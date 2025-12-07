Lando Norris, nuevo campeón de F1: qué tuvo que ver Google en el título con McLaren

Lando Norris se consagra campeón de la Fórmula 1 2025 gracias a la alianza tecnológica entre Google y McLaren.(REUTERS/Amr Alfiky)

Lando Norris se coronó como nuevo campeón de la Fórmula 1 después de una temporada con un cierre muy apretado. Parte de ese logro se debe al desarrollo de tecnologías entre Google y McLaren, que le han permitido al equipo ser el mejor de 2025, apoyándose en la inteligencia artificial y los datos.

Desde 2022, ambas empresas han trabajado, más allá de un acuerdo de patrocinio, buscando llevar el ecosistema Android, la conectividad 5G y el navegador Chrome a los autos y el sistema de la escudería. Además, de soluciones que le permite al equipo tomar decisiones y predecir situaciones de carrera.

Cómo es el trabajo de Google en McLaren

El punto de inflexión en la relación se produjo cuando la inteligencia artificial y las funciones de Google Cloud AI comenzaron a aplicarse al análisis y procesamiento de datos de carrera.

Sensores instalados en los monoplazas, en el propio piloto y en los equipos de boxes suministran terabytes de información por competencia, lo que permite una interpretación casi instantánea de variables fundamentales como el desgaste de neumáticos, la gestión del combustible, el comportamiento del auto en diferentes sectores y hasta el análisis por voz de la comunicación por radio.

La colaboración entre Google y McLaren reduce los tiempos de paradas en boxes a un récord de 1,8 segundos. (REUTERS/Jakub Porzycki)

Estas capacidades permiten realizar simulaciones que alcanzan los 300 millones de escenarios antes de cada Gran Premio. Plataformas como BigQuery y Looker dieron a McLaren la posibilidad de anticipar situaciones, preparar estrategias óptimas y reaccionar ante interrupciones o incidentes.

Otros casos son las paradas en boxes, que gracias a los análisis de datos se pueden lograr en tiempos récord, llegando a los 1,8 segundos. Para este caso, la inteligencia artificial identificó infinitesimales oportunidades de mejora, permitiendo a McLaren establecer una nueva vara para el resto de los equipos en la parrilla.

La colaboración entre McLaren y Google no solo mejora el rendimiento en pista. Procesos internos como la logística, la administración de recursos y la comunicación interna del equipo se han visto transformados. Herramientas como el Team Content Delivery System redujeron el tiempo de entrega de datos tácticos de nueve a menos de cinco segundos, acelerando la toma de decisiones estratégicas.

Además, la IA ha cobrado relevancia en áreas tan variadas como la automatización de tareas administrativas, la simulación digital de componentes de los monoplazas y la optimización de gastos, imprescindible en una era donde la Fórmula 1 impone límites presupuestarios estrictos.

Google Cloud AI y sensores avanzados permiten a McLaren analizar terabytes de datos en cada Gran Premio. (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

La utilización de “gemelos digitales” permite modelar el comportamiento de cada pieza del auto y prever fallos sin necesidad de realizar costosas pruebas en pista.

Qué hace Gemini para que McLaren lidere la F1

La asociación recientemente entre las dos empresas incorpora la más reciente actualización de Gemini, el asistente de IA de Google. Esta herramienta proporciona avances significativos en razonamiento, multimodalidad y capacidades de agente, permitiendo ejecutar tareas más complejas y comprender contextos más amplios.

Gemini 3, instalada en los monoplazas y en los centros de operaciones, introduce mejoras en la comunicación instantánea entre pilotos e ingenieros, la gestión de recursos médicos con Google Health, y procesos logísticos cada vez más ágiles.

La actualización de Gemini, el asistente de IA de Google, refuerza la comunicación y la gestión de recursos en McLaren Racing.(Google)

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, reconoció la trascendencia de esta colaboración. “Google merece el reconocimiento por nuestro éxito en la pista, ya que contribuye a él”, dijo. De hecho, la sinergia entre ambos equipos de ingenieros ha llegado a tal punto que, según Brown, “todos se sienten como si fueran uno solo”.

Tras los éxitos de la temporada 2025, ambas marcas confirmaron que la alianza continuará por más tiempo, aunque no dieron una fecha oficial, dándole prioridad al logo de Gemini en lugar que el de Chrome, por lo que la presencia de la IA en el automovilismo seguirá presente.