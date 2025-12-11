Comienza la producción del primer auto volador eléctrico del mundo

El Model A cuenta con autonomía de 354 kilómetros por tierra y 177 kilómetros por aire, integrando tecnología de propulsión eléctrica y capacidad de vuelo urbano. (Alef Aeronautics)

Ha comenzado en California la producción del Alef Model A Ultralight. Este vehículo, desarrollado por Alef Aeronautics, es presentado como el primer auto volador eléctrico del mundo, autorizado para circular en carretera y capaz de despegar en vertical, sin requerir pista.

Su fabricación representa un avance tecnológico que podría transformar el transporte urbano y ofrecer nuevas alternativas en la movilidad sostenible.

Alef Aeronautics, con sede en San Mateo, en el corazón de Silicon Valley, lleva más de una década dedicada al desarrollo de soluciones de transporte eléctrico innovadoras. Respaldada por inversores pioneros en tecnología, como Tim Draper, la empresa evolucionó desde su primer prototipo en 2016 hasta lograr vuelos de prueba a escala real en 2018.

Fabricación del denominado primer auto volador eléctrico del mundo. (Alef Aeronautics)

En 2023, obtuvo la certificación de aeronavegabilidad de la Administración Federal de Aviación (FAA) para su modelo, consolidando su posición como referente en el sector.

El director ejecutivo, Jim Dukhovny, subrayó el esfuerzo del equipo para cumplir con los plazos previstos: “La producción del primer auto volador ha comenzado según lo programado. El equipo trabajó arduamente para cumplir con el cronograma, porque sabemos que la gente está esperando. Finalmente, podemos poner en marcha la producción”.

El Alef Model A Ultralight se distingue por su diseño completamente eléctrico y su capacidad para operar tanto en carretera como en el aire. Ofrece una autonomía de 354 kilómetros en modo conducción y 177 kilómetros en vuelo.

Este vehículo recibió la certificación de aeronavegabilidad de la FAA en 2023, consolidando a Alef Aeronautics como referente en movilidad aérea urbana. (Alef Aeronautics)

El vehículo incorpora una cabina montada en un sistema de cardán, propulsores totalmente integrados y un sistema de elevones, lo que le permite despegar y aterrizar verticalmente en espacios urbanos convencionales.

Entre sus características de seguridad se incluyen propulsión eléctrica distribuida, redundancia en sistemas críticos, diagnósticos avanzados, capacidad de aterrizaje planeado, paracaídas balístico y sistemas de evasión de obstáculos. Además, el Model A es el único auto volador que puede estacionarse y circular en la infraestructura urbana existente, sin requerir aeropuertos ni vertipuertos.

El proceso de producción del Model A se realiza de manera artesanal en las instalaciones de Alef en Silicon Valley. Cada unidad requiere varios meses de ensamblaje, combinando manufactura robótica e industrial con trabajo manual especializado.

La empresa somete cada componente a pruebas rigurosas y realiza vuelos de prueba exhaustivos con el vehículo completo, garantizando altos estándares de calidad y seguridad. Este enfoque permite perfeccionar las técnicas de fabricación antes de avanzar hacia una producción automatizada a gran escala.

Las primeras unidades serán entregadas a clientes pioneros, quienes participarán en pruebas bajo supervisión y recibirán soporte técnico especializado. (Alef Aeronautics)

Las primeras unidades del Model A serán entregadas a un grupo selecto de clientes pioneros, quienes participarán en pruebas en condiciones reales bajo supervisión estricta. Estos usuarios recibirán formación específica, asesoramiento sobre cumplimiento normativo y soporte de mantenimiento continuo. La información recopilada durante esta fase inicial servirá para optimizar el proceso de producción y preparar la entrega de las numerosas pre-órdenes ya registradas.

La demanda por el Model A ha superado las expectativas de la empresa, con 3.500 reservas anticipadas que representan un valor total de $1.000 millones.

El vehículo está disponible para pre-venta a un precio de $300.000. Alef Aeronautics también proyecta el desarrollo de modelos futuros, como el Model Z, un sedán de cuatro plazas previsto para 2035, con un precio estimado de $35.000, autonomía de 321 kilómetros en vuelo y 643 kilómetros en carretera, y capacidades de vuelo autónomo.

El enfoque artesanal adoptado por Alef Aeronautics permite perfeccionar cada etapa del ensamblaje y sentar las bases para una futura fabricación automatizada, asegurando que la transición hacia la producción en masa se realice con procesos optimizados y fiables.