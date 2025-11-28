Tecno

El CEO de Epic Games respalda la IA y ridiculiza petición de advertencias en los videojuegos

Tim Sweeney sostuvo que la inteligencia artificial será parte natural del desarrollo de casi todos los títulos futuros

Epic Games ha encendido un nuevo debate en la industria del videojuego. Su director ejecutivo, Tim Sweeney, cuestionó públicamente la utilidad de advertir si un título utiliza inteligencia artificial generativa, una medida que plataformas como Steam aplican desde 2024. La postura del ejecutivo, expresada en la red social X, incluye incluso burlas hacia quienes defienden que los jugadores tienen derecho a conocer este tipo de información.

Los comentarios surgieron tras la respuesta de Sweeney a un mensaje publicado por un usuario en X, donde se afirmaba que las advertencias sobre el uso de IA deberían eliminarse porque “ya no importan”. El CEO respaldó esa opinión y aseguró que estas etiquetas solo tendrían sentido en entornos donde la autoría y los derechos de contenido sean un factor determinante, como en exposiciones de arte o bibliotecas de contenido licenciado. En el caso de los videojuegos, afirmó, la inteligencia artificial será parte habitual del proceso creativo en el futuro inmediato, por lo que estas advertencias carecerían de relevancia.

La discusión escaló cuando otro usuario intervino y defendió que los compradores “merecen saber” si un título usa sistemas generativos. Sweeney respondió con un tono sarcástico: planteó que, si ese fuera el criterio, entonces también deberían incluirse avisos sobre detalles irrelevantes, como la marca de champú usada por los desarrolladores. Su mensaje concluyó con un “LOL”, gesto que muchos interpretaron como burla hacia la preocupación por la transparencia en el uso de IA.

Un debate creciente en la industria

Las palabras de Sweeney llegan en un contexto donde la presencia de contenido generado por inteligencia artificial se ha disparado. Informes recientes indican que el uso de herramientas generativas en juegos publicados en Steam ha crecido cerca de un 800 % en el último año, motivo por el cual la plataforma de Valve incluyó un apartado específico para informar al público cuando un título emplea IA en elementos como diálogos, arte o animaciones.

Para varios estudios, estas advertencias permiten aclarar posibles dudas sobre derechos de autor o procesos de creación. Para los jugadores, en cambio, representan una herramienta para identificar hasta qué punto la IA ha reemplazado tareas que antes realizaban artistas, escritores o diseñadores humanos.

Epic Games, sin embargo, ha optado por un enfoque distinto: su tienda digital no muestra etiquetas relacionadas con IA generativa y, según las declaraciones de Sweeney, no tiene intención de hacerlo.

Antecedentes incómodos

La postura del CEO llega meses después de que la compañía protagonizara un episodio polémico con Fortnite. En mayo, Epic Games incorporó un personaje de Darth Vader capaz de conversar con los usuarios mediante IA generativa. El experimento duró apenas 90 minutos: las respuestas del personaje comenzaron a incluir frases inapropiadas y contenidos que no encajaban con la experiencia del juego, por lo que la compañía decidió retirarlo de inmediato.

El caso reavivó las discusiones sobre los riesgos de integrar sistemas generativos sin suficiente supervisión, especialmente en títulos dirigidos a audiencias amplias y con presencia de menores.

Un futuro marcado por la IA

Para Sweeney, la presencia de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos es inevitable. El ejecutivo ha defendido en varias ocasiones que la industria se dirige hacia un modelo donde estas herramientas serán tan comunes como los motores gráficos o las bibliotecas de animación. Según él, exigir avisos especiales sería impráctico y poco útil en un panorama donde prácticamente todas las producciones incorporarán IA en alguna parte del proceso.

No obstante, sus declaraciones han generado reacciones divididas. Algunos desarrolladores independientes apoyan la idea de normalizar la IA como una herramienta más del proceso creativo. Otros sostienen que la transparencia sigue siendo necesaria, tanto por razones éticas como por problemas potenciales de derechos de autor derivados del uso de modelos entrenados con material protegido.

