportamiento emergente durante las pruebas, lo que sugiere que el modelo está replicando patrones de vuelo biológicos con notable fidelidad.

El nuevo microrrobot del MIT es del tamaño de un insecto. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En escenarios turbulentos —superiores a un metro por segundo— el microrrobot mantuvo estabilidad y precisión, una hazaña complicada a esta escala debido al bajo peso y las limitaciones de diseño. Expertos externos destacaron que conservar la trayectoria en esas condiciones es particularmente difícil para estructuras mecánicas tan ligeras, que suelen ser susceptibles a vibraciones y desviaciones bruscas.

De prototipo controlado en laboratorio a herramienta útil en el mundo real

Si bien el robot opera actualmente en entornos controlados con sistemas externos de captura de movimiento, el equipo del MIT ya trabaja en su siguiente etapa: integrar cámaras y sensores ultra pequeños que permitan vuelos autónomos en espacios abiertos. También investigan cómo varios robots podrían coordinarse para volar en grupo sin colisionar, una capacidad clave para operaciones simultáneas de búsqueda o monitoreo.

A largo plazo, estos microrrobots podrían desempeñar tareas que resultan desafiantes o peligrosas para drones más grandes. Su tamaño les permitiría ingresar a grietas o huecos tras un sismo, inspeccionar estructuras dañadas sin riesgos adicionales, analizar zonas forestales para detectar incendios en fases tempranas o estudiar ecosistemas frágiles sin interferir en la fauna.

Los microrrobot del MIT tienen como objetivo ingresar a lugares pequeños tras desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su impacto ambiental también sería reducido: requieren mucha menos energía, desplazan mínimo aire y pueden operar sin equipos auxiliares voluminosos. Esto abre posibilidades para misiones de larga duración o vuelos repetidos en espacios donde la intervención humana es limitada.

Un avance que redefine la robótica aérea a pequeña escala

El desarrollo del MIT demuestra que la combinación de materiales blandos, algoritmos avanzados y mímica biológica puede superar los límites que históricamente enfrentaban los robots de tamaño insecto.

A diferencia de prototipos previos, este modelo no solo despega y se mantiene en el aire: vuela con agresividad controlada, responde casi de forma instintiva y se comporta de un modo sorprendentemente similar al de los insectos que inspiraron su diseño.

Aunque aún falta para verlo en misiones reales, el camino ya está trazado. La ingeniería empieza a acercarse a un objetivo largamente perseguido: máquinas diminutas, silenciosas y capaces de realizar vuelos complejos con un nivel de control que antes solo pertenecía a la naturaleza.