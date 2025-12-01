Tecno

Por qué el Smart TV no enciende así esté conectado a la corriente eléctrica

Las causas de este error en el televisor puede ser por fallos en el cable de alimentación, problemas en la toma eléctrica, errores en el mando a distancia o averías internas

Muchas veces este problema en la pantalla puede solucionarse sin ayuda de un técnico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escena de un televisor inteligente o Smart TV que se rehúsa a encender, pese a estar conectado a la corriente eléctrica, genera incertidumbre y frustración en los hogares. Este fallo no responde necesariamente a un defecto irreparable; en muchos casos, corresponde a un problema de fácil verificación y solución en casa.

Según fabricantes como LG Electronics, este fenómeno involucra diferentes causas, desde inconvenientes con la fuente de alimentación hasta errores en la configuración o el mando a distancia.

Entre las pautas a seguir figuran la comprobación de los cables de alimentación, el correcto funcionamiento de conexiones, así como pruebas con el control remoto y la consulta de posibles interrupciones eléctricas o fallas en la señal de entrada.

Qué es lo primero que se debe verificar en el Smart TV

Es clave conectar el televisor directamente a la pared. (Imagen ilustrativa Infobae)

La primera prueba fundamental consiste en verificar si el televisor está recibiendo alimentación eléctrica adecuada. Los fabricantes sugieren revisar que el cable de alimentación esté en condiciones óptimas y bien ajustado tanto al televisor como a la toma de corriente.

Además, se debe conectar el televisor directamente a la pared, dejando de lado regletas o multicontactos que puedan estar dañados sin que el usuario lo perciba.

Tras confirmar la integridad del cableado, debe comprobarse si existe energía en la toma eléctrica mediante el uso de otro dispositivo. Si el problema persiste pese a estas verificaciones, el fabricante sugiere retirar el cable de alimentación del televisor, esperar cerca de 30 segundos y volver a conectarlo.

Por qué el indicador luminoso (piloto rojo) permanece encendido

La presencia de la luz roja indica energía, pero si el televisor no responde, se sugiere evaluar el estado del control remoto o los botones físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra observación clave es el funcionamiento del piloto luminoso del televisor. Si este indicador se mantiene encendido pero la pantalla sigue negra, es posible que el inconveniente radique en el mando a distancia.

Los expertos sugieren ver las baterías del control y verificar, alternativamente, si el televisor responde utilizando los botones físicos ubicados en los costados o la parte inferior del dispositivo.

En caso de que el televisor sí encienda desde el botón físico pero no lo haga al recibir órdenes del mando, el problema apunta claramente al control remoto. LG sugiere probar con un segundo control o reemplazar las pilas antes de considerar una falla mayor.

Qué sucede si la pantalla del televisor se queda en negro pese a estar encendido

Una pantalla negra puede ser por fuentes mal configuradas, problemas en la señal, o dispositivos externos desconectados o apagados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos usuarios pueden manifiestar que, aunque el dispositivo parece encender, la pantalla permanece negra. Los expertos sugieren comprobar si el menú del televisor es accesible mediante el control o los botones físicos del aparato.

Si el menú aparece en pantalla, es probable que el fallo esté asociado a la configuración o a la fuente de entrada seleccionada, más que a un desperfecto de hardware.

Entre las posibles causas se encuentran cortes temporales en la transmisión del canal o problemas en dispositivos externos conectados mediante cables HDMI o componentes. Hay que asegurarse de que los cables estén firmemente conectados.

Cómo actuar si aparece el mensaje “No hay señal” en la pantalla del Smart TV

Ciertos avisos suele relacionarse con desconexión de antenas, cables sueltos o interrupciones temporales del canal.(Imágen ilustrativa Infobae)

El mensaje “No hay señal” suele aparecer cuando la televisión no detecta una fuente de contenido disponible. Si esto ocurre al intentar visualizar canales de la TDT, puede tratarse de un problema temporal con la emisora.

En caso de que la señal no se recupere, es fundamental revisar la toma de antena y comprobar que el cable esté bien conectado y no presente daños. Si el televisor está vinculado a dispositivos externos, el mensaje puede ser por conexiones defectuosas o aparato apagado.

Se debe cambiar la entrada de la televisión y constatar el estado de los dispositivos conectados. En caso de dudas sobre la calidad de la señal de antena, se sugiere acceder al menú general de la televisión y realizar una prueba de señal, donde se mostrará información relevante para descartar averías de recepción.

