Tecno

De qué manera adapta Google tu información para mostrar resultados óptimos con IA

El sistema aplica reconocimiento de rostros, vínculos y ubicaciones, sin destinar datos personales a publicidad ni revisión humana

Guardar
Gemini transforma Google Fotos con
Gemini transforma Google Fotos con inteligencia artificial y control total sobre datos personales - (Foto: Google)

El avance de la inteligencia artificial ha transformado la forma en que se gestionan y analizan las imágenes almacenadas en servicios digitales. Google Fotos, a través de las funciones impulsadas por Gemini, ofrece una serie de herramientas automatizadas que utilizan información de las fotos y videos personales para mejorar la búsqueda, reconocimiento y organización de recuerdos.

Este nuevo sistema, actualizado al 1 de agosto de 2025 en su centro de privacidad, ha generado interrogantes sobre el destino y uso de los datos de los usuarios.

Qué datos recopila Gemini en Google Fotos

Gemini permite consultar, borrar y
Gemini permite consultar, borrar y personalizar datos sensibles en Google Fotos con IA - GOOGLE

Cada vez que se activa una función inteligente en Google Fotos, Gemini procesa imágenes, videos, etiquetas asignadas, nombres o relaciones entre rostros, y detalles vinculados a la cuenta personal.

El análisis permite sugerencias más precisas y la generación de respuestas automatizadas a consultas habituales. Así, el sistema puede deducir información como la edad estimada o la ubicación de personas recurrentes en las fotos.

Entre las novedades, los usuarios pueden detallar relaciones familiares o de amistad para que, al interactuar con la función “Pregúntale a Fotos”, el asistente recuerde e integre estos vínculos en futuras respuestas. Toda esta información queda almacenada de manera temporal y puede consultarse, revisarse o eliminarse desde el apartado de configuración.

Cómo se protege la privacidad en el uso de fotos con IA

Google Fotos enfatiza que los datos personales nunca se emplean con fines publicitarios y que las respuestas generadas por Gemini no son revisadas por humanos, salvo que el usuario envíe comentarios o en casos excepcionales para investigar abusos.

Funciones como “Pregúntale a Fotos”
Funciones como “Pregúntale a Fotos” integran respuestas basadas en IA sin intervención humana, combinando seguridad, flexibilidad para borrar datos y control individual sobre los archivos almacenados en la nube - (imágen Ilustrativa Infobae)

Los modelos de inteligencia artificial que funcionan fuera del entorno de Fotos tampoco entrenan utilizando archivos personales de los usuarios, aun si también pertenecen al ecosistema de Gemini.

Las políticas de privacidad aclaran que, si se decide compartir una foto o video con otros servicios de Google o de terceros, esos datos serán tratados conforme a las normas y términos de cada plataforma externa. Este control no solo protege la información dentro de la aplicación, sino que distribuye la responsabilidad en caso de transferencias voluntarias.

Las funciones avanzadas de Gemini permiten a los usuarios etiquetar grupos de rostros, añadir nombres y definir relaciones personales. Esa administración se traduce en respuestas mejoradas por parte de la IA y en una experiencia personalizada al momento de consultar recuerdos. El usuario tiene acceso a la Lista para recordar, donde puede visualizar y borrar datos almacenados por la herramienta, en cualquier momento y desde la configuración.

Si se desea eliminar una relación o nombre vinculado a un grupo de rostros, basta con acceder a la sección específica, modificar los datos y confirmar la eliminación. Así, el control queda en manos del usuario, que puede definir el alcance de la información utilizada por el sistema.

Qué tanta información con el chatbot de Gemini es compartida a personal humano

Google Fotos asegura el control
Google Fotos asegura el control sobre datos personales y privacidad con la llegada de Gemini - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google aclara que ninguna respuesta generada por Pregúntale a Fotos es inspeccionada por personal de la compañía, a menos que se envíe un comentario o reporte de problema.

En caso de comentarios, se recopila la transcripción de la conversación y, de modo opcional, una captura de pantalla, además de la lista de fotos, videos y álbumes que el sistema analizó para construir la respuesta. No se incluyen los archivos originales ni se permite que revisores humanos vean el contenido salvo que el propio usuario lo adjunte.

Además, está disponible la opción para inhabilitar la revisión humana de las preguntas, lo que limita aún más el acceso a la información sensible y refuerza el control de privacidad.

El control, la revisión periódica y el conocimiento de las opciones de privacidad disponibles resultan cruciales para quienes buscan aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin ceder el control total de sus datos personales.

Temas Relacionados

GeminiIAGoogle FotosPrivacidadCiberseguridadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo calibrar la batería de un celular Android y por qué hacerlo

Este proceso permite que el sistema del dispositivo registre con mayor precisión el nivel de batería y, en algunos casos, corrige lecturas incorrectas

Cómo calibrar la batería de

Windows evolucionará hacia un “sistema operativo con agentes”, según Pavan Davuluri

Los detalles de esta transformación se presentarían en el evento Microsoft Ignite el próximo 19 de noviembre de 2025

Windows evolucionará hacia un “sistema

Dónde puedo ver Las Guerreras K-Pop en español

Ver esta película en una plataforma distinta a Netflix puede ser inseguro por varias razones. Muchas de estas páginas no oficiales suelen estar llenas de publicidad invasiva, enlaces engañosos o archivos maliciosos

Dónde puedo ver Las Guerreras

Qué pasa cuando se infla la batería del celular

Para minimizar las probabilidades de este riesgo, lo ideal es usar siempre el cargador original del fabricante

Qué pasa cuando se infla

Meta evaluará a sus empleados según cuánto y cómo utilicen la IA

De acuerdo con el memorándum interno firmado por Janelle Gale, directora de recursos humanos, el uso de la IA pasará a ser un criterio fundamental en la valoración de empleados

Meta evaluará a sus empleados
DEPORTES
Tras la clasificación de España

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
La increíble propuesta que Mauro

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

INFOBAE AMÉRICA

Las Fuerzas de Defensa de

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”

La Unión Europea respaldó la creación de una fuerza internacional para Gaza: “Es un paso importante para poner fin al conflicto”