Sigue estos tres prompts y convierte tus fotos en retratos profesionales con Gemini de Google

Si quieres que las fotos de tu celular luzcan más profesionales, puedes recurrir a Gemini, la inteligencia artificial de Google, para mejorarlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si deseas que tus fotografías tomadas con el celular se vean más profesionales, puedes utilizar Gemini, la inteligencia artificial de Google, para mejorar el resultado final.

Solo necesitas copiar uno de estos prompts e introducirlo en la herramienta:

“Utiliza mi foto y genera una imagen con la compresión de un lente telefoto (ejemplo: 135mm). Estoy de pie, mirando hacia el horizonte (fuera de cámara). El fondo es un paisaje dramático (ciudad o mar). El foco es nítido en mi rostro. El aire alrededor de mi cabeza muestra pequeños y elegantes puntos de luz que simulan confeti plateado o dorado cayendo, dando el toque de Año Nuevo sin perder la seriedad de la telefoto”.

Samsung señala que esta indicación permite obtener una imagen que simula haber sido tomada con un lente telefoto, con la mirada dirigida al horizonte y fondo dramático de mar o ciudad.

El foco está centrado en el rostro, y los puntos de luz dorados o plateados sugieren Año Nuevo, logrando una estética elegante y seria. (Gemini)

La empresa tecnológica también compartió otros dos prompts recomendados para usar en Gemini:

“Usa mi foto y genera un retrato en Blanco y Negro de ultra alta resolución (10.7K 4HD). La pose es de pie, erguida, con mirada directa a cámara. El vestuario es formal/elegante (tipo sastrería). Utiliza una iluminación High Key (Clave Alta); el fondo es blanco puro, pero añade un sutil brillo de destellos luminosos o un patrón geométrico de nieve estilizada en las esquinas. La imagen es atemporal, transmitiendo poder y un aire de fiesta maduro”.

Este prompt transforma tu imagen otorgándole un estilo editorial de moda, con iluminación intensa que resalta la textura de la piel y un accesorio festivo brillante sobre un fondo mate y sofisticado.

El objetivo de este prompt es otorgar un imagen con un estilo más editorial. (Gemini)

El siguiente prompt sugerido es:

“Usa mi foto y genera un retrato en Blanco y Negro de ultra alta resolución (10.7K 4HD). La pose es de pie, erguida, con mirada directa a cámara. El vestuario es formal/elegante (tipo sastrería). Utiliza una iluminación High Key (Clave Alta); el fondo es blanco puro, pero añade un sutil brillo de destellos luminosos o un patrón geométrico de nieve estilizada en las esquinas. La imagen es atemporal, transmitiendo poder y un aire de fiesta maduro”.

De esta manera, obtendrás una imagen en blanco y negro de alta resolución, con una pose segura y la mirada directa a la cámara; el vestuario formal y el fondo blanco en clave alta se complementan con destellos luminosos o un patrón sutil de nieve estilizada.

La IA sigue la indicación referente a los gestos faciales. (Gemini)

Consejos para crear un buen prompt

Algunos consejos para crear un buen prompt y lograr que tus fotografías destaquen al utilizar inteligencia artificial son los siguientes:

Describe claramente el resultado que buscas: Especifica el estilo , el tipo de encuadre, el fondo y el ambiente que deseas en la imagen.

Incluye detalles técnicos relevantes: Puedes indicar la distancia focal (por ejemplo, “lente telefoto de 135mm”), la resolución o el tipo de iluminación, según el efecto que quieras obtener.

Explica la postura y la expresión: Señala si prefieres una pose de pie, sentada, mirando hacia la cámara o en otra dirección, y detalla el tipo de expresión o atmósfera que deseas transmitir.

Es importante plantear indicaciones muy claras al momento de interactuar con la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Menciona elementos especiales o decorativos: Si quieres añadir detalles como destellos, confeti, patrones de luz, u otros accesorios, inclúyelos en tu prompt.

Cuida la coherencia de la descripción: Asegúrate de que todos los elementos mencionados sean compatibles entre sí y contribuyan al mensaje o estética de la foto.

Define el nivel de realismo o edición: Indica si prefieres una imagen natural, un estilo editorial, artístico o algún tipo de transformación imaginativa.

Siguiendo estas recomendaciones al usar Gemini, podrás obtener resultados más alineados con tus expectativas y aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial al editar tus fotografías.