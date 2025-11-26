Tecno

OpenAI atribuye el suicidio de un adolescente al “mal uso” de ChatGPT

Esta fue la respuesta de la tecnológica ante la demanda que afirma que su chatbot persuadió al menor para que se suicidara

Guardar
Según la familia del adolescente,
Según la familia del adolescente, este mantuvo numerosas conversaciones con ChatGPT y recibió orientación sobre métodos de suicidio y ayuda para redactar una nota de despedida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI ha rechazado que ChatGPT sea responsable del suicidio de Adam Raine, un adolescente de 16 años de California, tras la demanda presentada por su familia. La empresa atribuyó el hecho al "mal uso" de su chatbot de inteligencia artificial.

En su respuesta judicial, OpenAI defendió que sus términos de uso prohíben solicitar consejos sobre autolesiones y que los usuarios no deben considerar las respuestas del sistema como única fuente de información verídica.

La familia de Raine sostiene que el adolescente mantuvo extensas conversaciones con ChatGPT durante meses, en las que el sistema habría “alentado” su decisión. Según la demanda, el joven discutió métodos de suicidio con el chatbot en varias ocasiones, recibió orientación sobre la viabilidad de esos métodos y obtuvo ayuda para redactar una nota de despedida dirigida a sus padres.

OpenAI sostuvo que el trágico
OpenAI sostuvo que el trágico desenlace fue resultado de un uso no autorizado e inadecuado del chatbot. (Reuters)

Los demandantes acusan a OpenAI de haber lanzado una versión de ChatGPT “apresuradamente, pese a claros problemas de seguridad”.

La respuesta de OpenAI

En su defensa, OpenAI argumentó que, “en la medida en que pueda atribuirse alguna ‘causa’ a este trágico suceso”, las “lesiones y daños de Raine fueron causados ​​o contribuidos, directa y próximamente, en su totalidad o en parte, por [su] mal uso, uso no autorizado, uso no intencionado, uso imprevisible y/o uso indebido de ChatGPT”.

La compañía subrayó que sus condiciones de servicio advierten expresamente sobre la prohibición de solicitar consejos sobre autolesiones y que existe una cláusula de limitación de responsabilidad que establece que los usuarios “no deben confiar en las respuestas como única fuente de verdad o información factual”.

OpenAI enfrenta varias demandas en
OpenAI enfrenta varias demandas en California relacionadas con ChatGPT. (Reuters)

OpenAI, valorada en $500.000 millones, afirmó que su objetivo es “gestionar los casos judiciales relacionados con la salud mental con cuidado, transparencia y respeto", y que, “independientemente de cualquier litigio”, continuará centrada en mejorar su tecnología conforme a su misión.

En su respuesta pública, la empresa expresó sus condolencias a la familia Raine y señaló que la demanda original incluía fragmentos selectivos de las conversaciones del joven con el chatbot, por lo que aportó más contexto en su contestación judicial. Además, indicó que la mayor parte de las pruebas sensibles se presentaron bajo sello judicial y que solo se hizo pública una cantidad limitada de información.

Reacción de los demandantes

La familia de Raine, a través de su abogado Jay Edelson, calificó la respuesta de OpenAI como “perturbadora”. Edelson criticó que la empresa “intenta culpar a todos los demás, incluso, increíblemente, argumentando que Adam violó sus términos y condiciones al interactuar con ChatGPT de la manera en que fue programado para actuar”.

Tras detectar fallos en conversaciones
Tras detectar fallos en conversaciones prolongadas, OpenAI implementó nuevos resguardos para ChatGPT. (Reuters)

El caso de Raine no es el único que enfrenta OpenAI en los tribunales de California. A comienzos de mes, la compañía recibió siete nuevas demandas relacionadas con ChatGPT, entre ellas una que acusa al sistema de actuar como "entrenador de suicidio“.

