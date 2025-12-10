El 35% de las empresas mexicanas siente resistencia a la IA y eso les preocupa

Por otro lado, el 77% de los trabajadores cree que tareas creativas son las más propensas a ser automatizadas en el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial (IA) está modificando los procesos en las empresas, pero también revela barreras que dificultan su adopción por parte de los empleados. Si bien muchas organizaciones esperan optimizar la eficiencia y productividad a través de estas tecnologías, cuestiones como la competencia digital, la gestión del cambio y la percepción de los empleados influyen en el ritmo y éxito de la integración.

Una encuesta reciente de Indeed en México arroja luz sobre la principal inquietud que enfrentan las compañías: la resistencia de los trabajadores a utilizar herramientas de IA.

Factores que alimentan la resistencia ante la inteligencia artificial en el trabajo

Según la encuesta realizada en septiembre de 2025, la mayor inquietud de las empresas mexicanas que implementan inteligencia artificial es la resistencia de los empleados a usar estas herramientas, una preocupación mencionada por el 35% de los participantes.

La IA genera incertidumbre para los trabajadores y empleadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suman otros desafíos, como los riesgos asociados a la privacidad y la seguridad de los datos (identificados por el 32% de las empresas), la falta de claridad en la regulación y el cumplimiento (29%), y la experiencia interna limitada para dirigir proyectos de IA (28%). El 28% también destacó la dificultad de integración con los sistemas existentes como un impedimento relevante.

Nelson Gómez, director de Indeed México, sostiene que la inteligencia artificial introduce oportunidades, pero también incertidumbre: “La inteligencia artificial está abriendo nuevas oportunidades de eficiencia y productividad, pero también es importante reconocer la incertidumbre que genera, no solo para los empleados sino también para los empleadores”.

“Al entender qué tareas pueden transformarse, las empresas pueden planificar de manera eficiente la capacitación, el reskilling y las estrategias de comunicación para asegurar una adopción fluida en el lugar de trabajo”, agregó.

El avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, generando desempleo en sectores automatizados. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Percepción de los empleados sobre las tareas susceptibles al reemplazo por IA

El temor sobre el reemplazo laboral debido a la IA no es infundado. El 77% de los trabajadores mexicanos encuestados cree que tareas creativas, como la redacción de contenidos, la creación de imágenes o el diseño básico, son las más propensas a ser automatizadas en el futuro próximo. De ese grupo, el 45% considera que la sustitución será mayoritaria y el 50% cree que la IA llegará a reemplazar por completo estas actividades.

El análisis de datos y la generación de informes también figuran entre los roles más vulnerables, con el 75% de los encuestados opinando que en este campo la automatización seguirá avanzando. La mitad anticipa una sustitución amplia y el 25% estima que el reemplazo será total.

Ante este panorama, la adaptación a la IA pasa por incorporar asistentes digitales y mejorar la comprensión de las nuevas herramientas, fomentando la productividad individual para sobresalir en el entorno de trabajo.

El temor sobre el reemplazo laboral debido a la IA no es infundado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta, realizada con 453 participantes mexicanos en septiembre de 2025, confirma que los enfoques participativos y atentos a las inquietudes humanas serán clave para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo.

Actividades empresariales en riesgo de automatización por la IA

Diversas actividades dentro de una empresa pueden estar en riesgo de automatización debido al avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Entre las principales tareas susceptibles se encuentran la generación de reportes, el análisis de datos y las funciones administrativas rutinarias, donde los algoritmos pueden realizar procesos más rápido y con menor margen de error.

El trabajo creativo, como la redacción de contenidos básicos, la elaboración de imágenes o el diseño sencillo, también enfrenta el reto de la automatización, ya que las herramientas digitales han mejorado su capacidad para producir resultados de manera eficiente. Ante este escenario, las empresas deben evaluar qué actividades pueden optimizarse y preparar a sus equipos para asumir funciones más estratégicas y creativas.