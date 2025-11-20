Cuánto gana y qué hace un especialista en ciberseguridad en Colombia en 2025

El rol del especialista en ciberseguridad se centra en salvaguardar los sistemas, redes y activos digitales de una organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la ciberseguridad ha adquirido un valor crucial en el panorama digital global, siendo una de las profesiones más demandadas y mejor remuneradas del ámbito tecnológico. Este auge responde a la necesidad urgente de proteger la información y los activos digitales de organizaciones y empresas frente a la creciente ola de ciberataques y el avance de la digitalización.

Salario promedio y proyecciones para los expertos en ciberseguridad

Un especialista en ciberseguridad en Colombia percibe, en promedio, $4.290.000 pesos colombianos mensuales (aproximadamente 1.075 dólares al tipo de cambio de noviembre de 2025). Así lo dio a conocer El Cronista.

En los niveles más altos, la remuneración puede alcanzar hasta $6.173.000 pesos mensuales (alrededor de 1.547 dólares), especialmente para quienes cuentan con experiencia, certificaciones reconocidas y roles críticos en grandes empresas.

Los salarios iniciales en este sector suelen rondar los $1.500.000 pesos (unos 376 dólares), pero la trayectoria y la especialización marcan una diferencia significativa en la evolución salarial.

Grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín y Cali presentan las mejores oportunidades laborales, ya que concentran compañías que requieren soluciones robustas de seguridad digital.

Certificaciones como CISSP (Certified Information Systems Security Professional) y CEH (Certified Ethical Hacker), así como experiencia en sectores con alta regulación, son factores determinantes que incrementan la competitividad y el ingreso en esta profesión, según Magneto.

Un especialista en ciberseguridad protege los sistemas y datos de una organización frente a amenazas digitales. (Shannon Stapleton / Reuters)

Funciones principales del trabajo en ciberseguridad

El rol del especialista en ciberseguridad se centra en salvaguardar los sistemas, redes y activos digitales de una organización. Sus responsabilidades incluyen el diseño e implementación de políticas de seguridad, la detección y respuesta ante incidentes, el monitoreo proactivo de amenazas y la gestión de riesgos para garantizar la integridad y la privacidad de los datos.

Estos profesionales también deben capacitar al personal de la empresa, mantenerse al día con las últimas tendencias en amenazas, y adoptar un enfoque preventivo basado en buenas prácticas y tecnología avanzada para frenar ataques antes de que ocurran.

Cómo iniciar una carrera exitosa en ciberseguridad

Quienes estén interesados en ingresar a este sector dinámico deben considerar los siguientes pasos:

Adquirir una base académica sólida en carreras como ingeniería de sistemas o telecomunicaciones.

Aprender sobre redes, sistemas operativos, lenguajes de programación y arquitectura tecnológica.

Realizar cursos especializados en ciberseguridad y obtener certificaciones internacionales.

Participar en competencias prácticas como CTFs (Capture The Flag) , hackathons o proyectos personales para sumar experiencia real.

Construir un portafolio en línea, ya sea a través de un blog o en plataformas como GitHub, mostrando proyectos y conocimientos adquiridos.

Integrarse a comunidades y eventos del sector, ampliando la red de contactos y oportunidades de aprendizaje.

La ética de un especialista en ciberseguridad exige responsabilidad y respeto a la confidencialidad de los datos que protege. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para prosperar en ciberseguridad consiste en una actualización permanente, la vinculación con la comunidad profesional y una actitud proactiva frente a los desafíos emergentes. Así, la ciberseguridad no solo representa un campo de gran futuro, sino también una fuente sólida de desarrollo profesional y estabilidad económica.

Riesgos que enfrenta una empresa ante un ataque de ciberdelincuentes

Una empresa que sufre un ataque de ciberdelincuentes enfrenta múltiples riesgos que pueden afectar su operación y reputación. Entre los principales peligros se encuentra el robo de información confidencial, como datos de clientes, estrategias comerciales o registros financieros, lo que puede provocar sanciones legales y pérdida de confianza de socios y usuarios.

Además, estos ataques suelen implicar la interrupción de los servicios digitales, afectando la productividad y generando costos para restaurar sistemas o recuperar datos. En casos de secuestro de información mediante ransomware, la compañía puede verse obligada a pagar rescates o experimentar daños irreparables.

La exposición a fraudes, suplantación de identidad o acceso no autorizado a redes internas destaca la necesidad de invertir en ciberseguridad y adoptar medidas de prevención frente a crecientes amenazas digitales.