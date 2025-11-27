Tecno

Paso a paso para comprar juegos en PlayStation

La tienda digital permite adquirir títulos y contenido extra en pasos simples, gestionando compras y descargas tanto desde la consola como de manera remota mediante la aplicación oficial o web

Así puedes comprar y descargar
Así puedes comprar y descargar juegos en PlayStation Store desde consola o móvil de forma segura - PLAYSTATION

La tienda digital de PlayStation Store ofrece miles de juegos, complementos y contenido extra tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Adquirir estos productos es un proceso sencillo, pero requiere algunos pasos específicos para garantizar una compra y descarga exitosa.

A continuación se explica con detalle cómo realizar el proceso paso a paso, desde el registro hasta la descarga en la consola o de manera remota.

Aprende a descargar de manera
Aprende a descargar de manera sencilla y segura los juegos de PS5 y PS4 en la tienda digital de PlayStation - SONY

Cómo crear una cuenta PlayStation Network

El primer paso es contar con una cuenta en PlayStation Network (PSN). Para ello, es necesario ingresar al sitio oficial, crear una cuenta con información personal válida y asegurarse de que esté activada y verificada para poder iniciar sesión en la tienda.

Cómo iniciar sesión y acceder a la tienda

Una vez creada la cuenta, hay que seleccionar la opción Iniciar sesión ubicada en la parte superior derecha de la página oficial de PlayStation Store.

Se deben introducir las credenciales correspondientes para acceder al catálogo de productos disponibles y a todas las opciones de compra y gestión de la biblioteca.

Cómo comprar juegos y complementos en PlayStation Store

Después de iniciar sesión, se puede buscar el juego o complemento deseado utilizando el buscador o navegando por las diferentes categorías. Al localizar el producto, hay que seleccionarlo para visualizar la información, los detalles técnicos, el precio y las opciones de compra.

Comprar juegos, seleccionar versiones y
Comprar juegos, seleccionar versiones y monitorear transacciones es un proceso simplificado gracias a nuevas opciones de acceso y control desde cualquier dispositivo vinculado a la cuenta PlayStation Network del usuario - (PlayStation Store)

Si es la primera vez que se utiliza la tienda, se recomienda agregar un método de pago válido: tarjeta de crédito, débito, PayPal u otras opciones aceptadas por la plataforma. Al confirmar la compra, el artículo aparecerá de inmediato en la Biblioteca de juegos asociada a la cuenta.

Cómo descargar los juegos y complementos desde PlayStation Store online

Para descargar un juego o complemento adquirido:

  1. Ingresar nuevamente al perfil de usuario.
  2. Seleccionar el avatar en la parte superior derecha y acceder a Biblioteca de juegos > Comprado.
  3. Elegir el juego y pulsar el botón Descargar. Si se realiza desde un dispositivo móvil, presionar el ícono de descarga correspondiente.
  4. Para descargar contenidos adicionales, acceder a Biblioteca de juegos > Comprado, seleccionar el título y desplazarse hasta la sección Complementos. Elegir el contenido extra y pulsar Descargar de la biblioteca.

El sistema permite gestionar estas acciones tanto en la consola como en otros dispositivos vinculados. Es esencial que la consola PS5 tenga iniciada la sesión de la cuenta o que la PS4 esté activada como principal, lo que facilita la descarga de contenidos de forma remota.

Si se busca descargar un título en remoto, deben estar habilitadas las descargas automáticas en la consola, de lo contrario, la descarga comenzará la próxima vez que se encienda el equipo.

Descarga desde la aplicación PlayStation App

La aplicación PlayStation App lleva
La aplicación PlayStation App lleva la compra y descarga de juegos a la palma de la mano - (Sony)

Para aquellos que prefieren administrar sus compras desde un smartphone o tableta, la PlayStation App ofrece las siguientes opciones:

  1. Iniciar sesión en la aplicación y abrir la Biblioteca de juegos en la parte inferior de la pantalla.
  2. Seleccionar el apartado Comprado en la parte superior.
  3. Elegir el juego deseado y presionar Descargar a la consola.
  4. Para complementos, seleccionar el juego, luego Complementos y pulsar Descargar a la consola.

Es obligatorio tener la consola previamente vinculada a la cuenta. Las descargas automáticas deben estar habilitadas para ejecutar estas acciones a distancia.

En la PS5 es posible alternar entre versiones de juegos de PS4 y PS5. Si un usuario posee ambas versiones, basta con pulsar el botón de opciones sobre el título en la biblioteca y escoger la versión preferida para juego.

Cómo resolver problemas y revisar compras en la tienda de PlayStation

Crear cuentas, instalar juegos
Crear cuentas, instalar juegos o consultar pagos es un proceso respaldado por herramientas seguras que permiten al usuario elegir versiones y monitorear el estado de toda compra realizada en la plataforma - REUTERS/Arafat Barbakh

Si surgen inconvenientes al buscar, descargar o instalar juegos, es aconsejable consultar las guías de soporte oficial disponibles en la página o acceder al historial de transacciones. Para verificar si una compra se realizó correctamente o investigar cobros desconocidos:

  1. Iniciar sesión en el apartado de Administración de cuentas.
  2. Seleccionar Historial de transacciones.
  3. Elegir el intervalo de fechas de búsqueda según necesidades, con una visión predeterminada de hasta dos años atrás.

Este procedimiento ayuda a mantener un control sobre las compras y asegura la correcta gestión del contenido digital en PlayStation Store.

