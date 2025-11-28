Black Friday 2025: conoce las estafas digitales más comunes y aprende a prevenirlas

Una de las estafas más comunes en Black Friday es el envío de mensajes de phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que se acerca una nueva edición del Black Friday, crecen las expectativas en torno a los grandes descuentos y promociones especiales tanto en tiendas físicas como en línea. Sin embargo, el entusiasmo por las gangas viene acompañado de un aumento en las estafas digitales, ya que los ciberdelincuentes aprovechan el volumen de transacciones y la urgencia de compradores para lanzar campañas fraudulentas.

En ese sentido, es importante estar alerta y saber cómo reconocer y evitar los engaños más habituales para que las compras digitales sean seguras.

Principales estafas de Black Friday

Una de las estafas más comunes en Black Friday es el envío de mensajes de phishing, que simulan comunicaciones de empresas reales pero buscan robar datos personales o financieros.

Black Friday se celebra cada año el día siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. REUTERS/Mike Blake

Los consumidores pueden recibir correos electrónicos falsos, mensajes directos con ofertas demasiado buenas para ser verdad o incluso enlaces maliciosos en redes sociales, que redirigen a páginas donde robar información confidencial.

Además, los estafadores también duplican sitios web de tiendas auténticas, copiando contenidos y apariencia para engañar a los usuarios desprevenidos. Desde estas páginas falsas, no solo capturan el dinero de compras inexistentes, sino que también acceden a datos críticos como números de tarjetas de crédito o claves bancarias.

Cómo evitar fraudes online durante el Black Friday

Para evitar fraudes online durante el Black Friday, es fundamental seguir una serie de precauciones clave para proteger datos personales y realizar compras seguras.

Comparar precios y características de productos: No avanzar con la compra si el producto aparece agotado o si el descuento parece irreal en comparación con otras tiendas.

Verificar términos y condiciones de las promociones: Leer con atención los límites, fechas de vigencia y restricciones de las ofertas, prestando especial atención a los topes en el uso de tarjetas de crédito o a las condiciones de preventa.

Un cartel anuncia los descuentos del Black Friday en un comercio. (Jesús Hellín / Europa Press)

Utilizar únicamente sitios confiables y seguros: Acceder a tiendas a través de sus sitios oficiales, buscar el símbolo del candado en la barra de direcciones y revisar la reputación del vendedor.

Proteger los datos personales y medios de pago: Compartir solo la información estrictamente necesaria y no ingresar contraseñas ajenas al proceso formal de pago.

Guardar comprobantes y revisar políticas de devolución: Conservar facturas o tickets y leer las condiciones de envío y devolución para gestionar posibles reclamos en caso de inconvenientes con la entrega.

La clave está en anticiparse y mantenerse informado. Un comprador prevenido y atento puede disfrutar plenamente del Black Friday, aprovechando las mejores ofertas sin exponerse a riesgos innecesarios asociados a estafas digitales.

Principales diferencias entre Black Friday y Cyber Monday

El Black Friday y el Cyber Monday son dos eventos comerciales destacados que marcan el inicio de la temporada de compras con significativos descuentos, aunque presentan diferencias en su origen y dinámica. El Black Friday se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y tradicionalmente se asocia con ofertas en tiendas físicas.

Black Friday combina la compra tradicional en tiendas físicas y online, mientras que Cyber Monday se limita exclusivamente a entornos digitales. (Composición Infobae: REUTERS/Jaimi Joy / seletronic.com.br)

Durante esta jornada, comercios de todo tipo ofrecen promociones y rebajas atractivas en productos electrónicos, ropa, electrodomésticos y más, atrayendo a multitudes en busca de grandes oportunidades.

Por su parte, el Cyber Monday tiene lugar el lunes siguiente y nació como una iniciativa orientada exclusivamente a las compras en línea. Su objetivo principal es incentivar el comercio digital, por lo que las plataformas de e-commerce y tiendas virtuales concentran sus descuentos en tecnología, moda y artículos seleccionados.

Mientras el Black Friday prioriza las ventas en establecimientos físicos, el Cyber Monday impulsa el consumo digital, ampliando el acceso a las promociones más allá de los comercios tradicionales. Esta diferencia en el enfoque marca la principal distinción entre ambos eventos, aunque en la actualidad existan cada vez más puntos de contacto entre ellos.