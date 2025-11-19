La Harvard Management Company, gestora del fondo de inversión universitario, triplica su inversión en Bitcoin

Este ejemplo probablemente inspire a otras grandes universidades y fondos a explorar nuevas estrategias. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / hmc.harvard.edu)

En un movimiento que resuena a nivel institucional, la Harvard Management Company (HMC) ha multiplicado por más de tres su exposición a Bitcoin en un solo trimestre, alcanzando una inversión aproximada de 443 millones de dólares.

La decisión, tomada a través del fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT), coloca a la Universidad de Harvard en una posición destacada dentro del panorama de inversiones académicas en criptomonedas y señala un cambio estratégico hacia los activos digitales y alternativos, tradicionalmente evitados por las grandes dotaciones universitarias.

Estrategia de diversificación: Harvard apuesta por Bitcoin y oro como reservas de valor

De acuerdo con la información de bitrue.com, la HMC gestiona miles de millones de dólares y, aunque la proporción de bitcoin representa menos del 1% de su portafolio, el salto cuantitativo en las tenencias de IBIT la convierte en la mayor inversión en capital revelada públicamente por el fondo.

Estudiantes se reúnen en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. REUTERS/Faith Ninivaggi

El paso de 1,9 millones de acciones valoradas en poco menos de 117 millones a 6,81 millones —equivalentes a 443 millones de dólares— evidencia un cambio de mentalidad y mayor comodidad frente a criptoactivos en el ámbito institucional.

En lugar de adquirir bitcoin directamente, Harvard ha optado por el ETF iShares Bitcoin Trust, minimizando así los riesgos operativos asociados al almacenamiento y manejo de claves, y priorizando la transparencia y conformidad regulatoria. Este producto permite a la universidad mantener exposición a la volatilidad y potencial del bitcoin, al tiempo que se adapta a las prioridades legales y administrativas propias de las grandes instituciones.

Esta inclinación hacia activos alternativos se complementa con la duplicación de posiciones en el fondo SPDR Gold Shares, llevando la inversión en oro por encima de los 235 millones de dólares y mostrando un patrón de diversificación que busca blindar el portafolio ante la incertidumbre de los mercados tradicionales.

Representaciones de la criptomoneda bitcoin se ven en esta ilustración tomada. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/

Es pertinente señalar que tanto bitcoin como el oro se perciben ahora como refugios de valor y son populares entre inversores que buscan cobertura a largo plazo.

Impacto en el ecosistema cripto y en el ámbito institucional

La decisión de Harvard tiene un impacto significativo en la percepción del bitcoin como activo institucional. La apertura de los ETF de bitcoin al contado ha servido de puerta de entrada para inversiones reguladas y, con la movida de una institución académica del prestigio de Harvard, se refuerza “la confianza en este vehículo de inversión” y la tendencia hacia una adopción más generalizada en fondos y carteras institucionales.

Este ejemplo probablemente inspire a otras grandes universidades y fondos a explorar nuevas estrategias, diversificando sus posiciones fuera de las acciones tradicionales y acelerando el proceso de legitimación de las criptomonedas en los mercados financieros globales.

El precio del bitcoin, comparado con el euro, cambia todo el tiempo debido a la oferta, la demanda y las condiciones del mercado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Precauciones y panorama a futuro

No obstante, la expansión de la inversión no está exenta de riesgos. El bitcoin sigue siendo uno de los activos más volátiles, y la exposición a través de ETF, aunque reduce la complejidad operacional, no elimina la incertidumbre derivada de fluctuaciones de precio o cambios regulatorios inesperados.

Harvard da un paso calculado, apostando por una estrategia que conjuga crecimiento y protección, pero la naturaleza cambiante de los mercados cripto sigue exigiendo vigilancia y análisis continuos.

Importancia del bitcoin: usos y beneficio

El bitcoin ha adquirido importancia como moneda digital descentralizada, al permitir transferencias internacionales sin la intervención de intermediarios financieros tradicionales.

El bitcoin se destaca como refugio de valor y alternativa de inversión ante la inestabilidad de las monedas tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema basado en blockchain ofrece transparencia, seguridad y accesibilidad, facilitando a usuarios de todo el mundo enviar y recibir fondos con menores costos de transacción y mayor velocidad, sobre todo en regiones con sistemas bancarios limitados.

Además, el bitcoin se ha posicionado como un refugio de valor y una alternativa de inversión frente a monedas fiduciarias sujetas a inflación o políticas monetarias cambiantes. Su oferta limitada y la creciente adopción en mercados y plataformas institucionales aumentan su relevancia como activo financiero, lo que ha generado un debate sobre su papel en la economía global y sobre el futuro de las finanzas descentralizadas.