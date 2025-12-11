Protección de datos sensibles: el valor del entrenamiento local de modelos de inteligencia artificial

El entrenamiento de IA en equipos locales se consolida como tendencia ante desafíos de ciberseguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de la inteligencia artificial plantea un desafío esencial para empresas, universidades e instituciones en Colombia: cómo resguardar la información confidencial al entrenar y desplegar modelos de IA.

El desarrollo de soluciones para procesamiento y análisis de datos localmente, sin realizar transferencias masivas a plataformas externas, se posiciona como una estrategia relevante ante riesgos de seguridad, requerimientos regulatorios y la necesidad de mantener la soberanía sobre los datos.

Cuáles son los riesgos de trasladar datos a servidores en la nube

El entrenamiento de modelos de IA suele requerir grandes volúmenes de datos, muchos de ellos sensibles, que deben movilizarse hacia servidores remotos gestionados por terceros.



Este traslado implica exponer información crítica a múltiples etapas de transferencia, almacenamiento fuera de control directo y posibles vulnerabilidades asociadas con el acceso externo. Sectores como salud, educación o finanzas enfrentan retos particulares, debido a las regulaciones locales que restringen el movimiento o el almacenamiento de datos personales, resultados médicos o registros empresariales fuera del país.

El proceso de transferencia a la nube puede generar fugas, accesos no autorizados, o errores en la configuración de los sistemas de almacenamiento. Además, existe una preocupación creciente sobre la jurisdicción legal y el cumplimiento de normativas, como la Ley colombiana de Protección de Datos Personales, que exige mecanismos claros para la gestión y conservación de información delicada.

Cuál es la importancia de una estación privada para entrenar grandes volúmenes de información

De acuerdo con Omar Blanco, Solutions Sales Executive de Lenovo, el entrenamiento local de modelos de inteligencia artificial permite a los desarrolladores mantener el control sobre todos los datos, ya sea trabajando en casa, en oficinas o en entornos universitarios.

Esta modalidad reduce la exposición a transferencias masivas y puede adaptarse a diferentes frameworks y lenguajes de programación. Blanco destaca que la flexibilidad de hardware y software facilita el uso de modelos open source, permitiendo experimentación y pruebas de vanguardia sin depender de la suscripción a plataformas o la integración de proveedores adicionales.



El análisis y la experimentación local de inteligencia artificial ayudan a que los diferentes equipos sigan siendo dueños de su información. Además, resulta posible implementar mecanismos personalizados de seguridad y privacidad en función de los riesgos del sector o de las exigencias de la legislación vigente. Esto puede marcar la diferencia, por ejemplo, para instituciones que gestionan historiales médicos, datos de estudiantes o información financiera estratégica.

En este contexto, la nueva estación PGX promete proporcionar una plataforma dedicada para el procesamiento, entrenamiento y ajuste de modelos de IA sin la necesidad de que los datos salgan del entorno de la organización.

La posibilidad de trabajar con esta estación desde ubicaciones locales asegura que la información permanezca bajo resguardo directo, integrándose a flujos de desarrollo ya existentes y permitiendo una gestión más estricta de los protocolos de confidencialidad y acceso. Así, el procesamiento local con herramientas como esta estación contribuye a alinear la innovación tecnológica con las actuales demandas en protección y soberanía de los datos.

Según Mauricio Arcila, Smart Solutions sales manager para la región, una de las principales ventajas de mantener los procesos de IA en ambientes propios es la posibilidad de cumplir con los tiempos de desarrollo y las normas de seguridad sin verse afectados por limitaciones externas.

Proyección de la infraestructura tecnológica en Colombia



De acuerdo con cifras recientes de Microsoft Colombia, el 66 % de las micro, pequeñas y medianas empresas del país ya utiliza inteligencia artificial en sus procesos cotidianos, aunque muchas enfrentan obstáculos de costos, escalabilidad y protección de la información al depender de servidores externos.

En este contexto, la implementación de estaciones de trabajo especializadas permite acelerar la innovación tecnológica conservando la autonomía sobre la gestión del dato.

Para Augusto Rosa, gerente general de Lenovo, el enfoque es propiciar una adopción democrática y segura de la inteligencia artificial. Esto significa buscar que todos los equipos, desde los laboratorios universitarios hasta las empresas, puedan implementar soluciones de IA sin implicar sobrecostos ni poner en riesgo su información más valiosa.

Universidades, entidades de salud y empresas industriales identifican oportunidades al procesar datos directamente en sus instalaciones. El análisis de imágenes médicas, el desarrollo de prototipos académicos, la implementación de modelos predictivos y la simulación industrial pueden desplegarse sin poner en peligro la seguridad ni depender de la robustez o la privacidad de la nube.

Con el desarrollo local de modelos de inteligencia artificial, Colombia avanza hacia una mayor soberanía digital. Esta tendencia contribuye a la creación de soluciones hechas a la medida, adaptadas a regulaciones estrictas y diseñadas para proteger la información sensible.