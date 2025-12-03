Papelera de WhatsApp: cómo acceder a los mensajes eliminados

Los archivos de la papelera oculta de WhatsApp se pueden descargar. (El Mundo)

WhatsApp no cuenta con una papelera interna que permita revisar mensajes eliminados, pero sí ofrece un mecanismo para recuperar conversaciones y archivos borrados a través de las copias de seguridad. Este sistema, disponible tanto en Android como en iPhone, es actualmente la única vía oficial para restaurar contenido que desapareció de la aplicación.

La plataforma no almacena el historial de chats en sus servidores, por lo que no existe un repositorio al que los usuarios puedan ingresar para revisar mensajes eliminados. En su lugar, la app utiliza respaldos automáticos que se guardan en la nube: Google Drive en el caso de Android y iCloud para los dispositivos de Apple. Cuando se borra una conversación, solo es posible recuperarla si está incluida en la última copia de seguridad disponible.

Cómo funcionan las copias de seguridad

WhatsApp genera respaldos periódicos con los mensajes, archivos multimedia y configuraciones de la cuenta. Estos se almacenan de manera externa en la nube, por lo que es indispensable que el usuario haya activado previamente la función. En Android, el archivo se encuentra dentro de Google Drive, en el apartado “Copias de seguridad”, mientras que en iOS el proceso se realiza desde iCloud.

Usuarios de Android y iPhone pueden acceder al almacenamiento de WhatsApp en caso quieran leer mensajes eliminados. (Foto: WhatsApp)

El sistema permite restaurar el contenido siempre y cuando la copia no haya sido sobrescrita. Si el respaldo fue actualizado después de eliminar un mensaje o chat, dicho contenido se pierde definitivamente, ya que desaparece del historial almacenado en la nube.

Cómo recuperar mensajes y archivos eliminados

Aunque WhatsApp no ofrece una papelera para revisar contenido borrado, sí permite restaurar el historial completo que haya quedado guardado en la copia más reciente. El procedimiento es el siguiente:

Desinstalar la aplicación del celular e instalarla nuevamente. Verificar el número de teléfono asociado a la cuenta. En el caso de iPhone, también se solicita validar el Apple ID. Al iniciar la app, seleccionar la opción “Restaurar historial de chats”. Si el usuario tiene activa la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas, es posible que la plataforma solicite un código adicional para confirmar la identidad.

Una vez completado el proceso, WhatsApp descarga el respaldo y restaura los mensajes, imágenes, audios y demás elementos almacenados. Para que los videos también se recuperen, es necesario que la función “Incluir videos” esté habilitada en las configuraciones de copia de seguridad.

WhatsApp da la opción de tener una copia de seguridad. (Meta)

Es importante remarcar que este procedimiento reemplaza por completo el contenido actual del teléfono con el guardado en la nube. Todos los mensajes recibidos o enviados después de la fecha del respaldo se perderán.

Qué hacer si se quiere liberar espacio en el teléfono

Además de recuperar chats, muchos usuarios buscan opciones para eliminar contenido y liberar espacio en la memoria del dispositivo. WhatsApp ofrece dos herramientas específicas: vaciar un chat individual o grupal, o vaciar todos los chats a la vez.

Para eliminar el contenido de una conversación:

Abrir el chat en la pestaña “Chats”. Seleccionar el menú de opciones y elegir “Vaciar chat”. Elegir si también se desea borrar los archivos multimedia almacenados en la galería del celular. Confirmar la acción.

Si el usuario quiere vaciar todas las conversaciones simultáneamente, debe seguir la ruta: Ajustes > Chats > Historial de chats > Vaciar todos los chats. Allí puede decidir si incluye o no los archivos recibidos y los mensajes destacados.

WhatsApp te permite borrar el historial de un chat para liberar espacio.

Estas acciones eliminan el contenido, pero no borran los chats de la lista principal ni retiran al usuario de grupos. Además, la información solo puede recuperarse si está disponible en una copia de seguridad previa. Una vez que el respaldo se actualiza, cualquier información anterior se pierde definitivamente.

Un sistema que depende de las copias en la nube

WhatsApp mantiene su modelo actual por razones de privacidad y seguridad: al no guardar los mensajes en sus servidores, evita que terceros accedan a datos sensibles. Sin embargo, esto también significa que la recuperación de mensajes depende exclusivamente de los respaldos configurados por cada usuario.

Contar con copias de seguridad frecuentes es fundamental para evitar pérdidas de información. A pesar de no existir una papelera interna, el sistema de restauración continúa siendo la única alternativa oficial para recuperar chats borrados dentro de la plataforma.