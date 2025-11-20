Tecno

Cuánto gana y qué hace un especialista en ciberseguridad en Colombia en 2025

Centros urbanos como Bogotá, Medellín y Cali presentan las mejores oportunidades laborales, ya que concentran compañías que requieren soluciones robustas de seguridad digital

Guardar
El rol del especialista en
El rol del especialista en ciberseguridad se centra en salvaguardar los sistemas, redes y activos digitales de una organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, la ciberseguridad ha adquirido un valor crucial en el panorama digital global, siendo una de las profesiones más demandadas y mejor remuneradas del ámbito tecnológico. Este auge responde a la necesidad urgente de proteger la información y los activos digitales de organizaciones y empresas frente a la creciente ola de ciberataques y el avance de la digitalización.

Salario promedio y proyecciones para los expertos en ciberseguridad

Un especialista en ciberseguridad en Colombia percibe, en promedio, $4.290.000 pesos colombianos mensuales (aproximadamente 1.075 dólares al tipo de cambio de noviembre de 2025). Así lo dio a conocer El Cronista.

En los niveles más altos, la remuneración puede alcanzar hasta $6.173.000 pesos mensuales (alrededor de 1.547 dólares), especialmente para quienes cuentan con experiencia, certificaciones reconocidas y roles críticos en grandes empresas.

En la actualidad, la ciberseguridad
En la actualidad, la ciberseguridad ha adquirido un valor crucial en el panorama digital global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los salarios iniciales en este sector suelen rondar los $1.500.000 pesos (unos 376 dólares), pero la trayectoria y la especialización marcan una diferencia significativa en la evolución salarial.

Grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín y Cali presentan las mejores oportunidades laborales, ya que concentran compañías que requieren soluciones robustas de seguridad digital.

Certificaciones como CISSP (Certified Information Systems Security Professional) y CEH (Certified Ethical Hacker), así como experiencia en sectores con alta regulación, son factores determinantes que incrementan la competitividad y el ingreso en esta profesión, según Magneto.

Un especialista en ciberseguridad protege
Un especialista en ciberseguridad protege los sistemas y datos de una organización frente a amenazas digitales. (Shannon Stapleton / Reuters)

Funciones principales del trabajo en ciberseguridad

El rol del especialista en ciberseguridad se centra en salvaguardar los sistemas, redes y activos digitales de una organización. Sus responsabilidades incluyen el diseño e implementación de políticas de seguridad, la detección y respuesta ante incidentes, el monitoreo proactivo de amenazas y la gestión de riesgos para garantizar la integridad y la privacidad de los datos.

Estos profesionales también deben capacitar al personal de la empresa, mantenerse al día con las últimas tendencias en amenazas, y adoptar un enfoque preventivo basado en buenas prácticas y tecnología avanzada para frenar ataques antes de que ocurran.

Cómo iniciar una carrera exitosa en ciberseguridad

Quienes estén interesados en ingresar a este sector dinámico deben considerar los siguientes pasos:

  • Adquirir una base académica sólida en carreras como ingeniería de sistemas o telecomunicaciones.
  • Aprender sobre redes, sistemas operativos, lenguajes de programación y arquitectura tecnológica.
  • Realizar cursos especializados en ciberseguridad y obtener certificaciones internacionales.
  • Participar en competencias prácticas como CTFs (Capture The Flag), hackathons o proyectos personales para sumar experiencia real.
  • Construir un portafolio en línea, ya sea a través de un blog o en plataformas como GitHub, mostrando proyectos y conocimientos adquiridos.
  • Integrarse a comunidades y eventos del sector, ampliando la red de contactos y oportunidades de aprendizaje.
La ética de un especialista
La ética de un especialista en ciberseguridad exige responsabilidad y respeto a la confidencialidad de los datos que protege. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para prosperar en ciberseguridad consiste en una actualización permanente, la vinculación con la comunidad profesional y una actitud proactiva frente a los desafíos emergentes. Así, la ciberseguridad no solo representa un campo de gran futuro, sino también una fuente sólida de desarrollo profesional y estabilidad económica.

