Tecno

Desarrollan una neurona artificial para robots que imita la actividad cerebral humana

El avance científico permite a los sistemas inteligentes adaptarse y responder al entorno con una flexibilidad inédita

Guardar
La denominada transneurona utiliza un
La denominada transneurona utiliza un chip electrónico como este. (Universidad de Loughborough)

Un equipo internacional de científicos ha desarrollado una neurona artificial capaz de imitar la actividad cerebral humana en distintas regiones, lo que representa un avance relevante para la robótica.

Este dispositivo, denominado transneurona, puede alternar entre funciones relacionadas con la visión, la planificación y el movimiento, procesando información mediante impulsos eléctricos de manera similar a las neuronas biológicas.

El desarrollo, liderado por Loughborough University con la colaboración del Salk Institute y la University of Southern California, acerca el hardware a la computación biológica y abre nuevas posibilidades para máquinas que perciben y responden al entorno con una flexibilidad comparable a la humana.

A diferencia de las neuronas artificiales tradicionales, que solo ejecutan tareas muy específicas, la transneurona destaca por su capacidad de cambiar de función y adaptarse a distintos roles cerebrales.

Alexander Balanov, el profesor Sergey
Alexander Balanov, el profesor Sergey Saveliev y el doctor Pavel Borisov, tres investigadores que conforman el equipo a cargo del proyecto. (Universidad de Loughborough)

El equipo de investigación diseñó este dispositivo para imitar el comportamiento real del cerebro, permitiendo que una sola neurona artificial reproduzca patrones de actividad asociados a la visión, el control motor y la planificación.

Según el profesor Sergey Saveliev, este avance demuestra que una neurona artificial puede asumir múltiples funciones, lo que podría allanar el camino para chips capaces de realizar tareas complejas con un hardware mínimo. En palabras del equipo, este desarrollo “abre la puerta a robots más parecidos a los humanos”.

El funcionamiento de la transneurona se basa en un componente denominado memristor, un dispositivo a nanoescala que permite la flexibilidad funcional mediante cambios físicos provocados por la electricidad. Los átomos de plata en su interior forman y rompen diminutos puentes, generando impulsos eléctricos que varían según la temperatura, el voltaje y la resistencia.

Esta arquitectura posibilita que la neurona artificial procese información y adapte su comportamiento sin depender de software, acercando el hardware a la computación biológica. El doctor Sergei Gepshtein explica que la transneurona acerca la posibilidad de crear hardware que no solo simula la actividad cerebral en software, sino que realmente funciona de manera similar al cerebro.

El uso de chips electrónicos,
El uso de chips electrónicos, con millones de circuitos, replica la forma en que las células cerebrales transmiten señales entre sí mediante la generación de pulsos eléctricos. (Universidad de Loughborough)

Para validar el desempeño del dispositivo, los investigadores sometieron la transneurona a pruebas en las que recibía señales eléctricas y compararon sus impulsos con registros de neuronas de macaco.

El resultado fue que la neurona artificial reprodujo patrones de disparo de tres regiones cerebrales con una precisión de hasta el 100%, abarcando desde descargas regulares hasta ráfagas irregulares.

El profesor Alexander Balanov destaca que pequeños cambios eléctricos permiten que la unidad actúe como diferentes tipos de neuronas y añade que las neuronas artificiales responden bien a cambios en el entorno, como la presión y la temperatura. Esta capacidad sugiere aplicaciones en sistemas sensoriales artificiales y en computadoras más rápidas y eficientes en el consumo de energía.

El siguiente objetivo del equipo consiste en construir redes de transneuronas que formen una “corteza en un chip”, lo que permitiría dotar a los robots de un sistema nervioso artificial capaz de percibir y adaptarse en tiempo real.

El equipo cree que algún
El equipo cree que algún día estos avanzados robots podrán ayudar a estudiar la conciencia humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor Joshua Yang considera que este trabajo representa un pequeño pero significativo paso hacia la construcción de robots con sistemas nerviosos artificiales. Según el equipo, estos sistemas podrían facilitar un aprendizaje eficiente y duradero, además de reducir el consumo energético.

De cara al futuro, los investigadores prevén que el desarrollo de redes de neuronas artificiales no solo revolucionará la robótica, sino que también abrirá nuevas posibilidades en el ámbito de la salud y el estudio de la conciencia.

Entre las aplicaciones potenciales se encuentra la creación de interfaces directas con el sistema nervioso humano y el avance en la comprensión de los procesos conscientes, lo que podría redefinir los límites entre la biología y la tecnología.

Temas Relacionados

RobóticaNeuronaChipLo último en tecnologíaBiotecnología e innovación

Últimas Noticias

Taiwán alerta sobre riesgos de las aplicaciones chinas de inteligencia artificial como DeepSeek

El principal organismo de inteligencia taiwanés advierte sobre amenazas a la privacidad y la propagación de información manipulada tras detectar múltiples infracciones en plataformas populares de IA generativa de origen chino

Taiwán alerta sobre riesgos de

128 kbps vs. 320 kbps: ¿qué calidad de audio es superior?

Escuchar música pop o electrónica con 128 kbps suele ser suficiente para un usuario casual que prioriza el acceso inmediato

128 kbps vs. 320 kbps:

Glosario de tecnología: ¿Qué son los sistemas inalámbricos?

La tecnología se volvió en un elemento básico de la vida, por lo que es necesario conocer más sobre ella

Glosario de tecnología: ¿Qué son

Este es el dispositivo inteligente que, según Mark Zuckerberg, podría sustituir al celular

El CEO de Meta sostiene que las gafas inteligentes superarán las limitaciones de los smartphones, aportando una experiencia mucho más fluida, inmersiva y natural

Este es el dispositivo inteligente

La Harvard Management Company, gestora del fondo de inversión universitario, triplica su inversión en Bitcoin

La ampliación del capital no está exenta de riesgos. La criptomoneda continúa siendo uno de los activos más volátiles

La Harvard Management Company, gestora
DEPORTES
Se confirmaron los 42 clasificados

Se confirmaron los 42 clasificados para el Mundial 2026

Cómo se jugará el Repechaje que repartirá los últimos 6 boletos para el Mundial 2026

Cuándo será el sorteo del Mundial 2026: los grupos, los cabezas de serie y los 42 selecciones clasificadas

Mastantuono, a fondo: qué extraña de River Plate, lo que lo asombra de Messi y una frase sobre el nivel de Lamine Yamal

Emoción, anécdotas e historia grande: así fue el homenaje a los preparadores más emblemáticos de Ford y Chevrolet

TELESHOW
El insólito momento que vivieron

El insólito momento que vivieron Matías Alé y Martina Vignolo en su luna de miel en Disney: la coincidencia con su boda

El llamativo elogio de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Es una buena mamá”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía: gestos de amor y regalos en el aeropuerto

Santiago Korovsky recibió un reconocimiento en la UBA: la insólita foto que le tomó su mamá y generó risas en redes

Luisana Lopilato sorprendió al confesar cuáles son sus canciones navideñas favoritas de su esposo, Michael Bublé

INFOBAE AMÉRICA

Entre la filosofía y las

Entre la filosofía y las aventuras, Diego Peretti debuta como director: “Es una película rara”

Georgia O’Keeffe y Georges Seurat, protagonistas de una polémica subasta en Nueva York

¿Puede la bondad ser un buen negocio?

Donald Trump designó a Arabia Saudita como un “aliado importante” fuera de la OTAN

Tormentas de polvo: la amenaza que cruza continentes y genera alerta en la salud global