Un portavoz de la empresa declaró entonces que se trataba de “una situación increíblemente desgarradora” y que OpenAI revisaba los expedientes para comprender los detalles. Añadió que el entrenamiento de ChatGPT incluye la detección y respuesta ante señales de angustia mental o emocional, la desescalada de conversaciones y la orientación hacia recursos de apoyo reales.

En agosto, OpenAI anunció el refuerzo de las salvaguardas de ChatGPT para las conversaciones prolongadas, tras detectar que los mecanismos de seguridad del modelo podían deteriorarse en esos contextos.

La empresa reconoció que, aunque el sistema suele recomendar líneas de ayuda ante las primeras señales de intención suicida, en diálogos extensos puede llegar a ofrecer respuestas que contradicen sus propias medidas de protección. Este tipo de fallos, según la compañía, representa el desafío que busca resolver con sus nuevas medidas.

Temas Relacionados

OpenAIChatGPTInteligencia artificialCaliforniaSalud mentalSuicidioLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nueva técnica óptica promete acelerar el procesamiento de IA con luz

Mientras los procesadores convencionales dependen de ejecutar esta tarea paso a paso, el enfoque óptico resume todo el proceso en el lapso que tarda la luz en cruzar un chip especializado

Nueva técnica óptica promete acelerar

El primer Starship de tercera generación explota durante pruebas en la base de SpaceX

El Booster 18 colapsó durante una prueba de presurización y obligó a SpaceX a ajustar el calendario del programa Starship

El primer Starship de tercera

Adiós a ChatGPT en WhatsApp: por qué este chatbot será eliminado de la app

La actualización de los términos de servicio de Meta restringe la integración de chatbots de inteligencia artificial ajenos a la compañía

Adiós a ChatGPT en WhatsApp:

Nueva animación de confeti en WhatsApp: descubre los emojis que activan la función

La función se activa cuando el usuario reacciona a un mensaje con emojis como el de confeti, la botella de champaña o la cara de fiesta

Nueva animación de confeti en

Copilot, la IA de Microsoft, se despide de WhatsApp

ChatGPT también anunció que dejará WhatsApp, ya que la plataforma actualizó sus términos para impedir que las empresas de IA usen su API empresarial para distribuir chatbots

Copilot, la IA de
DEPORTES
Dolor en el fútbol argentino:

Dolor en el fútbol argentino: murió José Luis “Pepa” Irazoqui, ex jugador de Boca que fue dirigido por Di Stéfano y Menotti

Con gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid empata con el Inter de Lautaro Martínez por la Champions League: la agenda completa

River Plate comenzó con los trabajos de renovación del césped del Monumental: los detalles del procecedimiento

El polémico gol de Julián Álvarez en Atlético de Madrid-Inter: ¿hubo mano previa?

Comienza la tercera fase de la venta de entradas para el Mundial 2026: qué lugar ocupa Argentina entre los países que más compraron

TELESHOW
Aldana Masset, la modelo argentina

Aldana Masset, la modelo argentina de Miss Universo, de novia con un reconocido futbolista: “No me considero una botinera”

Las postales del embarazo de Úrsula Corberó en Buenos Aires y el tierno regalo que compró para su bebé

Agustín Rada Aristarán habló de su continuidad en el programa de Mario Pergolini: “Está en mi prioridad”

Mauro Icardi fue oficialmente inscripto en el listado de deudores alimentarios: la increíble suma que debe pagar

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

INFOBAE AMÉRICA

Cómo 332 moléculas únicas de

Cómo 332 moléculas únicas de la leche de foca gris podrían brindar claves para la nutrición infantil humana

‘Valoramos tu puntualidad’: microfinanciera celebra sus 41 años de existencia premiando la cultura de pago a tiempo

Una década de terremotos en Yellowstone redefine la evolución bajo tierra, afirma un estudio

La Unión Europea pidió la reducción del Ejército ruso y de su presupuesto militar para avanzar hacia la paz en Ucrania

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz