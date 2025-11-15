Lista completa de los juegos que llegan a Steam en noviembre de 2025

Steam ofrece un 100 % de descuento en un videojuego de ciencia ficción. (Steam)

Steam inicia noviembre de 2025 con una agenda cargada de estrenos que buscan captar la atención de millones de usuarios. La plataforma de distribución digital se prepara para recibir producciones de distintos géneros, desde aventuras de mundo abierto hasta shooters tácticos y propuestas de fantasía. Varias de estas entregas llegan con expectativas altas dentro de la comunidad, ya sea por su trayectoria en acceso anticipado, por su impulso mediático o por pertenecer a franquicias ya consolidadas.

La llegada de estos títulos forma parte de la estrategia habitual de la plataforma, que cada mes incorpora nuevas experiencias para mantener actualizado su catálogo y ofrecer alternativas variadas a jugadores con intereses muy diferentes. A continuación, se detalla el calendario de lanzamientos más relevantes de noviembre.

Where Winds Meet — 14 de noviembre

Este título de acción y mundo abierto inspirado en la China medieval se incorpora de manera oficial al catálogo tras un largo periodo de desarrollo. Propone un viaje centrado en la exploración, las artes marciales y las decisiones narrativas que influyen en la evolución del protagonista.

Where Winds Meet.

Escape from Tarkov — 15 de noviembre

Uno de los shooters tácticos más influyentes de los últimos años concreta su lanzamiento definitivo. Con un enfoque realista y un sistema de progresión exigente, incorpora mapas ampliados, nuevas armas y ajustes en su economía interna, características esperadas por su comunidad.

Solo Leveling: Arise Overdrive — 17 de noviembre

Basado en la popular franquicia surcoreana, esta entrega combina acción, progresión de personajes y la estética típica de la serie. Su estreno apunta al público seguidor del manga y el anime, con combates dinámicos y un fuerte énfasis en la personalización de habilidades.

Solo Leveling: Arise Overdrive.

Dungeons & Kingdoms — 17 de noviembre

También disponible desde mediados de mes, este juego de estrategia y construcción propone administrar territorios, gestionar recursos y enfrentar amenazas en un entorno medieval de fantasía. Está orientado a jugadores que disfrutan del diseño táctico y la planificación a largo plazo.

The Midnight Walkers — 20 de noviembre

Se trata de una experiencia enfocada en la tensión y el suspenso. El título ofrece misiones nocturnas con mecánicas de sigilo y supervivencia, lo que lo convierte en una opción para quienes prefieren propuestas atmosféricas y centradas en la exploración cautelosa.

The Midnight Walkers.

Prologue: Go Wayback — 20 de noviembre

Este lanzamiento introductorio presenta una historia de ciencia ficción con elementos de viaje temporal. Su objetivo es establecer la base narrativa de una futura saga, invitando a los jugadores a familiarizarse con el universo que se ampliará en entregas posteriores.

Cleared Hot — 20 de noviembre

Dirigido a los aficionados de las experiencias militares, este juego se enfoca en operaciones aéreas y tácticas de precisión. Su propuesta se apoya en la simulación y en sistemas de control detallados que apuntan a un público especializado.

Cleared Hot.

El papel de Steam dentro del ecosistema gamer

Desde hace más de dos décadas, Steam se ha consolidado como la plataforma de referencia para adquirir, organizar y actualizar videojuegos en computadoras. Su catálogo incluye tanto producciones de grandes estudios como desarrollos independientes que encuentran en la plataforma un espacio para alcanzar nuevas audiencias.

Además de facilitar la compra y descarga de juegos, Steam integra características como almacenamiento en la nube, foros comunitarios, soporte para modificaciones y actualizaciones automáticas. Estas funciones han convertido al servicio en un punto de encuentro entre jugadores, creadores y desarrolladores, permitiendo que cada lanzamiento cuente con un espacio para crecer dentro de la comunidad.

La plataforma también es reconocida por sus eventos de descuentos estacionales, que suelen atraer a millones de usuarios y dinamizar la industria. Con más de 100 millones de cuentas activas, continúa siendo una de las vitrinas más influyentes en la distribución digital.