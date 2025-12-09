Tecno

Red Dead Redemption, disponible en Netflix y en todas las plataformas, ofrece actualización gratuita y compatibilidad total

Por primera vez, la epopeya western se puede disfrutar en cualquier dispositivo, desde la app de Netflix o consolas, integrando tecnologías de última generación y opciones de juego sin límites

Guardar
Red Dead Redemption, el clásico
Red Dead Redemption, el clásico de Rockstar debuta en streaming y móviles: accesibilidad total en la nueva era gamer

El universo de Red Dead Redemption se reinventa en 2025 con un lanzamiento que redefine los alcances de la distribución digital de videojuegos. Por primera vez, los usuarios pueden acompañar a John Marston en su travesía por el Oeste estadounidense y México desde cualquier plataforma.

A qué plataformas llegará la versión actualizada Red Dead Redemption

La llegada simultánea de Red Dead Redemption y su expansión Undead Nightmare a dispositivos iOS, Android, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, junto con acceso sin costo adicional para suscriptores de Netflix, inaugura una etapa de total accesibilidad y compatibilidad para toda la comunidad de jugadores.

El lanzamiento en dispositivos móviles representa un hito para la saga. Por primera vez, los poseedores de equipos iOS y Android pueden sumergirse en las historias de John Marston y combatir la plaga zombi de Undead Nightmare desde cualquier ubicación.

John Marston cabalga hacia Netflix:
John Marston cabalga hacia Netflix: Red Dead Redemption redefine la experiencia gamer

Los desarrolladores han implementado controles adaptados al formato táctil y han habilitado un modo de rendimiento específico para estos dispositivos, permitiendo jugar a más fotogramas por segundo en modelos seleccionados.

Este desembarco móvil se produce en paralelo al acuerdo de distribución con Netflix. Los suscriptores de la plataforma pueden descargar y disfrutar tanto de Red Dead Redemption como de Undead Nightmare directamente a través de la aplicación de Netflix, sin costo adicional.

Este movimiento acerca uno de los títulos más emblemáticos del catálogo de Rockstar Games a un público aún más amplio y consolida a Netflix como un nuevo protagonista del gaming multiplataforma.

Además de su estreno en móviles, Red Dead Redemption y Undead Nightmare están ya disponibles en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, con importantes mejoras técnicas y compatibilidad ampliada, gracias a la colaboración con Double Eleven y Cast Iron Games. Ambas entregas incluyen la experiencia completa de un jugador, así como el contenido expandido de la Game of the Year Edition.

Cuáles serán las modificaciones en el relanzamiento de Red Dead Redemption

Los usuarios de PlayStation, Xbox,
Los usuarios de PlayStation, Xbox, Switch y móviles disfrutan de migración sencilla, mejoras gráficas y la posibilidad de transferir el progreso sin barreras, ampliando el alcance de un título emblemático

Uno de los principales atractivos de este relanzamiento reside en la oferta de actualizaciones digitales gratuitas para quienes posean versiones previas del juego en PS4, Xbox One o Nintendo Switch. Los beneficios para estos usuarios incluyen:

  • Modo fluido a 60 fotogramas por segundo (FPS)
  • Mejoras en la calidad de imagen y compatibilidad con HDR
  • Resolución de hasta 4K en PS5 y Xbox Series X|S
  • Soporte para DLSS, HDR, controles de mouse y 60 FPS en alta resolución en Nintendo Switch 2

Los poseedores de la versión digital de Red Dead Redemption en PS4 pueden actualizarla sin costes a la de PS5, manteniendo intactos los datos de guardado y retomando la aventura en la nueva consola exactamente donde la dejaron.

De igual manera, quienes tengan la versión original para Nintendo Switch recibirán la edición optimizada para Switch 2 mediante el paquete de mejora disponible en Nintendo eShop, con compatibilidad garantizada de partidas guardadas entre consolas.

