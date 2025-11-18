Tecno

Nvidia y Microsoft invertirán USD 15.000 millones en la startup de IA Anthropic

La inversión busca fortalecer la posición de la empresa del chatbot Claude frente a OpenAI, mientras crecen los temores de una burbuja en el sector de inteligencia artificial

Guardar
Anthropic, la startup de inteligencia
Anthropic, la startup de inteligencia artificial creadora del chatbot Claude, es valorada 350 mil millones de USD.( Gabby Jones/Bloomberg)

Nvidia y Microsoft anunciaron el martes inversiones por un total de USD 15.000 millones en Anthropic, la startup de inteligencia artificial creadora del chatbot Claude, en medio de un frenesí de inversiones en IA y crecientes temores de una burbuja en Wall Street.

El fabricante de chips Nvidia comprometió hasta USD 10.000 millones, mientras que Microsoft —que posee el 27 por ciento de OpenAI, rival de Anthropic— prometió hasta USD 5.000 millones a la compañía fabricante de los modelos de IA Claude.

El acuerdo formó parte de un amplio convenio en el que Anthropic se comprometió a comprar USD 30.000 millones en capacidad de computación en la nube de Microsoft y a adoptar las últimas versiones de la tecnología de chips de Nvidia.

“Cada vez más vamos a ser clientes uno del otro”, dijo el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en un video en línea anunciando el acuerdo. “Usaremos los modelos de Anthropic. Ellos usarán nuestra infraestructura, y saldremos juntos al mercado para ayudar a nuestros clientes a aprovechar el valor de la IA”.

Las inversiones marcan una realineación significativa en el sector de IA generativa, donde la competencia se ha intensificado entre OpenAI, creadora de ChatGPT, y rivales como Anthropic, además de Google, que lanzó su último modelo Gemini el martes.

Microsoft dijo que se está asociando con Anthropic y Nvidia como parte de un acuerdo de infraestructura en la nube que aleja a la gigante del software de su alianza de larga data con OpenAI. Anthropic, fabricante del chatbot Claude que compite con ChatGPT de OpenAI, se comprometió a comprar USD 30.000 millones en capacidad de computación de la plataforma de nube Azure de Microsoft.

El director ejecutivo de Microsoft,
El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, habla en la conferencia anual de desarrolladores de la compañía en Seattle. (REUTERS/Max Cherney)

Los anuncios conjuntos de los directores ejecutivos Dario Amodei de Anthropic, Satya Nadella de Microsoft y Jensen Huang de Nvidia se produjeron justo antes de la apertura de la conferencia anual de desarrolladores Ignite de Microsoft.

Microsoft había sido, hasta principios de este año, el proveedor exclusivo de nube para OpenAI. Continúan siendo socios, pero OpenAI ha buscado cada vez más asegurar su propia capacidad en la nube a través de grandes acuerdos con Oracle, SoftBank y otros desarrolladores de centros de datos y fabricantes de chips.

Anthropic, con sede en California, fue lanzada en 2021 por ex personal de OpenAI y se posiciona como una empresa que prioriza la seguridad en el desarrollo de IA. Su producto insignia es el chatbot Claude y su familia de modelos.

Con un creciente debate entre analistas de Wall Street sobre una burbuja de IA, las acciones de Nvidia, la compañía más grande del mundo por capitalización de mercado, cayeron hasta un tres por ciento en medio de una amplia venta en el sector tecnológico. Las acciones de Microsoft bajaron casi 3,5 por ciento.

Fuentes dijeron a CNBC que la nueva inversión valoró a Anthropic en USD 350.000 millones, convirtiéndola en una de las compañías más valiosas del mundo. OpenAI fue valorada más recientemente en USD 500.000 millones.

Temas Relacionados

AnthropicMicrosoftNvidiaClaudeOpenAIGeminiIAInteligencia artificialUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Identifican una forma de robar en cajeros automáticos sin la tarjeta física: te contamos cuál para evitar estafas

El phishing y la descarga de APK piratas son las principales vías de infección de malware que compromete la seguridad bancaria del celular

Identifican una forma de robar

Consejos para cuidar y alargar la vida útil de la batería de un auto eléctrico

Mantener la batería entre 20% y 80% de carga, evitar descargas completas y limitar el uso de la carga rápida, son algunos factores que se deben considerar para prevenir reparaciones o daños prematuros en el vehículo

Consejos para cuidar y alargar

Qué es Amazon Leo y por qué será la competencia de Elon Musk

Amazon presentó Amazon Leo, su nueva red satelital con la que busca competir directamente en el mercado global de internet de órbita baja

Qué es Amazon Leo y

Facebook lanza una herramienta para proteger y rastrear tus Reels originales

Para sacar el máximo partido a Content Protection se incluye publicar los Reels directamente en la red social de Meta

Facebook lanza una herramienta para

Ahora es posible cargar la batería de un vehículo eléctrico en 5 minutos: cómo funciona esta tecnología

El tiempo de recarga ahora se equipara al requerido para cargar combustible en un auto convencional, sin generar el impacto ambiental asociado a los motores a combustión

Ahora es posible cargar la
DEPORTES
“Sexy y soltera”: una estrella

“Sexy y soltera”: una estrella del tenis confirmó su separación de otra figura del circuito

Una figura de la selección argentina insistió con su sueño de jugar en River Plate: “En mi familia somos todos hinchas”

Día clave rumbo al Mundial 2026: se definirán los últimos 8 clasificados directos y se repartirán los boletos a los Repechajes

La tajante respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica por la aparición de las parejas de los pilotos de F1 en la TV

Se confirmó el cronograma de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura: días, horarios y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Del look deportivo al estilo

Del look deportivo al estilo europeo: el antes y después de L-Gante

Así será la temporada 2026 en Carlos Paz: una cartelera variada, con espíritu familiar y expectativas en alza

Marcelo Tinelli anunció el final de su programa de streaming: “La vida pide frenar”

Las reacciones de Gianinna y Dieguito Maradona tras la destitución de la jueza Makintach: “Justicia por papá”

La inesperada reacción de Wanda Nara luego de las entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Pulpos que sueñan: un estudio

Pulpos que sueñan: un estudio revela que cambian de color mientras duermen y podrían estar soñando

El museo más extremo de Italia: solo se puede visitar tras una caminata de ocho horas a 2.300 metros

Sube la presión contra los magistrados “auto prorrogados” del Órgano Judicial en Bolivia

Noboa viaja a Estados Unidos tras la derrota del referéndum y con agenda reservada

El MI5 británico alertó que China intentó reclutar parlamentarios mediante espías disfrazados de cazatalentos