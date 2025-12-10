Tecno

Nunca debes apagar tu televisor de esta forma o podría dañarse rápidamente

Al desconectar este electrodoméstico de forma brusca, sus componentes internos no completan el apagado de manera segura, lo que puede causar daños o provocar cortocircuitos

Apagar mal un televisor de
Apagar mal un televisor de forma repetida puede dañarlo. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Un televisor puede dañarse si se apaga de manera incorrecta de manera constante. Por ejemplo, desconectar este electrodoméstico de la corriente sin haberlo apagado primero con el control o el botón de encendido puede afectar su funcionamiento a largo plazo.

Por qué se puede dañar un televisor si se apaga de esa forma

Apagar un televisor directamente desenchufándolo de la corriente, sin utilizar primero el control remoto o el botón de encendido, puede dañarlo por varias razones.

Desenchufar el televisor sin apagarlo
Desenchufar el televisor sin apagarlo antes puede causarle daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al desconectarlo de forma brusca, los componentes electrónicos internos no finalizan sus procesos de apagado de manera segura, lo que puede generar daños en la fuente de alimentación, cortocircuitos y fallas en los circuitos de memoria.

Además, el televisor puede estar realizando actualizaciones de software o guardando configuraciones en ese momento. Interrumpir repentinamente la energía puede provocar errores de sistema, pérdida de datos y posibles fallos permanentes en el funcionamiento.

Este tipo de apagado expone al equipo a picos de tensión al reconectarlo, lo que aumenta el riesgo de deterioro de los circuitos y reduce la vida útil del televisor.

El TV podría estar actualizando
El TV podría estar actualizando software o guardando ajustes al momento de apagarlo. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Por estas razones, siempre se recomienda apagar el televisor correctamente antes de desenchufarlo, asegurando así un funcionamiento seguro y prolongando su durabilidad.

Qué otros hábitos pueden dañar un televisor

Además de apagar el televisor incorrectamente, existen otros hábitos que pueden perjudicar su funcionamiento y reducir su vida útil:

  • Exponerlo a la humedad o el calor extremo: Colocar el televisor cerca de ventanas, radiadores, estufas o en ambientes húmedos puede afectar los circuitos internos y provocar corrosión o sobrecalentamiento.
  • No limpiar la pantalla correctamente: Utilizar productos abrasivos, papel o toallas ásperas puede rayar la pantalla. Es importante emplear paños de microfibra y líquidos especiales para pantallas.
  • Cubrir las salidas de ventilación: Obstruir los orificios para la ventilación dificulta la disipación del calor, lo que incrementa el riesgo de sobrecalentamiento y fallos.
Es mejor apagarlo bien antes
Es mejor apagarlo bien antes de desconectarlo para evitar fallos y alargar su vida útil. (Imagen ilustrativa Infobae).
  • Dejarlo encendido durante muchas horas continuas: El uso excesivo, sin pausas, acelera el desgaste de los componentes y puede provocar quemado en la pantalla (efecto burn-in) en algunos modelos.
  • Manipular los cables de manera brusca: Tirar de los cables de corriente o HDMI puede dañar los conectores internos o causar cortocircuitos.
  • Conectarlo a tomas eléctricas inestables: Las subidas o bajadas de tensión dañan los componentes electrónicos. Se recomienda emplear protectores de voltaje o reguladores.
  • Golpear o mover el televisor mientras está encendido: Los golpes o movimientos repentinos pueden dañar la pantalla o los componentes internos.

Evitar estos hábitos ayuda a mantener el televisor en buen estado y prolonga su vida útil.

Tapar las rejillas de ventilación
Tapar las rejillas de ventilación impide disipar calor y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar la pantalla de un TV

Para limpiar la pantalla de un televisor, es fundamental desenchufar el equipo del tomacorriente antes de comenzar, según Sony.

Se debe evitar tocar directamente la superficie de cristal líquido (LCD) y nunca aplicar líquido de limpieza de forma directa sobre el televisor, ya que las gotas pueden filtrarse hacia el interior y afectar su funcionamiento.

Sony recomienda no utilizar productos químicos agresivos como insecticidas, benceno o disolventes, pues estos pueden dañar la pantalla, los circuitos internos y el acabado exterior del dispositivo.

Corregir estos hábitos mantiene el
Corregir estos hábitos mantiene el televisor en buen estado y dura más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, no se debe dejar que el televisor entre en contacto prolongado con materiales de goma o vinilo, ya que estos materiales pueden deteriorar la superficie o provocar el desprendimiento de la pintura.

Cómo alargar la vida útil de un televisor

Para alargar la vida útil de un televisor, es recomendable apagarlo correctamente antes de desenchufarlo, evitar la exposición a la humedad o al calor, y limpiarlo solo con paños de microfibra.

Mantener libres las salidas de ventilación, conectar el equipo a un regulador de voltaje y evitar golpes o movimientos bruscos son prácticas que ayudan a conservar el televisor en buen estado por más tiempo.