Riesgos que enfrenta una empresa ante un ataque de ciberdelincuentes

Una empresa que sufre un ataque de ciberdelincuentes enfrenta múltiples riesgos que pueden afectar su operación y reputación. Entre los principales peligros se encuentra el robo de información confidencial, como datos de clientes, estrategias comerciales o registros financieros, lo que puede provocar sanciones legales y pérdida de confianza de socios y usuarios.

Además, estos ataques suelen implicar la interrupción de los servicios digitales, afectando la productividad y generando costos para restaurar sistemas o recuperar datos. En casos de secuestro de información mediante ransomware, la compañía puede verse obligada a pagar rescates o experimentar daños irreparables.

La exposición a fraudes, suplantación de identidad o acceso no autorizado a redes internas destaca la necesidad de invertir en ciberseguridad y adoptar medidas de prevención frente a crecientes amenazas digitales.

Temas Relacionados

Especialista en ciberseguridadCiberseguridadEmpresasSalario

Últimas Noticias

Por qué ver Las Guerreras K-Pop en sitios no oficiales puede comprometer tu seguridad digital

Plataformas no autorizadas como Magis TV o XUPER TV, que ofrecen la película sin permiso de los productores, exponen a sus usuarios a una serie de amenazas digitales

Por qué ver Las Guerreras

Qué significa caminar con el celular en la mano, según la IA

Para entender los diversos significados de este comportamiento y cómo se ha convertido en parte de la cultura digital actual, se consultó a ChatGPT

Qué significa caminar con el

Modo Tamagotchi en WhatsApp: cómo activarlo

Esta es una serie de configuraciones que el usuario debe realizar manualmente. Por ejemplo, puede alterar las notificaciones de app para que suenen como este dispositivo

Modo Tamagotchi en WhatsApp: cómo

PlayStation anuncia descuentos de hasta 75% en videojuegos por el Black Friday de noviembre 2025

Los usuarios que ya tienen PlayStation Plus podrán obtener un 33% de descuento al pasar de Essential o Extra a Deluxe por el tiempo restante de su suscripción

PlayStation anuncia descuentos de hasta

Si conduces moto y tienes iPhone, mucha atención: las cámaras de tu celular pueden estar en peligro

Apple explica que las motocicletas de alta cilindrada generan vibraciones fuertes que se propagan por el chasis y el manillar

Si conduces moto y tienes
DEPORTES
El emotivo homenaje a Horacio

El emotivo homenaje a Horacio Zeballos antes de jugar la Copa Davis: “Esto es más que Roland Garros o el US Open”

La historia detrás del gesto de Riquelme con un niño que padece una enfermedad en la piel: “Verlo jugar a Román le calmaba el dolor”

Argentina tiene equipo confirmado para enfrentar a Alemania por la Copa Davis: quiénes serán los singlistas

La tajante respuesta del argentino Matías Soulé cuando le preguntaron sobre la chance de jugar para la selección de Italia

Duras críticas de una leyenda de Uruguay contra Bielsa: “No quiere mantener un diálogo con los jugadores”

TELESHOW
La palabra de Wanda Nara

La palabra de Wanda Nara tras la demanda millonaria de su exsecretaria: “Es gente mal agradecida”

Natalie Weber reveló si tendría otro hijo y habló sin filtros sobre el Wandagate: “Era casado”

La propuesta de La Joaqui a Luck Ra luego de ver el vínculo del cordobés con sus fans más chicos: “Se te da bien con los niños”

“Miren lo que encontré”: Juariu descubrió un dato revelador del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi

La divertida tarde de Evangelina Anderson junto a sus hijas y las de Wanda Nara a puro baile y piscina

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anunció la depuración

Rodrigo Paz anunció la depuración del Estado boliviano tras detectar una “institucionalidad corrupta” heredada del MAS

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos