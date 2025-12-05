Tecno

La IA ya es clave en la defensa digital argentina: 50% de las empresas ya usa agentes especializados

El uso de agentes con inteligencia artificial para proteger datos y sistemas ya es una realidad, marcando un cambio estratégico frente al crecimiento de ataques como malware y phishing

El avance de las amenazas digitales lleva a que cinco de cada diez empresas argentinas utilicen agentes de inteligencia artificial para fortalecer su ciberseguridad, según el estudio “Ciberseguridad 2025: Desafíos y estrategias en la era de la IA para grandes empresas” de Microsoft con el apoyo de Edelman.

La encuesta relevó las percepciones de 100 profesionales de seguridad y tecnología de la información en Argentina y muestra que el 62% de ellos identifica un nivel alto de amenazas cibernéticas en sus compañías. Entre los riesgos principales se encuentran el malware con un 53% y el phishing con un 42%.

El informe destaca un aumento en la preocupación del sector: el 76% de los encuestados percibe que las amenazas digitales han crecido durante los últimos tres años y el 78% considera que la ciberseguridad será una prioridad en sus empresas en el mismo período. La mayoría de las organizaciones declara una dependencia creciente de la inteligencia artificial para enfrentar escenarios cada vez más complejos.

El 95% de las compañías encuestadas espera que la IA impacte significativamente en sus estrategias de defensa digital.

“Hoy la inteligencia artificial redefine cómo trabajamos, innovamos y protegemos lo que más importa. En Microsoft creemos que la confianza es la base de la digitalización, por eso seguridad, privacidad y uso responsable son nuestra prioridad. Hoy, la IA no solo impulsa la productividad: también se convierte en el mayor aliado para fortalecer la ciberseguridad frente a un escenario de amenazas cada vez más complejo”, dijo Sebastián Aveille, country Manager de Microsoft Argentina.

Empresas argentinas y una estrategia de ciberseguridad

La encuesta indica que el 74% de las empresas argentinas cuenta con una estrategia formal de ciberseguridad y el 88% afirma que este aspecto está integrado en su planificación de negocio. La dirección ejecutiva tiene un papel activo: el 52% de las firmas reporta un alto involucramiento de la junta directiva en decisiones vinculadas a la seguridad informática, un porcentaje que llega al 57% en compañías nativas digitales.

Estas cifras se combinan con un nivel de preparación que el 35% considera alto y el 47% moderado, mientras las áreas de protección de datos y políticas de ciberseguridad lideran en fortaleza. En contraste, la protección de identidad (20%) y la capacitación de empleados (26%) se mantienen como desafíos pendientes.

En este contexto, los agentes de inteligencia artificial emergen como protagonistas. El 58% de las empresas consultadas ya usa soluciones basadas en agentes de IA en procesos de ciberseguridad, además de otras áreas como infraestructura tecnológica (59%) y finanzas (52%). Un 37% adicional está evaluando su incorporación, lo que indica una tendencia en ascenso.

“La IA no solo aumenta la velocidad y el alcance de las defensas: a través de agentes especializados, ayuda a cerrar brechas de talento, estandarizar procesos y elevar la resiliencia del negocio. El desafío ya no es ‘si’ invertir en seguridad, sino ‘cómo’ escalarla con IA y con gobernanza responsable en cada capa de la organización”, explicó Marcelo Felman, director de Ciberseguridad de Microsoft para América Latina.

El estudio incluye seis recomendaciones para la era de la inteligencia artificial: priorizar la seguridad desde la dirección, consolidar rutinas digitales seguras, fortalecer la resiliencia, invertir en capacitación, prepararse para los cambios y garantizar que las decisiones seguras sean las más accesibles para los usuarios.

