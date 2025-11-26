OpenAI, creador de ChatGPT, revela más detalles de un nuevo dispositivo que “dan ganas de morder”

La función principal de este nuevo gadget sería crear una experiencia palpable que despierte deseo, no solo utilidad. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Sam Altman, CEO de OpenAI, ha dado nueva información sobre el dispositivo inteligente que está desarrollando junto al diseñador Jony Ive, generando expectativas por su diseño innovador y su potencial para transformar la relación entre usuarios y tecnología.

Durante una entrevista en el Demo Day 2025 con Laurene Powell Jobs, Altman describió el último prototipo de la alianza como un objeto tan atractivo y logrado, que confiesa “dan ganas de morder”. Estas declaraciones revelan el objetivo de la compañía de distanciarse del enfoque frío y utilitario de la electrónica actual y buscar una conexión emocional y táctil con el usuario.

Diseño orgánico y experiencia sensorial: el nuevo enfoque de OpenAI e Ive

La función principal de este nuevo gadget sería crear una experiencia palpable que despierte deseo, no solo utilidad. El papel de Jony Ive es fundamental: su obsesión por los materiales y las formas orgánicas se traduce en un producto que invita a ser sostenido, admirado y, según Altman, incluso mordido.

Sam Altman finalmente se ha pronunciado acerca del dispositivo en el que está trabajando en colaboración con Jony Ive. (Composición Infobae: REUTERS/Shelby Tauber/Pool / macdailynews.com)

“Había un prototipo anterior que nos entusiasmaba bastante, pero nunca sentí el deseo de tomarlo y darle un mordisco. Y luego, finalmente, lo logramos de repente…”, remarcó el creador de ChatGPT.

Ahora bien, el resultado final no sería un teléfono convencional ni un wearable típico. El planteamiento actual se orienta hacia un aparato compacto, dominado por interfaces de voz y sensores que reemplazan a las pantallas y reducen la saturación visual. Esta integración busca recuperar la magia y el encanto de los objetos físicos, más allá de las funciones técnicas, elevando la experiencia de usuario a un nivel íntimo y natural.

Desafíos técnicos del nuevo dispositivo de Sam Altman y Jony Ive

Crear este objeto inteligente y a la vez deseable implica grandes retos de ingeniería, especialmente para lograr que toda la potencia de la inteligencia artificial funcione en un tamaño compacto, sin sacrificar autonomía o rendimiento.

Sam Altman comentó que existía un prototipo previo que le resultaba bastante interesante, aunque tenía ciertas reservas al respecto. REUTERS/Shelby Tauber/Pool

Se enfrentan obstáculos para albergar suficiente capacidad de cómputo y batería, ya que el dispositivo estará siempre encendido y escuchando, lo que supone un desafío térmico y de privacidad hasta ahora sin precedentes en la electrónica de consumo.

La visión compartida por Sam Altman y Jony Ive apunta a desarrollar un asistente digital útil, presente y no invasivo. Su objetivo es crear un dispositivo personal que brinde asistencia sin interrumpir ni saturar al usuario, donde la funcionalidad y el diseño se unan para dar lugar a un objeto atractivo, al que, según Altman, “dan ganas de morder”.

OpenAI y Jony Ive lanzarían su innovador dispositivo en menos de dos años

El innovador dispositivo inteligente que están desarrollando OpenAI y Jony Ive, ex jefe de Diseño de Apple, podría ver la luz en menos de dos años, según las más recientes previsiones de ambas partes.

Jony Ive es un reconocido diseñador industrial, famoso por haber liderado el diseño de productos emblemáticos de Apple. (AP Photo/Paul Sakuma, File)

Aunque todavía no existe un anuncio oficial del producto, se ha confirmado que el trabajo se centra en los primeros prototipos, luego de descartar una versión inicial que no cumplió con las expectativas. Así lo detalló Sam Altman, CEO de OpenAI, durante una entrevista con Laurene Powell Jobs en el Demo Day 2025 de Emerson Collective.

Altman resaltó que el equipo destacará por su sencillez, capacidad inteligente y diseño sofisticado, siendo especialmente intuitivo y natural de utilizar. Por su parte, Jony Ive adelantó que el dispositivo podría salir al mercado antes de dos años.

Finalmente, es pertinente señalar que los rumores sugieren que este producto, posiblemente un pin portátil sin pantalla, incluiría funcionalidades de asistente inteligente, además de cámara, micrófono y altavoz, con un diseño pensado para acompañar al usuario tanto en el escritorio como en movimiento.