Fortnite lanza nuevas skins de Stranger Things de Netflix y presenta una copa inspirada en la serie

Dustin, Lucas, Mike y Will ahora lucen un aspecto más adulto, tal y como se refleja en este título de Netflix. El premio de la copa es la renovada skin de Vecna

El premio de la copa
El premio de la copa es la skin de Vecna. (Fortnite)

Fortnite ha actualizado el aspecto de las skins de los personajes de Stranger Things: Dustin, Lucas, Mike y Will. Además, el juego anuncia una nueva copa especial cuyo premio principal será una skin exclusiva de Vecna, inspirada en la exitosa serie de Netflix.

Las nuevas skins llegan acompañados de innovadores objetos, como mochilas y herramientas de exploración, que amplían las opciones de personalización dentro del juego.

Más allá de las skins, los premios y los objetos, la colaboración con Stranger Things incorpora un mapa temático Blitz Royale y añade múltiples aspectos y emoticonos exclusivos para los personajes.

Las nuevas skins de estos
Las nuevas skins de estos personajes reflejan el crecimiento de los actores. (Fortnite)

Esta alianza enriquece la experiencia de juego, permitiendo a los jugadores sumergirse aún más en el universo de Stranger Things con contenido único y desafíos adicionales.

Cómo son las nuevas skins de Stranger Things en Fortnite

Las nuevas skins de Stranger Things en Fortnite muestran a Dustin, Lucas, Mike y Will con un aspecto más adulto, reflejando el crecimiento de los personajes desde que la serie comenzó, cuando eran niños o adolescentes, hasta el presente.

Además de las skins, esta colección incluye varios objetos especiales, todos de rareza rara, que ayudan a personalizar y mejorar la experiencia de juego:

  1. Mochila de Lucas: Imprescindible para que el equipo de Stranger Things esté siempre preparado.
  2. Cohete de muñeca: Un accesorio especial, diferente a un lanzador.
  3. Alfabeto del Mundo del Revés: Un objeto icónico, parte del set Stranger Things.
  4. Mochila de Mike: Permite llevar siempre el equipo necesario para cualquier aventura.
  5. Kit de investigación de Mike: Ideal para descubrir secretos y mirar más allá de lo evidente.
  6. Ataque de Minidemogorgón: Facilita viajar entre el mundo real y el Mundo del Revés.
  7. Mochila de Will: Pequeños detalles pensados para grandes momentos.
  8. Báculo de luces de Will: Perfecto para orientarse entre los peligros del Mundo del Revés.
  9. Mochila de Dustin: Inspirada en su curiosidad y destreza para los proyectos.
  10. Machacador de Dustin: Una herramienta útil, especialmente en el campamento de ciencia.
Vecna también llega con nuevos
Vecna también llega con nuevos objetos en esta versión. (Fortnite)

La skin de Vecna presenta un aspecto renovado y moderno, adaptado a la nueva temporada. Además, incluye varios objetos exclusivos que enriquecen la jugabilidad:

  1. Reloj de Creel: Advierte que Vecna se acerca.
  2. Vecnacha: Permite desgarrar la frontera entre los mundos.
  3. Extracción de energía de Vecna: Facilita robar la esencia directamente de la Tierra.
  4. 20 natural: Un objeto que explota en el campo de batalla, ideal para sorprender a los rivales.

Todos estos artículos forman parte del set especial de Stranger Things y refuerzan la presencia de Vecna como uno de los personajes más icónicos de la colaboración.

Cuándo es la copa de Stranger Things en Fortnite

La Copa se celebrará el 21 de noviembre, aunque la hora de inicio puede variar según la región y el dispositivo que utilices:

Norteamérica

  • Móvil: 22:30
  • Otras plataformas: 22 de noviembre, 00:30
Eleven no cuenta con una
Eleven no cuenta con una nueva skin. (REUTERS/Mike Blake)

Europa

  • Móvil: 21:30
  • Otras plataformas: 23:30

Oriente Medio

  • Móvil: 17:30
  • Otras plataformas: 19:30

Brasil

  • Móvil: 23:30
  • Otras plataformas: 22 de noviembre, 01:30
La nueva temporada de Stranger
La nueva temporada de Stranger Things se estrenará por partes en Netflix. REUTERS/Claudia Greco

Todavía no se ha confirmado qué puntuación será necesaria para obtener el skin, por lo que se aconseja sumar la mayor cantidad de eliminaciones posibles y buscar una Victory Royale para aumentar las probabilidades de conseguir la recompensa.

Cuándo se estrena la nueva temporada de Stranger Things

La última temporada de Stranger Things se lanzará en tres partes: los primeros cuatro episodios estarán disponibles el 26 de noviembre; posteriormente, el 25 de diciembre, se estrenarán otros tres capítulos; y el episodio final, el octavo y último de la serie, podrá verse tanto en Netflix como en algunas salas de cine en Estados Unidos el 31 de diciembre.

La primera temporada de esta serie se presentó en el año 2016, exactamente, nueve años después.

