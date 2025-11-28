Tecno

Black Friday 2025: conoce las estafas digitales más comunes y aprende a prevenirlas

Los consumidores pueden recibir correos electrónicos falsos, mensajes directos con ofertas demasiado buenas para ser verdad o incluso enlaces maliciosos en redes sociales

Guardar
Una de las estafas más
Una de las estafas más comunes en Black Friday es el envío de mensajes de phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que se acerca una nueva edición del Black Friday, crecen las expectativas en torno a los grandes descuentos y promociones especiales tanto en tiendas físicas como en línea. Sin embargo, el entusiasmo por las gangas viene acompañado de un aumento en las estafas digitales, ya que los ciberdelincuentes aprovechan el volumen de transacciones y la urgencia de compradores para lanzar campañas fraudulentas.

En ese sentido, es importante estar alerta y saber cómo reconocer y evitar los engaños más habituales para que las compras digitales sean seguras.

Principales estafas de Black Friday

Una de las estafas más comunes en Black Friday es el envío de mensajes de phishing, que simulan comunicaciones de empresas reales pero buscan robar datos personales o financieros.

Black Friday se celebra cada
Black Friday se celebra cada año el día siguiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. REUTERS/Mike Blake

Los consumidores pueden recibir correos electrónicos falsos, mensajes directos con ofertas demasiado buenas para ser verdad o incluso enlaces maliciosos en redes sociales, que redirigen a páginas donde robar información confidencial.

Además, los estafadores también duplican sitios web de tiendas auténticas, copiando contenidos y apariencia para engañar a los usuarios desprevenidos. Desde estas páginas falsas, no solo capturan el dinero de compras inexistentes, sino que también acceden a datos críticos como números de tarjetas de crédito o claves bancarias.

Cómo evitar fraudes online durante el Black Friday

Para evitar fraudes online durante el Black Friday, es fundamental seguir una serie de precauciones clave para proteger datos personales y realizar compras seguras.

  • Comparar precios y características de productos: No avanzar con la compra si el producto aparece agotado o si el descuento parece irreal en comparación con otras tiendas.
  • Verificar términos y condiciones de las promociones: Leer con atención los límites, fechas de vigencia y restricciones de las ofertas, prestando especial atención a los topes en el uso de tarjetas de crédito o a las condiciones de preventa.
Un cartel anuncia los descuentos
Un cartel anuncia los descuentos del Black Friday en un comercio. (Jesús Hellín / Europa Press)
  • Utilizar únicamente sitios confiables y seguros: Acceder a tiendas a través de sus sitios oficiales, buscar el símbolo del candado en la barra de direcciones y revisar la reputación del vendedor.
  • Proteger los datos personales y medios de pago: Compartir solo la información estrictamente necesaria y no ingresar contraseñas ajenas al proceso formal de pago.
  • Guardar comprobantes y revisar políticas de devolución: Conservar facturas o tickets y leer las condiciones de envío y devolución para gestionar posibles reclamos en caso de inconvenientes con la entrega.

La clave está en anticiparse y mantenerse informado. Un comprador prevenido y atento puede disfrutar plenamente del Black Friday, aprovechando las mejores ofertas sin exponerse a riesgos innecesarios asociados a estafas digitales.

Principales diferencias entre Black Friday y Cyber Monday

El Black Friday y el Cyber Monday son dos eventos comerciales destacados que marcan el inicio de la temporada de compras con significativos descuentos, aunque presentan diferencias en su origen y dinámica. El Black Friday se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y tradicionalmente se asocia con ofertas en tiendas físicas.

Black Friday combina la compra
Black Friday combina la compra tradicional en tiendas físicas y online, mientras que Cyber Monday se limita exclusivamente a entornos digitales. (Composición Infobae: REUTERS/Jaimi Joy / seletronic.com.br)

Durante esta jornada, comercios de todo tipo ofrecen promociones y rebajas atractivas en productos electrónicos, ropa, electrodomésticos y más, atrayendo a multitudes en busca de grandes oportunidades.

Por su parte, el Cyber Monday tiene lugar el lunes siguiente y nació como una iniciativa orientada exclusivamente a las compras en línea. Su objetivo principal es incentivar el comercio digital, por lo que las plataformas de e-commerce y tiendas virtuales concentran sus descuentos en tecnología, moda y artículos seleccionados.

Mientras el Black Friday prioriza las ventas en establecimientos físicos, el Cyber Monday impulsa el consumo digital, ampliando el acceso a las promociones más allá de los comercios tradicionales. Esta diferencia en el enfoque marca la principal distinción entre ambos eventos, aunque en la actualidad existan cada vez más puntos de contacto entre ellos.

Temas Relacionados

Black FridayPhishingEstafas digitalesCiberdelincuentesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Grandes tecnológicas advierten sobre una escasez de chips de memoria debido al ‘boom’ de la IA

El encarecimiento de componentes clave y la presión sobre la cadena de suministro obligan a fabricantes a buscar nuevas estrategias

Grandes tecnológicas advierten sobre una

Sam Altman afirma que el primer dispositivo de OpenAI será tan revolucionario como el iPhone

El desarrollo apuesta por una experiencia serena y personalizada, con un diseño minimalista y una interacción menos invasiva

Sam Altman afirma que el

Jensen Huang insta a su equipo de Nvidia a utilizar la inteligencia artificial en todas las tareas posibles

La instrucción se da en un contexto donde algunas voces internas, según el propio Huang, habían sugerido incluso reducir el uso de IA

Jensen Huang insta a su

Planean construir la supercomputadora más poderosa de América Latina: los detalles del proyecto

El nuevo sistema Coatlicue permitirá acelerar investigaciones científicas y fortalecer sectores estratégicos como salud, agricultura y energía

Planean construir la supercomputadora más

ChatGPT Voice ahora funciona dentro del chat

Esta actualización implica que los usuarios ya no tendrán que abandonar la interfaz principal para utilizar comandos de voz

ChatGPT Voice ahora funciona dentro
DEPORTES
La historia de Iker Zufiaurre,

La historia de Iker Zufiaurre, el héroe del Superclásico de Reserva que Boca Juniors le ganó a River

Los mejores memes del triunfo de Boca ante River en el Superclásico de Reserva: del gran partido de Zufiaurre a la paternidad

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El joven Faustino Oro sumó una sufrida victoria y sigue firme en la cima del Campeonato Argentino de Ajedrez

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico y avanzó a la final del Torneo de Reserva

TELESHOW
La emoción de Chiche Gelblung

La emoción de Chiche Gelblung al ser ovacionado en el Martín Fierro de Cable 2025

Pilar Smith habló en los Martín Fierro de Cable sobre su pelea con Daniel Gómez Rinaldi: “Me pidió disculpas”

Murió Mercedes Portillo, actriz y reconocida productora de Intrusos

El apasionado beso de Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de Cable

Pampita sorprendió con un nuevo look después de su falso corte carré

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Nicolás Maduro exigió

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump