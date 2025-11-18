Nvidia y Microsoft invertirán USD 15.000 millones en la startup de IA Anthropic

Anthropic, la startup de inteligencia artificial creadora del chatbot Claude, es valorada 350 mil millones de USD.( Gabby Jones/Bloomberg)

Nvidia y Microsoft anunciaron el martes inversiones por un total de USD 15.000 millones en Anthropic, la startup de inteligencia artificial creadora del chatbot Claude, en medio de un frenesí de inversiones en IA y crecientes temores de una burbuja en Wall Street.

El fabricante de chips Nvidia comprometió hasta USD 10.000 millones, mientras que Microsoft —que posee el 27 por ciento de OpenAI, rival de Anthropic— prometió hasta USD 5.000 millones a la compañía fabricante de los modelos de IA Claude.

El acuerdo formó parte de un amplio convenio en el que Anthropic se comprometió a comprar USD 30.000 millones en capacidad de computación en la nube de Microsoft y a adoptar las últimas versiones de la tecnología de chips de Nvidia.

“Cada vez más vamos a ser clientes uno del otro”, dijo el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en un video en línea anunciando el acuerdo. “Usaremos los modelos de Anthropic. Ellos usarán nuestra infraestructura, y saldremos juntos al mercado para ayudar a nuestros clientes a aprovechar el valor de la IA”.

Las inversiones marcan una realineación significativa en el sector de IA generativa, donde la competencia se ha intensificado entre OpenAI, creadora de ChatGPT, y rivales como Anthropic, además de Google, que lanzó su último modelo Gemini el martes.

Microsoft dijo que se está asociando con Anthropic y Nvidia como parte de un acuerdo de infraestructura en la nube que aleja a la gigante del software de su alianza de larga data con OpenAI. Anthropic, fabricante del chatbot Claude que compite con ChatGPT de OpenAI, se comprometió a comprar USD 30.000 millones en capacidad de computación de la plataforma de nube Azure de Microsoft.

El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, habla en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía en Seattle. (REUTERS/Max Cherney)

Los anuncios conjuntos de los directores ejecutivos Dario Amodei de Anthropic, Satya Nadella de Microsoft y Jensen Huang de Nvidia se produjeron justo antes de la apertura de la conferencia anual de desarrolladores Ignite de Microsoft.

Microsoft había sido, hasta principios de este año, el proveedor exclusivo de nube para OpenAI. Continúan siendo socios, pero OpenAI ha buscado cada vez más asegurar su propia capacidad en la nube a través de grandes acuerdos con Oracle, SoftBank y otros desarrolladores de centros de datos y fabricantes de chips.

Anthropic, con sede en California, fue lanzada en 2021 por ex personal de OpenAI y se posiciona como una empresa que prioriza la seguridad en el desarrollo de IA. Su producto insignia es el chatbot Claude y su familia de modelos.

Con un creciente debate entre analistas de Wall Street sobre una burbuja de IA, las acciones de Nvidia, la compañía más grande del mundo por capitalización de mercado, cayeron hasta un tres por ciento en medio de una amplia venta en el sector tecnológico. Las acciones de Microsoft bajaron casi 3,5 por ciento.

Fuentes dijeron a CNBC que la nueva inversión valoró a Anthropic en USD 350.000 millones, convirtiéndola en una de las compañías más valiosas del mundo. OpenAI fue valorada más recientemente en USD 500.000 millones.