En el caso de Xbox Series X|S, los usuarios con la versión digital en Xbox One pueden descargar directamente la nueva edición desde Microsoft Store, accediendo a las mejoras sin pasos adicionales.

Las nuevas ediciones no solo llegan a las tiendas digitales convencionales, sino que forman parte de la biblioteca de juegos de GTA+ y el catálogo de PlayStation Plus, lo cual incrementa su alcance entre quienes ya cuentan con suscripciones activas en estas plataformas.

Esta integración fortalece la presencia de la saga en servicios de suscripción y reafirma la tendencia de acceso multiplataforma sin restricciones.

El salto de Red Dead Redemption y Undead Nightmare a todas las plataformas importantes se acompaña de compatibilidad total para la transferencia de progreso. Los jugadores pueden comenzar su partida en una consola y continuarla en la siguiente generación, lo que facilita la migración y fomenta la continuidad sin barreras.

La disponibilidad de Red Dead Redemption y Undead Nightmare en Netflix, consolas de última generación y dispositivos móviles marca un estándar en cuanto a inclusión y facilidad de acceso para los videojuegos de culto.

Temas Relacionados

Red Dead RedemptionNetflixDescargar gratis Red Dead RedemptionXbox SeriesPS5VideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Las contraseñas antiguas ya no te protegen: millones de cuentas quedan expuestas por patrones fáciles de adivinar

La vulnerabilidad de las claves convencionales impulsa la adopción de métodos como llaves digitales y biometría para proteger cuentas personales y laborales

Las contraseñas antiguas ya no

La beta de One UI 8.5 llega a los dispositivos Samsung: estas son las nuevas funciones que introduce

La nueva beta de One UI 8.5 incorpora funciones multidispositivo, mejoras en la edición de imágenes y un sistema de seguridad reforzado para proteger datos en caso de robo

La beta de One UI

The Game Awards 2025 debutará en Prime Video: cómo y a qué hora ver la gala de los mejores videojuegos del año

La disponibilidad multiplataforma, sumada a la variedad de horarios, facilita el encuentro global de fanáticos que esperan descubrir el Mejor Juego del Año

The Game Awards 2025 debutará

Cinco cosas que jamás se deben hacer en un celular Android: tu dinero y seguridad estarían en riesgo

Desactivar el ID de publicidad, reduce la exposición a anuncios personalizados y protege los datos personales

Cinco cosas que jamás se

Los modelos de inteligencia artificial muestran patrones similares a trastornos psicológicos humanos

Una investigación revela que sistemas como ChatGPT, Grok y Gemini pueden crear relatos internos y simular perfiles de malestar psicológico, generando nuevos desafíos para la seguridad en el uso de la IA en salud mental

Los modelos de inteligencia artificial
DEPORTES
Crisis en el Real Madrid:

Crisis en el Real Madrid: el ultimátum a Xabi Alonso en medio de una interna en el vestuario que dejó “sin poder” al entrenador

“Para toda la vida”: el recuerdo de River Plate a siete años de ganar la Libertadores en Madrid con un guiño a los hinchas

La desopilante historia de Maxi López y sus salidas nocturnas con Ronaldinho en el Barcelona: “Ya no lo quería atender”

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

TELESHOW
Charlotte Caniggia dio a conocer

Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

Gimena Accardi contó cómo atraviesa el duelo a 6 meses de separarse de Nico Vázquez: “Estoy un poco asexuada”

El ida y vuelta entre Mario Pergolini y Fernando Bravo por su rivalidad futbolística: “No maltrates al invitado”

El cuarteto conquista al mundo: la UNESCO lo incluyó como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Rusia está usando

Por qué Rusia está usando México para espiar a Estados Unidos

El gobernador de San Pablo apoyó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro

Pablo Maurette: “Hay gente optimista que cree que Argentina no se jodió y otros piensan que viene lo peor”

El canciller alemán rechazó que Estados Unidos tenga como misión “salvar” a la democracia europea

Estados Unidos pidió frenar la violencia en la frontera entre Camboya y Tailandia